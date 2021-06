Čelnik SDP-a Peđa Grbin na današnjoj presici izvijestio je da su sinoć donijeli odluku o raspuštanju organizacije SDP-a u Zagrebu. Pojasnio je kako organizacija nije funkcionirala onako kako bi trebalo te da ih u idućim godinama u glavnom gradu čeka puno posla.

"SDP u Zagrebu i dalje ima dobrih članica i članova. Ova odluka ne odnosi se na njih već na one koji su SDP počeli smatrati servisom za zapošljavanje i koristiti ga za vlasititi probitak. SDP to nije, on tu nije ni zbog mene ni zbog bilo kojeg drugog pojedinca. SDP je tu zbog ideje i za tu ideju se treba boriti. SDP je stranka koja postoji zato da bismo imali bolje gradove, bolje općine, u konačnici bolju Hrvatsku", poručio je Grbin.

'Ja neću proglašavati kolosalnu pobjedu'

Dodao je kako će o imenima govoriti u subotu na Glavnom odboru.

"Za razliku od drugih, ja neću proglašavati kolosalnu pobjedu", rekao je Grbin komentirajući rezultate SDP-a na lokalnim izborima i referirajući se tako na izjavu premijera Plenkovića koji je istaknuo kako je "HDZ na lokalnim izborima ostvario kolosalnu pobjedu".

"SDP je stranka koja je imala problema, ali SDP je i stranka koja je svoje probleme spremna rješavati. Mi ne bacamo svoje stvari pod tepih. Kad imamo nekog tko je optužen za kaznena djela, to rješavamo unutar sebe. Ne ponašamo se kao da toga nema, ne napadamo novinare...", kaže Grbin.

S potencijalnim koalicijskim partnerima u Zagrebu, platformom Možemo!, u tijeku su pregovori.

“Kad za stolom razmijenimo ideje i vizije, onda ćemo vidjeti na koji način ćemo se dogovoriti i kad se dogovorimo, o tome ćemo obavijestiti javnost”, pojasnio je šef SDP-a.

'Nisam vidio objavu Nikše Vukasa'

Upitan za komentar objave Nikše Vukasa na Facebooku, u kojoj kritizira odluke o raspuštanju gradskih organizacija, Grbin je rekao da ih nije vidio i pojasnio:

"Nisam stigao jutros otvoriti Facebook i pogledati statuse pa mi je teško to komentirati. Za objašnjenje njegovih objava pitat ćete njega. Ja nisam ničiji glasnogovornik i neću komentirati tuđe izjave."

Grbin je već ranije najavljivao potrebu revizije članstva, a odluke o raspuštanju dvije organizacije znače da će se ispisati svi članovi, a zatim ih ponovno učlanjivati po kriterijima koji budu uspostavljeni.