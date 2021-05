Sinoć je, nakon objave rezultata drugog kruga lokalnih izbora, premjer i šef HDZ-a Andrej Plenković govorio o "kolosalnoj pobjedi HDZ-a", dok je danas, govoreći o izborima, bio drugačijeg raspoloženja. Nakon što je već poslovično iskritizirao Miroslava Škoru, a za Možemo! ustvrdio da su protiv Hrvatske jer su poručili da bi nakon Zagreba mijenjali i Hrvatsku koju je, po njegovu tumačenju, HDZ preporodio, Plenković je oštro prozborio o, kako reče, medijskoj agresiji prema Davoru Filipoviću, HDZ-ovom kandidatu za gradonačelnika Zagreba.

'Filipoviću su namjerno pogrešno izgovarali ime'

Plenković očito mora zabašuriti neuspjeh HDZ-a u Zagrebu (to što su u glavnom gradu nadmašili SDP više nije neki naročit pothvat) i guranje u izbornu vatru dotad medijski neeksponiranog kandidata koji je, uostalom, sam za sebe kazao kako je u izbornu utakmicu poslan s klupe za rezervne igrače.

Posve konkretno, Plenković se danas okomio na RTL i Novu TV jer su, kaže, pogrešno izgovarali Filipovićevo ime pa mu valjda time odmogli da bolje prođe na izborima.

"Kandidat HDZ-a za gradonačelnika Zagreba je doživio takvu agresiju, divljaštvo, bezobrazluk, gdje su mu pojedini voditelji namjerno kao slučajno govorili pogrešno ime. Ne možete nekoga zvati u goste i ne znati mu ime", kazao je danas Plenković.

Bačić hvalio Tomaševića umjesto Filipovića

No, ako je već krenuo tim argumentom opravdavati izborni neuspjeh svoga gradonačelničkog kandidata, Plenković je onda najprije trebao sasuti paljbu unutar samog HDZ-a. Točnije, na nimalo beznačajnog čovjeka u stranci - predsjednika Kluba zastupnika HDZ-a Branka Bačića. Sjetimo se da je Bačić sredinom travnja, gostujući uživo u programu televizije N1, čak dvaput zabunom nahvalio Tomislava Tomaševića umjesto Filipovića (Davor, jelda?) i pritom ne pogriješivši u imenu, nego u prezimenu!

"Vidi se da on to zna, da ima rješenja i nudi ozbiljan program, a to zagrebački birači prepoznaju u gospodinu Tomaševiću", mrtav-hladan je kazao Bačić prije nego što ga je voditeljica upozorila da vjerojatno misli na Filipovića.

No, nedugo potom Bačić je opet pohvalio Tomaševića misleći na Filipovića. Davora Filipovića.

"Gospodin Tomašević se pokazuje ako najozbiljniji kandidat i budući gradonačelnik…", ponovio je Bačić.

E sad, ili je Bačić zabunom glasno izrekao ono što su i HDZ-ovci u sebi govorili ili je u pitanju bila njegova "agresija i bezobrazluk" prepustimo da to rasprave unutar stranke s Plenkovićem. Ili neka drugi puta na izbore pošalju kandidata kojemu i članovi stranke neće olako zaboraviti ne ime, nego prezime.