PANIKA U REGIJI, MEDIJI PIŠU DA STIŽE MUTIRAN OBLIK GRIPE ZA KOJI NEMA CJEPIVA: Trebamo li strahovati?

Srpski portali pišu kako stiće virus koji je mješavina svinjskog i sezonskog virusa

Na mnogim sprskim portalima pojavila se vijest da stiže opasni mutirani oblik gripe, virus “mješavina svinjskog (A/H1N1) i sezonskog (tipB) virusa” koji će se spojiti u novi oblik virusa za koji ne postoji cjepivo.

Ne treba paničariti oko svake takve vijesti, no opreza nikad dosta. Slobodna Dalmacija provjerila je kod voditeljice Službe za zaraznu epidemiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije što je od svega istine te treba li strahovati.

“Virus gripe ima svojstvo mutacije, pa se iz sezone u sezonu njegovi djelići pomalo mijenjaju. Svakih nekoliko godine dođe veća, ozbiljnija promjena, i onda se pojavi soj koji nije sličan onome iz posljednjih nekoliko sezona. To je uobičajeno i sasvim je tipično za gripu. Prošle je godine jedan od lanaca podtipa virusa A/H3N2 bio drugačiji.

Mutacije čine gripu nepredvidivom bolesti

Tako je, uz lance gripe koji su bili zastupljeni u cjepivu, stigao taj jedan lanac virusa koji nije bio zastupljen jer je bio promijenjen više nego što je uobičajeno. No, to nije značilo da cjepivo nije davalo zaštitu. Ove godine isto to možemo očekivati, ali to nije ništa spektakularno”, objasnila je mr.sc. Diana Nonković.

Zbog mutacije je gripa nepredvidiva bolest, kazala je.

“Cjepivo se pravi prema onom dijelu zemaljske kugle gdje je sezona gripe završila, jer se pretpostavlja da će takvi virusi cirkulirati i ostatkom svijeta. Zbog toga, ako smo gripu preležali prije godinu ili dvije, zbog njezinih mutacija ne znači da imamo imunitet za iduću sezonu. Cjepivo je jedino koje nam može pružiti što kompletniju zaštitu, ali ga isto tako treba obnavljati “, objasnila je Nonković.

Cjepivo dostupno u ljekarnama

U cjepivu za ovu godinu koje nabavlja HZZO sastav je malo izmijenjen u odnosu na prošlogodišnji. U ljekarnama je dostupno i tzv. tetravalentno cjepivo s dvije linije virusa B: Yamagata i Victoria.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo navodi kako su se prvi slučajevi gripe pojavili krajem studenog, a očekuju da će u sljedećih nekoliko tjedana broj oboljelih znatnije porasti. Među njima ima osoba svih uzrasta. Vrhunac gripe očekuje se u siječnju i potrajat će više tjedana.

Zbog komplikacija može biti fatalna

Gripa se obično uspješno i relativno brzo prebrodi, no postoje komplikacije i rizične skupine kod kojih može doći do fatalnog ishoda.

“Gripa može biti fatalna za one koji su imunokompromitirani zbog, na primjer, malignih ili kardiovaskularnih bolesti, ili su najstariji ili najmlađi pripadnici našeg društva. Može biti fatalna i za do tada potpuno zdrave ljude, što smo vidjeli tijekom pandemije gripe H1N1, kad su obolijevali zdravi mladi ljudi i, nažalost, neki su i umrli. Kod gripe nema nikakvih pravila.

U borbi protiv gripe preporučuje se boravak na svježem zraku, pranje ruku, kvalitetna prehrana, dovoljno sna i prozračivanje prostorija. No, cijepljenje je ipak “broj jedan”, zaključila je Nonković.