Nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a pred novinare je izašao Andrej Plenković i odgovarao na pitanja. Novinari su ga prvo upitali kako će Vlada reagirati na odbijenicu sindikata koji su najavili prosvjede. Premijer je samo rekao kako će sutra opet razgovarati sa sindikatima.

"Sutra ćemo razgovarati i sutra ćemo o tome obavijestiti javnost", poručio je Plenković.

Sutra nastavak pregovora sa sindikatima

Podsjetimo, svih 11 sindikata javnih službi, koji sudjeluju u pregovorima za osnovicu za plaće u javnim službama, odbilo je Vladinu ponudu sa sastanka pregovaračkih odbora održanog 18. listopada te najavilo prosvjede 8. i 15. studenog, priopćili su u utorak sindikati. Sindikati javnih službi ostaju pri zahtjevima za povećanjem osnovice za osam posto odmah i još pet posto iduće godine, čime žele očuvati cijenu rada i kupovnu moć zaposlenih u javnim službama. Najavljuju prosvjede pred ustanovamau svim sustavima javnih službi 8. studenog diljem Hrvatske, a 15. studenog planirano je održavanje velikog zajedničkog prosvjeda u Zagrebu.

Na sjednici predsjedništva HDZ-a razgovaralo se, kazao je Plenković, i o daljnjem pregovoru sa sindikatima državnih i javnih službi.

"Sutra popodne u 17 sati bit će nastavak razgovora u Vladi. Vjerujem da ćemo, kao što smo uvijek do sada uspijevali, pronaći rješenje kojim će biti zadovoljni i predstavnici Sindikata, a prije svega i državni i javni službenici”, istaknuo je Plenković.

'Vjerujem da ćemo sutra ići k dogovoru'

Rekao je da će se i sam uključiti u razgovor sa sindikatima.

"Neovisno o tome jesam li ja tamo ili ne, vjerujem da ćemo sutra ići k dogovoru. Razgovarat ćemo sutra. Mislim da smo mi izlazili u susret maksimalno koliko smo mogli. Moramo uvijek gledati cjelinu slike. Pokazali smo da smo podizali plaću, da smo radili na tome da se dižu mirovine, da Vlada ima kumulirane rezultate”, rekao je Plenković.

Na pitanje hoće li današnje drastično poskupljenje goriva, u čiju cijenu Vlada ovoga puta nije intervenirala, izazvati lančanu reakciju rasta cijena, odnosno inflacije, Plenković je rekao da u ovoj situaciji svi moraju biti solidarni.

Odgovarao je i na pitanja o predsjedniku Zoranu Milanoviću i njegovim izjavama o Krimskoj platformi, ali i o Nancy Pelosi za koju je rekao da nije bitna jer uskoro neće biti na vlasti.

''Mislim da ste vi svi ozbiljni i realni ljudi. Ovakav događaj koji smo mi organizirali je bitan i dobar za Hrvatsku. Ove teme zašto je netko išao u Makarsku, to mene ne zanima. To nisu moje teme. Ja ne znam na koji će on skup ići o Krimu, možda na onaj kojeg Rusija organizira. Shvaćate što je tu bitno", kazao je.

Što se tiče Milanovićevih teških riječi o Pelosi, Plenković je rekao: "Gledajte, osim vas koji to činite temom, to je apsolutno nebitna tema za nas".