Nakon sastanka koalicijske većine, premijer Andrej Plenković dao je izjavu medijima, rekavši da se razgovaralo o izboru predsjednika Vrhovnog suda, glavnom ravnatelju HRT-a, situaciji s migrantima i cijenama energenata. "Božinović i ja smo se sastali s policijskim službenikom koji je prošle godine u napadu na Vladu bio ozlijeđen. Dobro je, sva potpora i zahvalnost za njegovu hrabrost i potpora liječnicima", rekao je.

Govoreći o cijenama energenata i mogućnosti da država intervenira rekao je da su razgovarali o toj temi. "Prvo, pitanje cijene plina, struje, mi smo kada je riječ o kućanstvima sigurni što se tiče cijena do početka proljeća i to je dobra i umirujuća poruka. Što se tiče cijena nafte, znate da cijena varira, bilježimo rast cijene nafte, pa to uzrokuje porast cijene benzina, dizela... Ministri Ćorić i Marić su dobili zadatak da detaljno prate situaciju, sutra će biti i sastanak na kojem ćemo razgovarati sa socijalnim partnerima, je li potrebna intervencija...", rekao je.

Na pitanje postoji li psihološka granica rekao je: "Nećemo se igrati psihološkim granicama, ne znamo što će biti sutra, nismo čarobnjaci... Nije to ništa pasivno, živimo u slobodnom tržištu", rekao je.

"Ne znam, to će donijeti Ustavni sud, mislim da je odluka logična i normalna jer je u svrhu zaštite pacijenata", rekao je Plenković na pitanje o tome kakvu će Ustavni sud donijeti odluku o covid potvrdama u zdravstvu.

'Puno lutanja'

Komentirao je i situaciju u Zagrebu i Zagrebačkom holdingu te kako se u svemu tome snalazi platforma Možemo! na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem.

"Startali su nedavno, dobili su veliku potporu. Sigurno da je potrebno neko vrijeme da se na realan način uhvate u koštac s izazovima. Ono što vidimo je jako puno lutanja, nedostatak upravljačkih kapaciteta, a to se događa ekipi koja je bila najglasnija i najbrža u vrlo lakonskom optuživanju svih drugih u vremenu kad su bili oporba. Želim im svako dobro", rekao je i dodao da su dobili zajam za livkidnost.