OVO SU NADE HRVATSKE: Inovatori koji žive za izume prezentirali svoje ideje

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu od 17. do 19. listopada 2019. godine održala se 17. međunarodna izložba inovacija ARCA 2019 u organizaciji Udruge inovatora Hrvatske.

I ove godine predstavljene su inovacije i nove tehnologije iz gotovo svih područja ljudskoga rada, a sudjelovali su inovatori svih uzrasta, od onih najmlađih, školaraca, do inovatora koji iza sebe imaju brojne projekte.

S nekima od njih smo i pričali, a oni su nam otkrili sve tajne svojih izuma.

Prvi izum s kojim smo se susreli bio je stroj namijenjen za montažu na pokretnu traku gdje tijekom procesa skladištenja automatski posipava krumpir prahom protiv klijanja. U potpunosti je samostalno idejno osmišljen, konstruiran i izrađen te kroz testiranja i praktičnu primjenu doveden do trenutne razine.

Iza svega stoji mag. ing. Nino Horvat koji je svoje znanje stečeno na Fakultetu strojarstva i brodogradnje pretočio u ovaj praktičan stroj i otklonio potrebu za radnikom koji cijelo vrijeme mora ručno posipati krumpir. Naime, upotreba stroja minimizira potrebnu intervenciju i rad poljoprivrednika te sprječava njegove potencijalne zdravstvene probleme uzrokovane prekomjernim udisanjem praha.

Kako nam objašnjavaju, princip rada temelji se na rotirajućem valjku s utorima, koji omogućuje jednolično posipavanje i kontrolu protoka neovisno o tome o vrsti, tj, proizvođaču praha, a pri bilo kojem problemu stroj se javlja ugrađenom signalizacijom.

Škola koja živi za izume

Malo dalje naišli smo na inovatore iz Tehniče škole Daruvar koji su privukli mnogo pažnje sa svojom inovacijom, a radi se o parkingu za bicikle. On omogućava svakoj osobi sigurno parkirno mjesto za bicikl te potiče i direktno utječe na podizanje svijesti kod ljudi o biciklu kao kvalitetnom alternativnom prijevoznom sredstvu na putu do škole ili posla. Pametni sustav uključuje beskontaktno zaključavanje bicikla, 24-satni video nadzor parkinga i napajanje solarnim kolektorima (samoodrživo).

“Sustav je vrlo povoljan jer taj jedan stup se spaja na tu jednu upravljačku jedinicu koja je na toj kutiji, a na jedan stup idu dva parkirna mjesta. Sve smo napravili u školi, a cijela ova konstrukcija je naš rad. Sustav je jeftin i jednostavan i mislim da nas to čini drugačijima”, kazao nam je profesor Krešimir Ećimović iz Tehniče škole Daruvar.

Drugi rad koju su nam pokazali je robotski nogomet.

“Sve je modelirano kod nas u školi te je isprintano na 3D printeru. Mobitel se spaja s robotom preko bluetootha da bi se njime moglo upravljati.

Ideja je da na prikazanom igralištu roboti igraju nogomet te da ga učenici naprave doma gdje bi ga svojim idejama nadograđivali. Nisu svi igrači jednaki i svaki ima neke druge izražene sposobnosti kojima bi mogli poboljšati svoj uređaj”, objašnjava nam profesor.

Vitez inovacija

Nakon mladih nada inovatorstva došli smo do iskusnog inovatora Laze Starčevića koji je izumio invalidska kolica koja svladavaju i zapreke poput stuba i jaraka. Njegov izum odnosi se na invalidsko pomagalo pri gibanju, s naglaskom na gibanje na području koje zbog neravnina, rinzola i stuba korisniku/invalidu onemogućava kretanje.

“Za razliku od drugih kolica u svijetu koja mogu ići po stepenicama, ali se morate okrenuti i kretati unatraške jer su konstruktorima smetale noge, moja idu naprijed jer sam taj problem riješio”, objasnio nam je iskusan inovator pokazujući nacrte svog projekta koji bi invalidima zasigurno olakšao život.

Inače, zanimljivo je i to da je Lazo uvršten među 67 ljudi u svijetu koji su dobili titulu viteza inovacija.

Kako olakšati život znaju u Istri

Među iskusnim inovatorima našli su se i istarski inovatori. Jedan od njih, Ervin Matić, izmislio je uređaj za zaštitu uzgajališta školjki. On uz pomoć zvučnih signala i vibracija tjera ribu iz uzgajališta.

Kako nam govori, grabežljive orade napadaju uzgajališta te znaju pojesti 30 do 50 posto mladih školjaka, a zbog toga se mnoga uzgajališta zatvaraju. Za svoj projekt Matić je dobio poziv za suradnju porečkog Instituta “Ruđer Bošković” te će uz njihovu pomoć, nada se, napraviti prototip uređaja.

“Mi ćemo na taj način čuvati hranu za sebe, a orade nek ju idu tražiti negdje drugdje”, govori nam kroz smijeh simpatičan inovator koji iza sebe ima popriličan broj inovacija.

Tako nam je pokazao i svoj uređaj za održavanje branika na autocestama. Tehnički problem koji se rješava ovim izumom je održavanje, odnosno čišćenje branika i njihovih signalnih oznaka na cestama bez direktnog upravljanja strojem te s minimalnim brojem operatera. Trenutni poznati način kojim se obavlja postupak čišćenja branika je ručno ili nikako što daje dodatnu težinu tome da je ovaj stroj neophodan.

No da bi njegova inovacija ugledala svjetlo dana on mora ulagati u zaštitu na europskoj i svjetskoj razini, a ako nema novca onda je to samo ideja i ništa više, kažu nam.

Ipak u Istri je inovatorima olakšan razvoj kroz Udrugu inovatora, a u kojoj su, kako kažu, u konstantnom rastu kada su inovacije u pitanju.

“Radimo direktno s inovatorima te nudimo besplatnu pomoć u startu. Kada inovator ima samo ideju, mi mu pomognemo oko zaštite te pokrenemo tu priču. Napravi se model, izlaže se, nađu se možda investitori… Ako ideja bude samo doma i ne ide se dalje s njom od toga neće biti ništa”, objasnili su nam iz istarske udruge inovatora.

Ideja kao što vidimo ne nedostaje, a s novim poticajima nadamo se kako će dobiti i potreban vjetar u leđa ne bi li svojim izumima oplemenili svijet.

Putem do sada objavljenih Poziva, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a u svrhu poticanja istraživanja, razvoja i inovacija, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je poduzetnicima stavilo na raspolaganje 2,86 mlrd. kuna te se do kraja godine planira objava dodatnih 870 mil. kuna, što čini ukupno 3,73 mlrd. kuna bespovratnih sredstava.

Putem trenutno otvorenih natječaja poduzetnicima i inovatorima na raspolaganju je 884 milijuna kuna.

