PITALI SMO VAS TREBA LI DJECU POSLATI U ŠKOLU 11. SVIBNJA: Većina roditelja dala je sličan odgovor

Vjerojatno najkontroverznija odluka Nacionalnog stožera a civilnu zaštitu o popuštanju protuempdiemijskih mjera jest ona o početku nastave u školama za učenike nižih razreda osnovnih škola. Namlađi škoalrci, oni od 1. do 4. razreda, trebali bi od 11. svibnja sadašnju privremenu školu na daljinu zamijeniti dobrom starom “školom na blizinu” u učionicama, sa svojim učiteljima, jedni kraj drugih.

No, ta je mjera još uvelike nerazrađena jer nije posve jasno kako će učenici održavati potrebni međusobni razmak te kako će im škole osigurati nužne higijensko-sanitarne uvjete u vrijeme kada epidemija koronavirusa nije prestala, već samo statistički jenjava.

Čak 80 posto roditelja u Zagrebu reklo ‘ne’

Mnogi roditelji stoga nisu voljni slati djecu u školu, a naročito u Zagrebu gdje su deseci školskih zgrada u mnajoj ili većoj mjeri oštećeno u nedavnom potresu. Da ni članovi Nacionalnog stožera nemaju posve jasnih odgovora oko ove mjere, potvrdio je i ravnatelj HZJZ-a i član Stožera Krunoslav Capak rekavši da će mjere oko povratka učenika u škole “biti precizne koliko god mogu biti”. A slučaju da se u nekoj školi pojavi virus, kao što je nedavno bio slučaj u Njemačkoj, trebale bi se smjesta donijeti novde mjere da se takvo žarište zaraze spriječi.

S druge strane, pročelnik zagrebačkog Ureda za obrazovanje Ivica Lovrić kazao je kako se u anketi provedenoj među roditeljima učenika nižih razreda osnovnih škola u Zagrebu njih tek 20 posto izjasnilo da su spremni poslati djecu u škole.

‘Podijelite ocjene i ostavite nas na miru!’

Dok se čeka 11. svibnja i povratak najmlađih osmoškolaca iz cijele Hrvatske u školske klupe, zanimljvo je pogledati i odgovore na “pitanje dana” koje smo čitateljima Net.hr-a, koji su ujedno i roditelji osmoškolaca, postavili na Facebooku. Pitanje glasi: “Hoćete li poslati svoje dijete u školu 11. svibnja?”, a ovo su neki od zanimljivijih odgovora i komentara…

“NE, Škola je ionako gotova, čemu, da se nadoknadi izgubljeno zbog štrajka na početku godine. Ionako smo plaćali instrukcije i pomagali djeci. Ovo sasvim fino šljaka. #OSTANI DOMA”

“Ne, iz principa! Šta ste nam uradili od djece, nastavnika, profesora, nas roditelja koji smo sjedili s prvašićima po 4-5 sati dnevno da im pomognemo! Ostavite nas na miru, podijelite ocjene i zaključiti školsku godinu!”

“A baš ste mi simpatični svi koji pišete da nećete poslati djecu u školu. Jako ste revolucionarni, al’ samo preko tipkovnice, naravno. Zaboravljate da je škola obavezna, i da vi uopće ne odlučujete o tome.”

‘Omogućite nastavu maturantima i osmašima’

“Ako već mislite pustiti djecu u školu onda razmislite o tom da to omogućite maturantima i osmašima kojima je to potrebno više nego 1. do 4. Ipak osmaši se moraju dalje upisat, a maturanti bi upisali faks mada je i za njih riskantno da idu. Al’ djeci treba pružit priliku da ostvare svoje ciljeve!”

“Baka sam, ali neznam šta će dica naučit za misec dana u školi jer ove školske godine više su bili doma zbog štrajka i corone nego u školi… Šta bi išli i ovaj misec dana nema potrebe da idu… Znači NE”

“Ne žele djecu slat u školu al’ glavno da zuje po dućanima koji su se otvorili i ne kupuju i još brundaju što ne rade nedjeljom jer ne mogu bez švrljanja i maltretiranja, a te stvari nisu neophodne za život. Nedjeljom ne treba nitko radit osim onoga što je oduvijek radilo i što treba biti otvoreno. Ako im treba sve ono što ne treba onda i djeca mogu u školu. Nisu djeca kriva za snobove od roditelja. Ja sam protiv toga da djeca idu u školu jer su premali da bi se čuvali. Neka školu završe kako su sada krenuli, a roditelji neka ih više paze a ne da švrljaju s njima bez veze po trgovinama, čak i s onima od par mjeseci.”

‘Apsolutno da! Nije samo pitanje obrazovanja…’

“Ako budem imala pravo izbora NE, samo me strah da nas nitko ništa neće pitat. Šta nisu zaključili školsku godinu, kakva je, takva je i posvetili se do kraja osmašima i maturantima? Ovako ministrica i ostali prave budale od učitelja, dice i nas roditelja!”

“Nemam mogućnost biranja stoga sam prisiljena poslati ih u školu i vrtić, al’ da ne moram ići raditi definitivno bi bili doma.”

“Apsolutno da. Nije pitanje samo obrazovanja već i socijalnog kontakta među djecom koji je što s psihološke što s imunološke strane za njih nužan. Zdravi ljudi se ne stavljaju u izolaciju već se ih pušta da i dalje grade imunitet, pogotovo djeca. Ako nastave sa ovakvim steriliziranim uvjetima i bez doticaja s virusima, bakterijama njihov imunološki sustav neće biti otporan na ništa, a kamoli na neke teže oblike. Jednostavno, doticaj s okolinom je njima život. Ako je ta korona, kako kažu, agresivan virus tj. brzo se širi onda će vjerojatno pokucati na naša vrata, a tijelo neće biti spremno na njega. Pitam se zašto je, kad ga već najavljuju, drugi val jači od prvog?! Dočekujemo ga nespremni… Mojoj djeci zaista nedostaju školski dani, nekada psiha prevlada i gore stvari.”

“Moje ide u vrtić i normalno da će ići jer nismo sve učiteljice pa da smo doma cijelo ljeto. Ima nas koje smo do sad radile i radimo i dalje cijelu godinu pa nam dijete mora ići u vrtić.”

“Nek dici daju sve petice i puste ih na miru ovu godinu, i njih i roditelje. Nadoknadit će se sve…”.

