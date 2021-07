Prvi put nakon 300 godina Hrvatska je ponovno spojena. Pelješki most, o kojem se pričalo posljednjih 20 godina, konačno je spojen. Projektirali su ga Slavonci, izgradili Kinezi, a platili Nijemci, donosi RTL u priči o tome tko je prvi zamislio, a tko projektirao Pelješki most. Istražili su i tko je kriv što je hrvatski teritorij prekinut.

Most je dug 2404 metra, a širok 23. Drži ga 12 stupova, od kojih je deset u moru. Za izgradnju je iskorišteno 70 tisuća kubičnih metara betona te sto tisuća tona čelika. Stanovnici Pelješca i dalje teško vjeruju da je most konačno tu.

"Evo vidiš ja sam se već sada naježio, ovo nam je super stvar, znaš. Bit će večeras i suza i smijeha i plača, ovo je divota. Jeli se jedva čekao? Ovo je strašna stvar, mi moramo u Dubrovnik u bolnicu i po papire", kazao je Neno Vučković iz Stona.

'Dosad smo bili građani drugog reda'

"Značit će mnogo jer smo mi ovdje bili građani drugog reda. I svaki odlazak bilo gdje u Hrvatsku osim u Dubrovnik mi idemo preko dvije granice, ljeti su to ogromne gužve", dodao je Lukša Jozić.

Most je platila Europa, a izgradili su ga Kinezi. Radi se o jednom od najvećih mostova izgrađenih u 21. stoljeću.

"Trebao je biti gotov 2012. Gradila ga je Sanaderova, Milanovićeva i Plenkovićeva vlada. Sanader je radove otvarao dva puta. 2005. pa dvije godine kasnije", kazala je Gordana Ivoš s Građevinskog fakulteta u Zagrebu.

Desetogodišnja djevojčica iz Orebića koja je pozirala sa Sanadareom na tobožnjem otvorenju radova, danas je stara 24 godine. "Nekih desetak godina sam imala i ono što se sjećam je da je to je tada bila opća radost. Svi su mislili da će započeti radovi. Došla je cijela svita političara. Meni kao djetetu je to tada bio doživljaj. Plesali smo s folklorom i baš se sjećam da je to bio veliki događaj koji je značio život za Pelješac, a na kraju se uspostavilo da ćemo ga čekati a nikad dočekati", kazala je za RTL Lucija Mrgudić.

Tko je idejni začetnik?

Tijekom svih tih godina izmijenilo se osam Vlada. "Potpuno smo u pravu kad kažemo da će se taj most graditi. Da će to početi vrlo brzo i da će procedura biti dovedena do kraja u zadnjem kvartalu ove godine", rekao je Milanović u srpnju 2015.

Sedam godina kasnije zbog visoke cijene raskida ugovor s izvođačima. Propalo je 209 milijuna kuna. Bilo je tu prijedloga autoceste kroz BiH, pa i priča o podvodnomo tunelu.

Most je prvi predložio 1997. u predizbornoj kampanju SDP-ov dubrovačko-neretvanski župan Ivan Šprlje. No, Luka Bebić tvrdi kako je on idejni začetnik Pelješkog mosta.

Kako bilo, dugo je trajalo. Mijenjale su se vlade i projektanti, no most je konačno tu. Sada jug i sjever više neće biti razdvojeni Neumom, a Put od Zagreba do Dubrovnika bit će kraći dva sata. I putnicima na graničnom prijelazu Klek skratit će se vrijeme čekanja.