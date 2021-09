Tek za desetak dana Glavni odbor SDP-a okončat će dramu oko izbacivanja iz Kluba zastupnika četvero iz stranke već isključenih članova, Rajka Ostojića, Nikše Vukasa, Zvane Brumnića i Marine Opačak Bilić.

Naime, iako su izbačeni iz stranke većina zastupnika, čak njih 18, želi ih zadržati u Klubu. Time se Glavni odbor neće baviti. Veći je problem za stranku to što je Predsjedništvo izgubilo moć odlučivanja.

"Očito je da nemam većinu u Klubu i da Predsjedništvo nema većinu za svoje odluke i zato moramo ići na Glavni odbor. Imamo Klub zastupnika koji ne provodi odluke tijela stranke koja su izabrana na izborima po principu jedan član, jedan glas. Imamo kolegice i kolege koji čuvaju svoje pozicije i nisu se pretrgli da čuvaju interese stranke. Stranka je dovedena u pat-poziciju i to želimo riješiti u skladu s procedurom. Ne diktatorski, ne da presiječemo, iako bi to možda bilo bolje, nego ćemo probati razgovarati još jednom. Imamo 10 dana vremena, ako uspijemo riješiti razgovorom bit ću najsretniji čovjek na svijetu, ako ne, riješit ćemo odlukama", priznao je sinoć predsjednik stranke Peđa Grbin.

Gorko priznanje

Prije njegova gorkog priznanja sastao se Klub zastupnika, na kojem je Grbin, poslušavši zahtjev 18 zastupnika ipak u dnevni red uvrstio pitanje treba li izbačenu četvorku iz stranke eliminirati i iz Kluba. Nitko nije glasao za, što je bio razlog za likovanje oporbe unutar SDP-a.

"Kako sam i najavio prije nego je počela sjednica, u SDP-u je pobijedio razum. O samome zahtjevu koji sam i ja potpisao, a predsjednik ga je stavio na glasanje i ni jedan zastupnik nije glasao za to da se četvorici naših kolega uskrati članstvo", poručio je SDP-ov zastupnik Matko Kuzmanić.

Grbin je objasnio da za izbacivanje nisu glasali oni koji su tražili da se to stavi u dnevni red, dok ostali nisu digli ruke zato jer smatraju da spomenuta četvorka ionako nije dio Kluba, pa da nemaju o čemu glasati. Klub je zadao još jedan udarac Grbinu, odbivši prijedlog da o svemu ipak odluči Glavni odbor stranke.

I Predsjedništvo u svađi

Odmah nakon toga uslijedio je sastanak Predsjedništva, koji je trajao do 22 sata. Iako je s 14 glasova za, dva protiv i jednim suzdržanim odlučeno da će se formirati radno tijelo, koje će Glavnom odboru pripremiti zaključak, kojim će tražiti potporu za svoje odluke, i prije te odluke je bilo disonantnih tonova.

Iako članovi Predsjedništva tvrde da nije bilo nesloge, već puno rasprave o tome što učiniti, Jutarnji doznaje kako je zaiskrilo između Romane Jerković te Sabine Glasovac i Miše Krstičevića.

Jerković je navodno rekla da se Grbin sada osvećuje, jer je Davor Bernardić u prošlom mandatu iste stvari radio njemu. Glasovac je reagirala podsjetivši na izbacivanje Miranda Mrsića iz stranke, a potom se uključio i Krstičević zaključivši da mu se čini da se i Jerković naslađuje s ovom situacijom, a ne samo HDZ. Na kraju je sve morao smirivati sam Grbin koji je tako ipak dobio nekakvu podršku za pronalaženje kompromisa u sljedećih 10 dana, kako iz stranke ne bi izbacio još 18 ljudi.

"Želim još jednom razgovarati s kolegama i da pokušamo naći kompromis. Nadam se da će to prestati kompromisom, iako mi je sve teže u to vjerovati, ali ako ne može, onda su sve opcije na stolu. Nadam se da neće doći do toga da Klub zastupnika spadne na 15 članova i tu ću stati. Ja nisam diktator, nemam ovlast sam donijeti određene odluke, da imam to bih već učinio, imamo demokratsku strukturu i tijela koja su za to nadležna", zaključio je predsjednik SDP-a.