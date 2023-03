Trebala bi biti 'netema', ali je tema: trzavice između predsjednika RH i ministra obrane pune novinske stupce prostom činjenicom što i jedan i drugi 'daju materijala' za to.

Pobrojali smo tijek događaja koji su doveli do lošeg odnosa između predsjednika, ujedno i vrhovnog zapovjednika, te ministra obrane kojoj svjedočimo danas. Cilj je zapravo utvrditi što 'škripi' u zakonima na koje se predsjednik i ministar (a tako i premijer) često pozivaju, a prema kojima ispada da je svatko u pravu, čak i kada su stavovi suprostavljeni.

Kako je u pitanju nelogičnost za koju smatramo da ipak jest - tema, porazgovarali smo o njoj i s političkim analitičarom i profesorom filozofije Žarkom Puhovskim. Puhovski kaže da ustavne promjene zakomplicirale diobu vlasti i dovele do preklapanja odgovornosti, što je i glavni razlog sukoba kojima gotovo svakodnevno svjedočimo.

Na kraju, pitali smo i vas za mišljenje u anketi: 'Za koga 'navijate'? Milanovića ili Banožića?', ne kako bismo doista utvrdili 'tko je u pravu', jer u tome ipak zadnju riječ imaju zakoni, već kako bismo otkrili kome poklanjate svoje simpatije i čije argumente u pravilu više uvažavate.

Od gotovo 300 odgovora, uvjerljiva većina njih ide u koristi predsjednika Milanovića, a nekolicina vas je na strani ministra Banožića. Izdvojili smo neke od njih:

'Da ih bude sramota da se svađaju pred javnošću'

"Milanović je jedini političar koji govori istinu i kaže svakome što ga ide…a to mnogima smeta…"

"Izabrali smo predsjednika, a ovaj je Plenkovićev izbor."

"Za gospodina predsjednika. Jedini koji je rekao istinu o Ukrajini, a to sam jučer čuo i od umirovljenog admirala Domazeta koji kaže glasno i jasno da je Amerika okupirala Europu i da Europska unija mora to podržavati, a radi se na tome da najjača europska zemlja bude industrijski uništena, a to je Njemačka..."

"Za predsjednika, kojeg je narod birao. Banožić je došao po preporuci."

"Milanović je vrhovni zapovjednik, trebao bi ovaj ministar to već shvatiti."

"Ne obožavam ni jednog ni drugog, ali Banožić je veće zlo koje će nam natovariti mnogo poteškoća kojih ćemo se teže riješiti."

"Ni za koga. Da ih bude sramota da se svađaju pred javnošću."

"U ovom slučaju za Milanovića, jer Banožić nije dorastao ovoj funkciji."

"Za Banožića, zato jer je Vinkovčanin, a mi s ovog podneblja smo imućniji, mi Šokci smo puni zlata, nama je uvijek super kad su neke svađe i prepirke, samo da se ne govori o zlatu."

"Ja sam za Banožića. Mlad je i radi svoj posao dobro. Milanović ima svoje, ali nekad nije u pravu. Sve živo komentira, još je gori od nekih žena koje vole tračati."

"Kakva li to može biti država u kojoj se političari i ministri svađaju i ne donose ništa boljeg za dobrobit naroda?"

"Banožić je AP-ova marioneta, dakle pitanje treba glasiti, za koga navijate, Milanovića ili AP?"

"Ako je predsjednik države ujedno i vrhovni zapovjednik, čemu dvojba čija je zadnja? A to je drugo, što se dozvolilo da HDZ uzurpira vojsku, sudstvo, policiju. Kad na tim pozicijama budu sjedili nestranački ljudi, tad ćemo imati pravnu državu. Ovo je sve okupacija gora od rusko ukrajinske."

"Prostačenje i nekulturno ponašanje u javnom prostoru nije prihvatljivo, a posebno ako dolazi od političara."

"Hijerarhija se zna, a ona ne ide u korist niti AP niti Banožića (…) U ovoj svađi jedino su gubitnici građani ove države zbog tvrde kohabitacije i pljačke od strane HDZ-a."

"Ove dvije funkcije uopće nisu usporedive. Jedan radi, a drugi bez ovlasti može pričati što god mu padne na pamet pa to, ako treba, drugi dan poreći i nikom ništa."

"Da mi je znati tko glasa za ovog nesposobnjakovića i lopinu Banožića, suludo je da ste i postavili ovakvo pitanje. Njega Plenković drži samo da se suprotstavlja Milanoviću, jadni smo mi pored ovakvog ministra obrane. Milanović je zakon i sigurno dobiva drugi mandat."