PLENKOVIĆ DAO INTERVJU ZA HRT, POHVALIO SEBE I VLADU: ‘Kao i sve u životu, uvijek može bolje. Ali…’

Premijer se pohvalio suficitom i ulaganjima te nabrojao reforme na kojima Vlada radi

Premijer Andrej Plenković ocijenio je u razgovoru za HRT da su fiskalna konsolidacija, pokretanje reformi u svim ključnim sektorima te jačanje svih institucija ključna Vladina djelovanja u protekle dvije godine kako bi se učinilo bolje poslovno okruženje za privlačenje investicija te istaknuo da je dvije milijarde eura ulaganja u ovoj godini najveće ulaganje u jednoj godini u povijesti Hrvatske.

Na pitanje kako bi ocijenio dvije godine rada Vlade, je li zadovoljan učinjenim i je li moglo bolje, rekao je kako kao i sve u životu uvijek može biti bolje, ali da je danas tijekom predstavljanja izvješća o radu Vlade u Saboru precizno istaknuto što je do sada učinjeno, koji su izazovi pred nama i na koji način provodimo reforme da je sve to u bitnom trokutu – strukturne promjene, investicije i odgovorna fiskalna politika.

Pohvalio se suficitom i ulaganjem

“Imali smo suficit prošle godine, imamo ga i nakon prvih šest mjeseci ove godine, no”, dodao je Plenković, “tu stavljam mali upitnik zbog jamstava za brodogradnju”.

“Dakle, odgovorno, stabilno, rast na zdravim temeljima. Strukturne reforme u svim ključnim sektorima, porezna reforma u tri vala, mirovinska reforma u javnom savjetovanju, pravosudna reforma, spajanje ureda državne uprave sa županijama – važan dio reforme u sektoru javne uprave. Sve ono što radimo za bolje poslovno okruženje koje mora privući i investicije, jačanje svih institucija bile su – to bih rekao da je bila ključna poruka danas. I u konačnici 2 milijarde eura ulaganja u ovoj godini je najveće ulaganje u jednoj godini u povijesti Hrvatske”, istaknuo je premijer te poručio da to mora biti šansa za privlačenje novih investicija i novih radnih mjesta.

Govoreći o reformama, rekao je da će se nakon 1. siječnja 2019. ukupno rasteretiti gospodarstvo i građane za 6,3 milijarde kuna. “Mirovinska reforma – tri temeljna cilja, u okolnostima kada je omjer onih koji rade i onih koji su u mirovini 1: 1,26. Treba napraviti održivost sustava, povećati mirovine i spriječiti da zbog postojećih propisa oni koji uskoro budu išli u mirovinu budu diskriminirani ili budu čak u situaciji da imaju mirovine manje nego najniže”, rekao je.

Obrazovanje je temeljni uvjet za zaustavljanje trenda odlaska mladih ljudi

Ocijenio je da je temeljni uvjet za zaustavljanje trenda odlaska mladih ljudi – obrazovanje i da se radi na novim kvalitetnim kurikulumima za konkurentno obrazovanje.

Komentirajući trend odlaska mladih iz Hrvatske, kazao je kako je temeljni uvjet za zaustavljanje tog trenda obrazovanje. Radimo na tome da imamo nove kvalitetne kurikulume koji će učiniti da mladi dobiju obrazovanje kojim će biti konkurentni.

“Ušli smo u EU prije više od pet godina. Sloboda kretanja jedna je od temeljnih sloboda. Iseljavanje koje se sada događa događa se i zbog liberalizacije tržišta rada. To je dvosmjerna mobilnost. Mladi, oplemenjeni novim znanjima, sigurno će se i vraćati u Hrvatsku”, ocijenio je.

Odgovorio radnicima Uljanika

Govoreći o brodogradnji, premijer Plenković je podsjetio da je Vlada u siječnju je dala državno jamstvo od 716 milijuna kuna Uljaniku te da cijela grupa živi na državnom jamstvu ovu godinu.

“To je odgovor onima koji misle da Vlada ne čini ništa za brodogradnju. U ovom trenutku, u tijesnoj suradnji s Upravom, radnicima, sindikatima, drugim potencijalnim strateškim partnerima, i drugim zaninteresiranima, a ima ih”, naglasio je Plenković. Dodao je kako i s Europskom komisijom traže rješenje koje treba biti održivo, da ljudi i dalje rade te se riješe problemi koji su akumulirani.

“Država je, prema mojim informacijama, izložena s oko 560 milijuna eura. To su sve jamstva dana u ranijim vladama. Što se tiče osiguranja plaća radnicima Uljanika i postoje mehanizmi, kako je to bilo napravljeno za srpanj i kolovoz, ali u ovom trenutku ne vidim varijantu da bude napravljeno slično. To sam jasno rekao radnicima i sindikatima za vrijeme sjednice Vlade u Puli. Moramo učiniti brodogradnju održivom na načelima tržišne ekonomije”, poručio je.

Plenković: Vlada radi na plinofikaciji rafinerije

U vezi s rafinerijom u Bosanskom Brodu i jučerašnjom eksplozijom, podsjetio je da je plinofikacija te rafinerije Vladin projekt već više od godinu dana.

“Obnova produktovoda koji bi omogućio plinofikaciju je projekt na kojem Vlada radi, potpisan je odgovarajući sporazum. Za to je nadležan ministar Ćorić, vodili su se razgovori i s vlasnicima rafinerije. Razgovori koje je danas predsjednica Republike održala u Slavonskom Brodu su dobri. Nadam se da će se projekt realizirati u sljedećih godinu dana”, rekao je premijer.

Istaknuo je kako bi ako dođe do plinofikacije, rad rafinerije trebao bitno manje onečišćavati zrak u Slavonskom Brodu i tako bi se pomoglo našim sugrađanima tamo.