Takozvani početni paketi eurokovanica za građane i poslovne subjekte moći će se nabaviti u bankama, FINA-i poštanskim uredima od 1. prosinca ove godine, a iz HNB-a su objavili i sliku tog početnog paketa.

Početni paketi eurokovanica za građane bit će pakirani u male plastične vrećice u kojima će biti 33 euro kovanice vrijedne 13,28 eura. Građani će moći nabaviti najviše dvije vrećice po transakciji. Ukupno će za te potrebe biti raspoloživo 1.2 milijuna komada. No, kako smo još jučer pisali, važno je naglasiti kako se taj novac neće moći koristiti prije 1. siječnja 2023. godine.

Uvođenjem eura 1. siječnja sljedeće godine s bankomata će se moći podizati novčanice od 10 ili 20 eura. Traženi iznosi kao što su 50 i 100 eura isplaćivat će se u novčanicama od 10 i 20 eura.

Podizanje bez naknade

U razdoblju od 15. do 31. prosinca uvest će se beznaknadno podizanje kuna na bilo kojem bankomatu. Ono će se zadržati do 15. siječnja kako ne bi došlo do negativnog utjecaja na dostupnost gotovine u kunama, rekli su Hini iz HNB-a.

Od 1. siječnja sljedeće godine dva tjedna će se na snazi biti dvojni optjecaj. Tada će se, prilikom plaćanja u kunama ili eurima u trgovinama za namirnice, ostatak novca vraćati u eurima.