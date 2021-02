Rusko se veleposlanstvo preko svog glasnogovornika oglasilo o sve većem broju zahtjeva za cijepljenjem Sputnikom V u Hrvatskoj

Glasnogovornik veleposlanstva Ruske federacije u Hrvatskoj Matvey Sidorov prokomentirao je brojne zahtjeve Hrvata za cijepljenjem Sputnikom V te eventualnoj isporuci tog cjepiva u Lijepu našu. Zbog toga je ruski veleposlanik razgovarao i s premijerom Andrejem Plenkovićem, no od Sidorova nije bilo moguće čuti detalje.

“Sputnik V je bio na stolu i ruski veleposlanik je prenio dobre namjere. Pričali smo o mogućnostima i detaljima”, rekao je Sidorov za N1 te dodao da je moguće organizirati vrlo brzo distribuciju i u zemlje članice EU. “Mi imamo takav primjer, to je Mađarska. Takav sporazum bio je sklopljen 22. siječnja i 1. veljače cjepivo je stiglo u Mađarsku. Palestina je dobila cjepivo kroz tri tjedna, ali to je bilo preko Izraela. Dva tjedna je normalna okvirna brzina isporuke, ali to bi trebalo riješiti između ruskog proizvođača i odgovarajućeg tijela u Republici Hrvatskoj prema vašem planu cijepljenja.”

Plenković se danas nakon obilaska radova na Pelješkom mostu i novog studenstkog doma osvrnuo na mogućnost nabave ruskog cjepiva rekavši da je Rusija spremna isporučiti cjepivo, ali da se čeka odluka HALMED-a. Komentirao je i cijepljenje preko reda te poručio da se svi pridržavaju protokola. “Cilj je da se čim prije procijepi što veći broj ljudi. Cijepio se uzak krug ljudi iz politike kako poticaj kampanji, a sada je ogromna većina građana svjesna da se treba cijepiti”, rekao je premijer..

Nema nikakvih uvjeta

Sidorov je rekao kako su Rusi uvijek spremni pomoći. “Nećemo to koristiti kao nekakvu geopolitičku korist. Želja nam je cijepiti cijeli svijet čim prije. Smatramo mogućim i sporazum o proizvodnji ruskog cjepiva i u drugim zemljama”, istaknuo je Sidorov i dodao da Rusija nije postavila nikakve uvjete vezane za uvoz cjepiva.

Dodao je kako je masovno besplatno cijepljenje ondje počelo 18. siječnja te da je dosad cijepljeno oko tri milijuna ljudi. No, u veleposlanstvu u Zagrebu nitko nije cijepljen. “Potrebno bi bilo otići u Rusiju barem na tri tjedna. Zbog toga i mi čekamo Sputnik V u Hrvatskoj. Mi se ne možemo cijepiti na teritoriju Republike Hrvatske bez odgovarajućih dozvola tijela države”, rekao je Sidorov.

‘Kako ćemo dogovoriti, tako će i biti’

Podsjetio je na studiju u medicinskom časopisu Lancet koji je objavio kako je učinkovitost cjepiva Sputnik V 91,8 posto. “Mi ga smatramo dosta efikasnim, na razini bilo kakvih drugih cjepiva u svijetu. Osjećamo se sigurnim za to cjepivo”, poručio je, no nije znao odgovoriti zašto njihovo cjepivo nije odobreno u Europskoj uniji. “To ne mogu reći. Mogu reći kako smo mi uputili zahtjev Europskoj agenciji za lijekove i čekamo od njih službeni odgovor. Mi smo spremni na to. Zašto se ne ide takvim smjerom, to zapravo ne znam”.

Ako Hrvatska i dogovori uvoz cjepiva iz Rusije, poštivat će se dogovor, a količina doza, prema riječima Sidorova, može biti neograničena. “Kako ćemo dogovoriti, tako će i biti. Ne vidim nikakva ograničenja po broju doza. Ne vidim nikakvih prepreka prema velikoj količini doza. Mi uvijek stojimo spremni za dijalog. Naše veleposlanstvo je spremno čim prije to napraviti i isporučiti”, zaključio je glasnogovornik ruskog veleposlanstva.

