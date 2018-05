PERKOVIĆ I MUSTAČ ĆE U HRVATSKOJ SLUŽITI KAZNU OD 20 GODINA: ‘To je detalj koji su svi zaboravili’

Nakon što je presuda Vrhovnog zemaljskog suda u Münchenu postala pravomoćna, Njemačka bi hrvatskim sudovima nadležnima za Perkovića i Mustača trebala dostaviti presudu, a ti bi je sudovi zatim trebali ‘prevesti’ u hrvatski pravni sustav.

Bivši obavještajci Josip Perković i Zdravko Mustač koji su u Njemačkoj pravomoćno osuđeni na doživotnu kaznu zatvora zbog odgovornosti za ubojstvo Stjepana Đurekovića u srpnju 1983., kaznu će odsluživati u Hrvatskoj i to u kraćem trajanju jer hrvatsko pravosuđe ne poznaje doživotni zatvor.

Odvjetnik Siniša Pavlović, koji zastupa obitelj Đureković, rekao je Hini da će osuđenici biti prebačeni u Hrvatsku jer su Njemačkoj izručeni pod uvjetom da nakon pravomoćnosti presude budu vraćeni u Hrvatsku na odsluženje kazne.

„To je detalj koji su svi zaboravili”, kazao je Pavlović, napomenuvši da su hrvatski sudovi tijekom donošenja odluke o predaji obojicu osumnjičenika pitali žele li se nakon eventualnog izricanja presude vratiti u Hrvatsku, na što su oni rekli da žele pa su izručeni pod uvjetom da budu vraćeni.

Nakon što je presuda Vrhovnog zemaljskog suda u Muenchenu postala pravomoćna, Njemačka bi hrvatskim sudovima nadležnima za Perkovića i Mustača trebala dostaviti presudu, a ti bi je sudovi zatim trebali ‘prevesti’ u hrvatski pravni sustav.

Ide se u korist osuđenika

S obzirom da u Hrvatskoj nema doživotnog zatvora, nadležni sudovi bi prema hrvatskim zakonima i zakonu o pravnoj suradnji trebali njemačku kaznu pretvoriti u maksimalnu kaznu za takvo nedjelo prema hrvatskim propisima, a to bi bila kazna od 20 godina zatvora, rekao je Pavlović.

Iako hrvatski zakon sada za ubojstvo predviđa kaznu zatvora do 40 godina, sudovi trebaju primijeniti kaznu prema zakonu koji ide u korist osuđenika. „Ako su se kazne mijenjale i u jednom su periodu bile niže kazna uvijek se ide u korist osuđenika”, rekao je Pavlović.

Perkovićev odvjetnik Ante Nobilo kaže također da je povratak Perkovića i Mustača tehničko pitanje pa se dvije države trebaju samo dogovoriti o transferu, s obzirom da su Nijemci prihvatili hrvatski uvjet iz rješenja o izručenju po kojem moraju biti vraćeni u Hrvatsku na izdržavanje kazne.

Pavlović kaže da bi hrvatski nadležni sudovi nakon što prime presudu trebali provesti postupak priznanja i izvršenja te odrediti kaznu po hrvatskom pravu, nakon čega bi osuđenici trebali u roku od 30 dana prebačeni u Hrvatsku. Hrvatski sudovi također trebaju odrediti mjesto odsluženja kazne.

Nobilo najavio tužbu sudu za ljudska prava

Za pravomoćnu presudu Perkoviću i Mustaču, Pavlović je rekao da je očekivana.

„Mi govorimo otkad je izrečena prvostupanjska presuda da je šansa da ju se sruši gotova nikakva. To se pokazalo točno nakon godinu i deset mjeseci, Vrhovni sud u Karlsruheu nije ni zakazivao sjednicu nego je reviziju odbacio kao irelvantnu”, rekao je Pavlović.

Nobilo je, međutim najavio podnošenje tužbe Europskom sudu za ljudska prava koju će temeljiti na nedostatku prava na nepristrani sud i na pošteno suđenje.

Glavni argument im je taj što je sudac Dauster koji je predsjedavao sudskim vijećem prije toga bio u sudskom vijeću koji je osudilo Pratesa “na način da je njegovu krivnju mogao utvrditi samo preko krivnje Perkovića čime je stekao predviđanje njegove krivice”. Nobilo kaže da se sudac prema nedvojbenoj praksi Europskog suda za ljudska prava morao sam isključiti sa suđenja.

Obrana će, kaže Nobilo, tužbu bazirati i na niz drugih povreda, uključujući i povredu jednakosti oružja, jer im nisu dozvolili da ispitaju četiri ključna svjedoka koja su imala o tom slučaju neposredna saznanja. Od tih svjedoka trojica su pripadnici službe državne sigurnosti.

Presuda još nije stigla u Zagreb

Pavlović za najavljenu tužbu kaže da je to normalno jer obrana radi ono što misli da je najbolje za njenu stranku. No, kaže kako ne vidi da bi tužba mogla uspjeti jer je i sam Mustač na kraju suđenja rekao da je to bilo fer i korektno suđenje.

Vrhovni zemaljski sud u Muenchenu Josipa Perkovića i Zdravka Mustača osudio je u kolovozu 2016. na doživotnu zatvorsku kaznu zbog odgovornosti za ubojstvo Stjepana Đurekovića kojeg su u srpnju 1983. u Wolfratshausenu pored Muenchena ubili zasad nepoznati počinitelji.

Zagrebački županijski sud koji je nadležan za Perkovića još nije dobio od njemačkog pravosuđa pravomoćnu presudu. Glasnogovornik suda Krešimir Devčić rekao je Hini da nadležni sudovi trebaju prilagoditi presudu domaćem zakonodavstvu.