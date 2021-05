Jučer su završeni lokalni izbori na kojima je, kao što je rekao u izbornoj noći, HDZ odnio "kolosalnu pobjedu", mada se jedan broj analitičara ne slaže s time. Premijer je nakon svečanosti dodjele nagrada grada Zagreba čestitao Zagrepčanima i Zagrepčankama Dan grada, te je čestitao svim dobitnicima nagrada.

Novinari su ga odmah pitali je li se čuo s Tomislavom Tomaševićem da mu čestita na izbornoj pobjedi, Plenković je rekao da nije još, ali da hoće te da s njime očekuje dobru suradnju.

"Dobro surađujem sa svim izabranim čelnicima lokalne i područne samouprave, to svi oni znaju. Politika naše vlade prema regionalnom, ravnomjernom razvoju Hrvatske je poznata i vidljiva i to možete primijetiti kamo god da odete. Nema kraja koji nije razvijeniji danas u odnosu na prije pet godina. U samom gradu Zagrebu je u našem mandatu ugovoreno tri milijarde eura projekata financiranih sredstvima EU-a", poručio je premijer.

Poruke kakve promjene?

No, nije HDZ jedini proglasio izbornu pobjedu, što je Plenković komentirao riječima da "svi dobiju nešto, ali nitko toliko kao mi".

"Brojevi su uvijek najpouzdaniji pokazatelj uspjeha ili neuspjeha. HDZ ima 45 posto gradova, 45 posto općina, 75 posto županija. Nažalost, ne možemo dobiti sve, bilo bi dobro da smo dobili sve, ali to je demokracija, nekad dobiva netko drugi. Mi dobijemo puno, a svi drugi dobiju nešto, ali puno manje nego mi."

"Proučio sam, HDZ nikad nije dobio 15 županija. Meni je osobito važna politika profiliranja HDZ-a kao stranke desnog centra, vidim da su ovi iz Možemo! počeli parafrazirati moju poruku iz 2016. kad sam rekao da mijenjamo HDZ da bismo mijenjali Hrvatsku, oni mijenjaju Zagreb da bi mijenjali Hrvatsku, valjda imaju nešto protiv Hrvatske u kojoj smo uspjeli spriječiti socijalnu frakturu, očuvati 700.000 radnih mjesta, spasiti 120.000 poslodavaca, isplatiti samo u Zagrebu 2,9 milijardi kuna sredstava za plaće 215.000 radnika, premostiti tu krizu... Pretpostavljam da je to valjda poruka promjene", kazao je Plenković.

Dan državnosti je stranački blagdan

Novinari su premijera pitali i da komentira stav predsjednika Zorana Milanovića da je 30. svibnja Dan državnosti zapravo stranački blagdan.

"U zadnjih nekoliko tih situacija obilježavanja pitali su me hoćemo li ići zajedno, imati zajednički vijenac itd. Jučer je bio muk, nitko ništa. Imate predsjednika države koji se uopće nije očitovao o Danu državnosti. Danu koji je to bio '90-ih i koji smo vratili prije dvije godine. Koji je lani bio na pola programa na Mirogoju, a kasnije se nije pojavio ni na Markovu trgu ni na svečanom koncertu. Ignorirao je koncert u subotu. To se u normalnoj europskoj državi događa jedino ako je netko teško bolestan", poručio je.

"Ja ću imati agendu jasnu o tome što se nekome tolerira, a drugome ne. Sramotno mi je da nije čestitao Dan državnosti. To mi je isto kao i nepoštivanje hrvatskih zakona. To je isto kao i nepoštivanje zakona u izboru predsjednika vrhovnog suda. Isto je i s danom Grada Zagreba, ja sam kao rođeni Zagrepčanin došao, a on nije", govorio je Plenković o Milanoviću.

"Split je izabrao antisemita za zamjenika gradonačelnika, pa neka 50 i nešto posto birača živi s time. Ja sam oduševljen time što smo osvojili Koprivničko-križevačku županiju. Od 15 župana imamo sedam novih od kojih dvije žene. Dobili smo Damira Bajsa i Radimira Čačića i to je napredak HDZ-ove politike, pogotovo na zapadu zemlje.

"Cijela ta ideja stvaranja alternativnog pokreta, poput HDZ-a iz 90-ih godina u četvrtom desetljeću hrvatske demokracije nije dobrodošla", prokomentirao je Plenković Domovinski pokret.

"Sad će ljevičarski komentatori koji su ga ispljuvali zvati Škoru u goste čim pljuje po HDZ-u, ali čim kritizira ljevicu, onda ne, ne, ne, on je protiv nas", odgovorio je na kritike ljevice o prljavoj kampanji u Zagrebu.

O neprofesionalizmu u medijima

"Kandidat za gradonačelnika Zagreba doživio je takvu agresiju, kao na RTL-u i Novoj TV, kada su mu, kao slučajno, namjerno krivo izgovarali ime. Tu bozu se može prodavati naivcima. takvo ponašanje nije profesionalno. Ako netko nekog zove u goste i namjerno mu krivo izgovarate ime, onda narod mora znati da idete na RTL lijevom novinaru koji će mu postaviti zamku. To nisu nepristrani mediji, to su plaćenici koji su zaduženi da blate jednu stranu. Mislim na analitičare, poput Lalića", rekao je Plenković.

"Imamo jako puno mladih ljudi, tranzicija kod nas ide jako dobro, imamo puno ljudi koji preuzimaju odgovornost", dodao je.

"Ja medije dijelim lijevo-desno, jer gledam što rade kad nekog zovu u goste. Da vas netko pozove u goste i nazove vas Emil, a potom to ponove RTL i Nova, onda je to namjerno", rekao je Plenković te dobacio Mislavu Bagi da bi trebao napisati plakat o neprofesionalnosti svoje televizije. Na pitanje odgovara li mu HRT, nije htio odgovoriti.