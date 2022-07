Traju zadnje pripreme za svečano otvorenje Peljškog mosta, jednog od ključnih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj koji će povezati naše kopno. Prije nešto manje od mjesec dana, na mostu su osvanule i table s imenom "Pelješac", a najavljeno je da će službeno otvorenje mosta biti 26. srpnja. Iako su se mediji nedavno raspisali da je most dobio i službeno ime i to "Pelješac", to zapravo nije tako već se radi o "tehničkom imenu".

"Most trenutno nosi oznaku (tehničko ime) sukladno projektnoj dokumentaciji. Imenovanje mosta je moguće, kao što je primjer Mosta dr. Franja Tuđmana ( Most Dubrovnik) i Mosta hrvatskih branitelja ( Most Čiovo)", kažu nam iz Hrvatskih cesta, dodajući da je priča oko tehničkog imena praksa svih projekata.

Hrvatske ceste: Most bi se trebao zvati Pelješki most

Hrvatske ceste pitali smo i što misle o prijedlogu da se mostu nadjene ime Europa. "Ako pitate za mišljenje, Hrvatske ceste smatraju da bi se most trebao nazvati imenom koje je već prihvaćeno od strane građana i korisnika, a to je Pelješki most", kazali su nam.

Potvrđuju da datum najavljenog otvaranja i dalje stoji."U ovom trenutku ono na što smo usredotočeni jest završetak radova, te uspješno obavljanje tehničkog pregleda koji slijedi odmah po završetku radova", kazali su za Net.hr iz Hrvatskih cesta.

Na ovaj je slučaj u izjavi za Slobodnu Dalmaciju pažnju skrenula umirovljena novinarka HRT-a Branka Šeparović. U razgovoru za Slobodnu Šeparović je istaknula da je "Most Pelješac" po njoj potpuno promašeno ime, koje u sebi ne nosi nikakvu poruku, a radi se o projektu od iznimnog značenja ne samo za lokalno stanovništvo i Hrvatsku u cijelosti, već za kontinent.

"Pelješac u tom smislu nije čak ni toponim, to je tek obična tabla postavljena dok se ne nađe pravo ime, a tehnički i birokratski "Hrvatske ceste" imaju sve poslovne ugovore i tehničku dokumentaciju upravo pod imenom "Most kopno – Pelješac". Dakle, navedena je lokacija gradnje, a ne ime mosta koje je odabrano s nekim razlogom. Ime mosta koji spada u javne projekte ne donose državne tvrtke koje su sudjelovale u njegovoj realizaciji, kao što su "Hrvatske ceste", nego Vlada Republike Hrvatske", rekla je.

Njezin prijedlog je da se most zove "Europa". "Europa je šira domovina hrvatskoga genija Fausta Vrančića, koji joj je s kraja petnaestog na šesnaesto stoljeće, među inim izumima, darovao i onaj "ovješenog mosta". Svi do sada izgrađeni, pa i ovaj europski most u Hrvatskoj, tako pamte svoga konstruktora, kao i ovaj koji bi trebalo nazvati Europa jer ga svrstava u pet strateški najvažnijih točaka na našem kontinentu", izjavila je Branka Šeparović.