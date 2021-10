Predstojnik Zavoda za fiziologiju i imunologiju na riječkom Medicinskom fakultetu, Pero Lučin, komentirao je trenutnu epidemiološku situaciju, kao i situaciju s cijepljenjem u Hrvatskoj.

“Svakako ako se pojave simptomi, a mislim da većina ljudi već zna kako bi to trebalo izgledati, neka čekaju testiranje, neka ne izlaze van, ne odlaze u trgovinu i neka izbjegavaju kontakte jer ne mogu biti sigurni da ne šire virus”, kazao je Lučin za N1.

'Virus nas je opet zavarao'

Dodao je da pretpostavlja da Vlada i Stožer procjenjuju situaciju, ali i mjere. “Svi smo pomalo očekivali da to neće ići ipak tako no virus je nastavio po svome i došli smo do visokih brojki i sada je jasno da će se trebati razmišljati o oštrijem pristupu kako bi se obuzdalo širenje. Očigledno je širenje sada već postalo nekontrolirano na što ukazuje velik broj pozitivnih od testiranih. Širi se posvuda u svim županijama, brojevi su slični odnosno situacija je slična. Mislim da smo se svi pomalo opustili nakon ljeta, opet nas je virus zavarao. Počela je škola, fakulteti, druženja u zatvorenim prostorima i virus je nastavio po svom”, rekao je Lučin.

Smatra da mjere rigoroznog zatvaranja ne dolaze u obzir osim ukoliko situacija dalje ne eskalira. “Mislim da bi čim više trebalo inzistirati da ljudi shvate da svatko ima svoju letalnu dozu. Doza virusa koju inhaliramo je važna, što više inhaliramo to je klinička slika teža i u nekim slučajevima može biti smrtonosna. Virus se najbolje širi u zatvorenim prostorima bez ventilacije. Maske štite itekako, ako dvije osobe koje imaju FFP2 maske i na udaljenosti su od metar i pol do dva, nemaju gotovo nikakve šanse da se zaraze.

Ili zaraza ili cijepljenje...

Aktivnosti treba prebaciti na otvoreno i izbjegavati okupljanja na zatvorenom. Oni koji donose odluke trebaju ići u tom smjeru da se spriječi okupljanja i zadržavanje ljudi. Treba nastaviti s kampanjom cijepljenja, ali prvo misliti na sebe jer tako spašavamo i druge. Svi skupa nekako zbijeno trebamo suzbiti širenje epidemije jer ove brojke su jako velike, bitno veće nego prošle godine”, upozorio je, dodajući da nema objašnjenje zbog čega se toliki broj ljudi ne želi cijepiti.

“Svaki pojedinac treba osvijestiti da se ovog virusa nećemo riješiti ili dok se svi ne poražavaju, gdje će mnogi stradati ili da se procijepimo. Nažalost virus se mijenja i potreban je velik broj ljudi da bi se stvorila kolektivna imunost. Jedina prava poruka je da štitimo sebe i tako štitimo druge. Mislim da će se uskoro pojaviti i druga cjepiva na proteinskoj bazi pa će se otkloniti strahovi onih koji se boje mRNA cjepiva”, dodao je.

Lučin se osvrnuo i na istupe Gordana Lauca, rekavši kako smatra da iznošenje takvih stavova nije dobro, naročito onih koji su "poluistina". "Ja poznajem Lauca, ali nismo se čuli i ne znam koji su njegovi motivi, ali svakako te poruke koje dolaze do ljudi nisu dobre. Svi mi koji smo sveučilišni profesori nismo samo privatne osobe i naša riječ ima puno veću težinu i moramo dobro promisliti o onome što govorimo”, poručio je.

Govoreći o covid-potvrdama, Lučin smatra da su dobar alat za borbu protiv pandemije, no smatra da neće dugoročno zaživjeti jer stvaraju previše logističkih problema.

'Djecu bi trebalo cijepiti'

Potom se ponovno osvrnuo na cijepljenje, rekavši da bi trebalo cijepiti djecu. "Naročito onu u višim razredima osnove škole i u srednjoj školi zbog toga što cijepljenje ne može zaustaviti širenje infekcije, ali može znatno smanjiti širenje infekcije. Jasno, i za mlađu djecu bi trebalo razmišljati, ali bitno je slušati pedijatrijsku struku i bitno je pratiti javljaju li se teži slučajevi kod djece, a vidjeli smo da su se počeli javljati, ali to je još uvijek anegdotalno. Ja bih, kada se poveća pojavnost težih slučajeva kod djece, odlučio za cijepljenje djece. Mislim da će to biti ključno za sprječavanje širenja virusa. Virus je mutirao, postao jači i potreban je velik udio cijepljenih da bi se spriječilo širenje”, objasnio je.

Komentirao je i izjavu predsjednika Milanovića da bi se trebali koncentrirati na serološka testiranja, odnosno vađenje antitijela. “Naravno testiranje na antitijela nakon cijepljenja je moguće, ali to je poprilično skupo, naročito ako se radi o velikim brojevima i mislim da nije nužno. Mislim da treba ići na treću dozu i mislim da su preporuke iz HZJZ-a dobro odmjerene, prije svega zaštiti rizične, a onda i sve one koji su cijepljeni prije 5 ili 6 mjeseci. Antitijela brzo nestaju ako nema infekcije, ali se i brzo pokreću. Znamo da nisu svi do kraja reagirali i booster doza pomaže onima koji su slabije reagirali na prve dvije doze, u stvaranju antitijela i povećava zaštiti i meni se čini da nakon treće doze ne bi trebalo biti potrebe za dodatnim docjepljivanjem, osim ako se ne pojave nove varijante koje bi mogle zaobići antitijela”, poručio je Lučin.

Možemo li izbjeći delta plus varijantu?

Smatra da delta plus varijantu ne možemo izbjeći jer je došla već do Austrije, no Lučin ističe da ta varijanta nije puno zaraznija od delta varijante - razlikuju se u dvije mutacije na proteinu koji omogućava virusu ulazak u stanicu.

“Moja preporuka je da se ide po treću dozu. Ja nisam još, ali ću uskoro jer će mi uskoro proći 6 mjeseci. Mislim da je bitno procijepiti se jer ne možemo biti sigurni da smo svi do kraja razvili kompletan imunološki odgovor. Zbog toga se treba cijepiti, da bi zaštitili sebe, ali i da bi spriječili širenje infekcije koje je sada veliko i nije svejedno širimo li puno ili malo virusa. Vidimo da se učestalost težih slučaja relativno smanjuje na broj zaraženih. Probajmo smanjiti dozu koju izdišemo i udišemo jer je to jedini način da se zaštitimo”, kazao je.

Rekao je i to da bi prirodni imunitet trebao biti dostatan za one koji su preboljeli covid te da oni možda ne bi trebali ići po dodatne doze. No, problem je, govori Lučin, što su ljudi različito reagirali na infekciju.

“Neki su teže oboljeli, neki blago i ti ne mogu biti sigurni da su dobro zaštićeni. Nakon nekog vremena ako nema ponovne infekcije ili podraživanja opet je potrebno nekoliko dana nakon ponovnog kontakta da se zaštita aktivira. Ako želimo smanjiti količinu virusa, koju ćemo ispuštati, dobro je imati visoku razinu antitijela prema tome moja preporuka je i da se oni koji su preboljeli dodatno cijepe”, zaključio je.