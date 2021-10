U studiju Net.hr-a gostovao je Pavle Kalinić, bivši pročelnik ureda za upravljanje hitnim situacija Grada Zagreba, a sada predavač na fakultetu te direktor korporativne sigurnosti i razvoja u jednoj zaštitarskoj tvrtki. S Kalinićem smo razgovarali o aktualnim temama u Zagrebu, ali i u Hrvatskoj.

'Na taj način neće moći funkcionirati'

NET.HR: U Holdingu je zadnjih dana poprilično živo, mijenja se uprava koja je tek došla… Tomašević je smijenio predsjednika i člana Uprave Holdinga, koji su prije samo par mjeseci bili njegov izbor. Što se tu dogodilo prema vašim informacijama?

KALINIĆ: Zagrebački holding je jedna velika tvrtka koja ima nešto malo manje od osam tisuća zaposlenih. Cijeli grad ovisi o tome, to je pupčanom vrpcom vezano za Grad Zagreb. Jednostavno neodvojivo. To je veliki sustav koji neki ljudi misle voditi ovako ili onako, a uglavnom se radi o ljudima koji nikada nisu vodili ništa i onda se ti ljudi počnu petljati onima koji znaju. Osobno smatram da je ekipa koja je otišla, da su oni znali za razliku od onih koji su bili protiv njih. Činjenica je da ćete imati te tako velike turbulencije. Puno je jednostavnije biti aktivist koji je protiv, nego u jednom trenutku dobijete izbore i ne možete biti aktivist protiv, nego morate pokazati što znate ili što ne znate. Tu onda nastupaju određeni problem. Pitanje svih pitanja za jednu tako veliku firmu je kadrovsko pitanje.

Nije to pitanje samo za Holding, to je pitanje i za Grad Zagreb. Na primjer, smanjenje plaća koje ste imali za pročelnike. Pa zamislite vi da će neki pročelnik za financije, koji će raspolagati s nekih 10-15 milijardi kuna na godišnjoj razini, i na to morati stavljati svoj potpis, a tu je velika mogućnost da bude podvaljivanja, da bude krivi izračun ili da bude krivo slučajno. I sad će netko to raditi za 13-14 tisuća kuna. Pa neće moći naći takve ljude zato što u privatnim tvrtkama imate daleko veće plaće za puno manje iznose. Imate i druge stvari koje ćete morati raditi. Konkretno, ured u kojem sam ja radio ide u spajanje, on je u međuvremenu ostao bez dva auta, dakle spao je na jedan auto, jednostavno se urušava sve. Znam da su ljudi koji su došli na vlast naslijedili sve one probleme koji su postojali prije, međutim upravo su ljudi i glasali za njih da bi oni ubrzali cijelu priču i da bi Zagreb bolje funkcionirao. No meni se ne čini da to ide baš u tom smjeru.

NET.HR: Vuković kaže da je smijenjen jer nije želio pristati na političko kadroviranje. Je li legitimno da gradonačelnik želi u Holdingu i na nekim menadžerskim pozicijama imati svoje ljude od povjerenja?

KALINIĆ: Naravno da svi žele dovesti sebi bliske ljude, no pitanje je znaju li ti bliski ljudi nešto raditi ili ne znaju. Ja mislim da je tu sukob izbio, da ti bliski ljudi nisu bili kompetentni da bi mogli te poslove obavljati. Čini mi se da nova gradska vlast funkcionira u nekom uskom krugu ljudi u kojem postoji povjerenje, međutim za sve koji su izvan tog kruga vlada nepovjerenje i određeni zazor. Na taj način neće moći funkcionirati.

Obnova je prespora

NET.HR: Potres u Zagrebu dogodio se 22.ožujka 2020. godine, sada je 6. listopada 2021. godine, a praktički ništa se nije napravilo. Sada su opet najavili izmjene zakona… Znaju li oni uopće što rade?

KALINIĆ: Prvo se pametovalo oko zakona, pa su zaključili da nije provediv. Međutim, i u Vladi imate također jako velik broj ljudi koji nikada ništa nisu radili, koji su se učlanili u stranku x-y na kvadrat i zahvaljujući tom članstvu dobili su neku funkciju za koju su u pravilu nekompetentni. Nije to problem ove stranke, to je bilo koje stranke. Većina ljudi ide u stranke jer ne znaju ništa raditi. I onda imate situaciju tu koju imate. Imao sam nekoliko sukoba s ministrom graditeljstva, oni govore da su obnovili kuće, a ja te kuće u gradu Zagrebu nisam vidio, Grad Zagreb je trebao biti jedno veliko gradilište. Tipovi ureda kao što je bio ured za upravljanje hitnim situacijama, oni su tu da djeluju 24/48, najviše 72 sata, u to onda utrčava država sa svojom opremom.

Kako država utrčava, vidjeli smo najbolje kada je bila situacija u Petrinji, da vojska uopće nije uspjela organizirati prehranu, nego su privatnici organizirali prehranu potresom pogođenog stanovništva. Do dandanas koliko ja vidim nije se nešto posebno napravilo. Previše presporo, to je inače prostor koji je devastiran ratom, prema tome, to je trebalo napraviti puno brže. Mnogi ljudi su dobili kontejnere, međutim ti kontejneri su neprimjereni – ili nemaju grijanje, ili nemaju hlađenje. U tom potresu se vidjelo kako je prošla obnova nakon rata, koliko je potrošeno cigle, koliko željeza, betona... Prema tome to pokazuje da se išlo s jednom drugom logikom, a ne logikom pomoći ljudima. Što se tiče grada Zagreba, mi smo odmah kada se to dogodilo predložili da se ide s onim zakonom koji je bio za obnovu Dubrovnika, međutim to se nije dogodilo. Sličan je model bio. Međutim, veliki broj ljudi koji žive u centru Zagreba nisu u stanju to financirati.

'Sreća da potres nije bio jači'

NET.HR: Dolaskom nove gradske administracije Ured za upravljanje hitnim situacijama na čijem ste čelu bili je ukinut. Zagreb je na trusnom području, glavni je grad u kojem se događa puno nesreća. Je li odluka nove gradske administracije da taj ured ukinu, odnosno spoje, bila ishitrena i nepromišljena?

KALINIĆ: U Republici Hrvatskoj je postojala Državna uprava za zaštitu i spašavanje, međutim to nikad nije došlo ni blizu one razine na kojoj je trebala biti. To je inače odlična ideja. Nikada to nije zaživjelo, a ja osobno smatram da to treba postojati. Govorio sam da bi uredi za upravljanje hitnim situacijama trebali postojati i u Rijeci, Splitu, Osijeku i Zagrebu, isto kao što smo se zalagali za pet helikoptera koji bi bili dovoljni da pokriju cijelu Hrvatsku što se tiče službe spašavanja Hitne medicinske pomoći. Međutim, to nikada nije profunkcioniralo jer ste imali nekoliko klanova koji su se borili međusobno. I dandanas imate da vojska prebacuje pacijente, što je neprimjereno jer su to helikopteri pravljeni za prebacivanje trupa, a ne pacijenata.

To bi Hrvatska trebala napraviti ako ne jučer, onda danas, a već odavno je prekasno. Što se tiče samog ureda, neki dan sam našao članak gdje su pljuvali po tom uredu nakon prve vježbe koja je bila napravljena, kada su pljuvali o nabavi tenkića… Taj tenkić danas imaju u ATJ Lučko, imaju dva komada. U Zagrebu bi takvo vozilo služilo konkretno kada se dogodi potres, ako imate 6,2 da može proći preko onih pustih ruševina. Ono što se sada pokazalo jest da je sada najlošije funkcionirao sustav veza, a u tom vozilu bi bio sustav veza koji bi mogao povezati sve dijelove grada Zagreba. Sreća je bila u tome da potres nije bio 6,2. Situacija je sada u Zagrebu jako loša, ne daj Bože da nam se ponovi potres isti onakav kakav je bio 22. ožujka, onda bi se moglo dogoditi to da imamo puno više žrtava, jer je Zagreb već cijeli rastresen.

Kalinić tvrdi kako Bandić u početku nije imao veze s obitelji Pripuz, kako to tvrdi Miroslav Kutle

NET.HR: Spomenuli ste civilnu zaštitu koja je jako puno odigrala u oba potresa. Ulaže li RH dovoljno u civilnu zaštitu?

KALINIĆ: Civilnu zaštitu ima samo grad Zagreb u takvom broju. Kada je počela pandemija, ne znam kako su je oni slagali. Civilnu zaštitu je trebala imati Državna uprava za zaštitu i spašavanje, ona je osnovana 2005., a Ured za upravljanje hitnim situacijama 2008. Mi iz Zagreba smo pomogli odmah kada se dogodilo (na Banovini). Tamo je bila totalna dezorganizacija, mi smo se smjestili na parkiralištu uz petrinjsko groblje, tamo smo koordinirali sve što smo mogli. Došli su vatrogasci, HGSS i 12 potražnih pasa. Tamo je bilo dosta posla.

NET.HR: Miroslav Kutle je ovog tjedna gostovao na N1 televiziji te je kazao kako je Bandić projekt braće Pripuz. Dugo ste bili uz Bandića, je li to istina?

KALINIĆ: Ne vjerujem da je Milan Bandić bio ičiji projekt, pogotovo ne braće Pripuz. Ali ne znam zbog čega se gospodin Kutle u zadnje vrijeme javlja, odakle se javlja, to je pitanje, dje li to u Hrvatskoj izjavio ili negdje izvan. I zanimljivo je onda pitanje zašto je on izvan Hrvatske. Sigurno zato jer je loše mijenjao sličice životinjskog carstva kad je bio mali.

U javnom sektoru ima puno ljudi koji ne rade

NET.HR: Bili ste dugo u gradu pa ste iz tog javnog sektora sada prešli u privatni. Koja je razlika, gdje je bolje raditi, u javnom sektoru ili u privatnom?

KALINIĆ: Ne radi se o tome, u javnom sektoru imate jako puno ljudi koji uopće ne rade. Oni tamo dolaze da primaju plaću.

NET.HR: Postoje li u privatnom sektoru uhljebi?

KALINIĆ: Ne radi se tu o uhljebima, svi oni pričaju o uhljebima. Ali gledajte, svi oni imaju neko dijete, daj ga zaposli… onaj tko zna, sam će se zaposliti. A onaj koji ne zna, onda traže, pa ga stave negdje. Neki dobro rade. Osobno smatram da bi u Hrvatskoj trebalo smanjiti broj zaposlenih u državnim i gradskim strukturama barem za 50 posto. Iz jednostavnog razloga – zato što je to prevelika zaposlenost. Koliko imate u privatnoj firmi za jedan posao, a koliko imate u javnom sektoru? I, naravno, u javnom sektoru možete otići na bolovanje na jedno pet-šest godina i nikom ništa ili jednostavno ne dolazite na posao. Ili imate slučajeve da ljudi rade; mislim, ne rade, oni primaju plaću, a nitko ne zna da oni uopće primaju plaću. Onda se to nakon nekog vremena dozna, pa izbije afera. Ali to imate svugdje u takozvanom bivšem socijalističkom lageru.

NET.HR: Što je s vašom političkom karijerom, gotova je?

KALINIĆ: Ja sam uvijek bio upetljan ovdje ili ondje, ali nikad nisam bio na front lineu. Najviše što sam smetao kada je umro Bandić, nisu mogli naći da sam lopov, da sam kriminalac, pa im je onda smetala moja plaća. No zanimljivo je, ja sam ipak i s te plaće dao otkaz i otišao u privatni sektor. Svi ti koji su kritizirali neka i oni daju otkaz, pa neka odu u privatni sektor, pa da vidimo tko se bolje snalazi.

Demokracija nije osiguranje poštenja

NET.HR: Jedno vrijeme su mediji pisali da razmišljate o osnivanju svoje stranke?

KALINIĆ: Idući kandidat koji će biti u Gradu Zagrebu, ako govorimo o tim izborima, mislim da će najbolja varijanta biti nezavisna lista. Sve stranke imaju previše na leđima svega i svačega. Prema tome, mislim da nezavisna lista koju podržava nekoliko stranaka, mislim da je to najiizglednija opcija. Tako ja vidim situaciju. HDZ ne može ništa. Imate ministre od kojih velika većina ne bi mogla voditi niti trafiku na Trgu bana Jelačića, a o SDP-u ne treba više trošiti riječi, SDP je napravio samoubojstvo što rade u zadnje vrijeme.

NET.HR: Cijeli svijet bruji o Pandora dokumentima, jedna od većih afera u tome je i ona bivšeg britanskog premijera Tonyja Blaira. Kako vam to zvuči iz hrvatske perspektive?

KALINIĆ: Ovo su puno veći iznosi. Kod nas su milijuni kuna, a ovdje su milijuni eura, dolara ili funti. To su sredstva koja su spremljena vani, svi su oni lakomi na taj način, što pokazuje da demokracija nije baš osiguranje da će nešto funkcionirati na pošteni način. Ništa neuobičajeno.