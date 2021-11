Zamislite situaciju da kod kuće imate bolesno dijete koje kašlje i nepuni dan je imalo nisku temperaturu. Odlučite ga odvesti liječniku, no zbog trenutne situacije s koronavirusom prije toga odlučite da je najbolji korak nazvati pedijatrijsku ordinaciju kako bi dogovorili kada je najbolje vrijeme da odvedete dijete na pregled. No, nakon toga uslijedi hladan tuš jer pedijatar ne želi pregledati vaše dijete bez PCR testa.

Upravo to se dogodilo jednoj dubrovačkoj majci koja je svoje bolesno dijete staro tri i pol godine htjela odvesti liječniku zbog gore opisanih simptoma (kašlja i niske temperature nepuni dan). Telefonom je prije nazvala pedijatrijsku ordinaciju jer nije htjela dijete koje kašlje dovoditi u čekaonicu zbog ostale djece koja bi potencijalno mogla biti na pregleda. Javila joj se medicinska sestra, a kroz slušalicu je čula pedijatricu koja je kratko poručila - "PCR", javlja Dubrovački vjesnik.

'Dijete kašlje pa odmah na PCR?'

"I to je bilo to. Dakle, to je bilo poslijepodne, sestra mi je poslala uputnicu za PCR za ujutro, dok bi stigli rezultati ja bi tek preksutra, ujutro ili popodne, ovisi o smjeni pedijatrice, mogla dovesti dijete na pregled. Znači, dva dana iza! Da je i najveća glupost u dva dana može biti problem, a kamoli kad je nešto teže. A što, dijete kašlje pa odmah PCR?! Pa sva mala djeca kašlju, preslušaš treba li ili ne treba inhalirat, treba li kakav lijek. Pa baš zato što kašlje sam zvala na telefon misleći pitati kad ću doći, da ga ne dovodim u punu čekaonicu radi druge djece. Katastrofa. Nisam htjela čekati dva dana do pregleda i iduće jutro sam otišle kod druge pedijatrice, primila me bez problema i djetetu prepisala lijek za kašalj", rekla je majka bolesnog djeteta za Dubrovački vjesnik.

Dodala je da doktorica nije pitala jesu li bili u kontaktu s nekim tko ima koronavirus, ili na bilo koji drugi način pokušala otkloniti sumnju da se radi o zarazi koronavirusom. "Ne, samo je rekla PCR. I to sestri s kojom sam pričala na telefon, pa je sestra meni prenijela", dodala je.

"Pisala sam prijavu HZZO-u. Puna nam je kapa toga što se događa, a ne prijavljuje se. Mislim da je ovo prešlo svaku granicu. Primarna zdravstvena zaštita mora biti dostupna svima bez ikakvih ograničenja , a kad se ista odnosi na djecu, tu nema pitanja, a kamoli PCR testova i čekanja rezultata i smjena liječnika", poručila je Dubrovkinja.

'To nikako nije preporuka'

Ipak, iz Doma zdravlja Dubrovnik, kao i Opće bolnice kazali su da testiranje na koronavirus nije uvjet za pedijatrijski pregled febrilne djece te da iz Ministarstva zdravstva, Stožera civilne zaštite, Zavoda za javno zdravstvo ili uprava ovih zdravstvenih ustanova nikada nije upućena takva preporuka da se djecu prije pregleda prvo šalje na PCR testiranje.

"Ne, ne i ne, to nikako nije preporuka! Svako dijete mora biti primljeno na pregled. Provjerio sam prije 15-ak dana, u pedijatrijskim ordinacijama Doma zdravlja Dubrovnik nitko nije vratio dijete zbog toga što nije imalo PCR test", poručio je ravnatelj Doma zdravlja Dubrovnik Branko Bazdan.

Voditeljica Odjela pedijatrije u dubrovačkoj bolnici, prim. dr. Marija Radonić za Dubrovački vjesnik naglasila je da ni u bolnici nema uvjetovanja pregleda akutno bolesnog djeteta PCR testom te da to "nije preporuka niti praksa".

"Moraš pregledati dijete, vidjeti što mu je, uostalom gdje će napraviti PCR? Ne može se pregled uvjetovati testom. Takva preporuka nije došla iz državne ni lokalne institucije, od ministra, ravnatelja, Zavoda za javno zdravstvo niti mene kao šefa službe, jer je to apsurd. PCR test tražimo samo kad dijete legne u bolnicu i za djecu stariju od sedam godina koja dolaze na spirometriju. Dakle, PCR se ne traži za pregled, nego dijagnostiku u ovom slučaju, jer imamo samo jedan spirometar u koji pušu sva djeca i stoga se želi ukloniti rizik. To su moji kroničari s kojima imam dobru komunikaciju i oni to znaju unaprijed", jasno je poručila Radonić.