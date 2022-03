Nekadašnji trgovac oružje Zvonko Zubak gostovao je na N1 televiziji gdje je razgovarao o padu drona u Zagrebu. Još uvijek se ne zna čiji je dron, jasno je samo da je sovjetske proizvodnje.

Letjelica je prošla kroz Rumunjsku i Mađarsku prije nego što se srušila u Zagrebu, takav prolazak kroz tri članice NATO-a otvorio je mnoga pitanja o suradnji i sigurnosti. Zubak kaže da je letjelica bezopasna sama po sebi, ali je mogla napraviti dosta štete da je pala na drugo mjesto.

“Ona je mogla napraviti veliku štetu da je pala na zgradu ili studentski dom. Sigurno bi bilo puno žrtava. Ona kao ona, ne može napraviti nikakvu štetu ako se nije zabila u nešto. To je stara letjelica koju su Rusi pokušavali nadograditi, ali nisu uspjeli. Uistinu me čudi zašto su je poslali. Ona je potpuno bezopasna, ali na njoj je mogla biti neka mala bojeva glava, neka bomba… Treba sve ispitati i vidjeti”, rekao je. Kaže kako letjelica nije mogla služiti samo za snimanje terena. “Išla je baš brzo, ona za to nije sposobna. To je opomena”, kaže.

'Ne smijemo nasjesti na rusku propagandu'

“Rusi rade dobru propagandu na koju nitko ne smije nasjesti. Imali smo slično u našem ratu, to su radili Srbi. To je baš njihov potpis. To što oni pričaju da su to poslali Ukrajici, to je potpuna laž”, kazao je.

“Mađarska se nije dobro snašla misleći da je to NATO-ov zrakoplov koji ide u bazu. Čudi me da nisu podigli lovce, radar ju je registrirao. Čudi me kako su imali tako lošu komunikaciju. Morali si odmah podići dva svoja Gripena. Oni su napravili veliku grešku, oni su morali i nama javiti”, kazao je.

Ova je letjelica u našem zračnom prostoru bila sedam minuta. “Ako se ne pripremate, onda je sedam minuta prekratko. Ona je samo ušla i u sedam minuta je pala. Da je duže letjela, onda bi se digli naši MIG-ovi i presreli je".

'Da nije Amerike iza nas, Putin bi pucao po europskim gradovima'

Kazao je kako ne bismo smjeli odmah napadati NATO jer je Savez pokazao koliko je snažan, dok za Rusiju kaže da je postala "lav od kartona" te kako će izgubiti rat u Ukrajini bez ikakvog uključenja NATO-a.

“Da nije Amerike iza nas, Putin bi već pucao po europskim gradovima. Dok god EU ne postane država, bit ćemo mali, sitni. Bojim se da se nakon ove tragedije, to ne dogodi. EU mora postati država”, kaže Zubak.