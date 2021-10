Nakon što ih je stranačka vrhuška raspustila, zagrebački SDP uskoro bi se ponovo trebao "sastaviti". Naime, pred strankom su izbori, a posebno zanimljivo bit će u glavnom gradu, gdje će članovi birati između petero osoba koje su do sada istaknule svoje kandidature za predsjednika zagrebačkog SDP-a - upražnjeno mjesto na čijem je čelu do prije raspuštanja bio Gordan Maras. To su Danica Juričić Spasović, Aleksandar Gavrilović, Darko Liović, Viktor Gotovac i Matej Mišić.

Njihove biografije vrve zanimljivim detaljima, a tko će na kraju zasjesti u upražnjenu fotelju zagrebačke organizacije, znat će se nakon izbora koji se opako približavaju socijaldemokratima.

Šefica kabineta Ive Josipovića najavila novi val SDP-a

Jedina žena koja pretendira na tu funkciju je Danica Juričić Spasović, bivša glasnogovornica SDP-a koja je protiv stranke svojevremeno pokrenula i sudski spor.

Prije nego je došla u SDP bila je šefica kabineta bivšeg predsjednika Ive Josipovića. Kada je Josipović izgubio izbore, u stranci ju je na poziciji glasnogovornice zaposlio Zoran Milanović. Juričić Spasović poznata je i po tome što je bila jedna od suosnivačica sindikata u stranci. Otkaz u SDP-u dobila je nakon dolaska Davora Bernardića na mjesto predsjednika, kada se stranka našla u financijskim teškoćama, a spletom okolnosti dobila je poslovno uvjetovan otkaz. Nakon toga, tužila je SDP za mobing i tražila odštetu u iznosu od 70.000 kuna.

Danica Juričić Spasović jedina je žena koja se kandidirala za funkciju predsjednice zagrebačkog SDP-a

Bit svog programa za zagrebačku organizaciju istaknula je na svojem Facebook profilu.

"Da bismo se vratili tamo gdje nam je mjesto moramo povesti novu igru, jer stara je game over. Imamo arhaične stranačke podjele na Forum žena, Forum mladih i Forum seniora. Jedan forum nedostaje: Forum muškaraca. Da formiramo i taj demokratski ukras? Jer tome u praksi služe forumi u kojima se ne formiraju nove politike nego čuvaju kakve-takve pozicije žena, mladih i umirovljenih od muškog stranačkog kluba. Tamo gdje nam je mjesto dolazimo izlazeći iz okvira i misleći svojom glavom: Gradska organizacija SDP Zagreb može postati perjanica promjena, ako formira radne grupe u kojima će se snažno promovirati stranački rad i suradnja članova i članica, i simpatizera, bez ageizma, ili bilo koje diskriminacije, na socijalnim i drugim politikama koje se tiču svih dobnih i rodnih i radnih i manjinskih skupina", napisala je.

"Tako moderna socijaldemokratska stranka uzima u obzir osobne i profesionalne ciljeve članova i članica. Tako im omogućuje demokratsko napredovanje u stranačkoj hijerarhiji na konkretnom stranačkom i društvenom radu. Educirano i aktivno članstvo (koje se ne koristi samo jednokratno za predizborno lijepljenje plakata i dijeljenje letaka) i isto takvo liderstvo koje se ne boji kompeticije, vodi i većem razumijevanju i uključivanju i stranačkih simpatizera u timski rad. Timski ljudi, a ne stranački poslušnici. To je novi val SDP-a", stoji u jednoj od najava njezine kandidature za čelnu funkciju.

Htio je postaviti bistu Marxa u Zagrebu

Najmlađi od kandidata je 30-godišnji Aleksandar Gavrilović, suvlasnik i direktor gaming studija Gamechuck. Gavrilović je u stranci aktivan desetak godina, a u svoje političko iskustvo može dodati i da je bio stažist u Europskom parlamentu u uredu Tonina Picule, a 2020. godine vijećnik na Gornjem gradu. U Formu mladih Gavrilović je vodio book club "Iskra", koji se povezao s brojnim sindikalistima, aktivistima i akademicima izvan stranke.

Mladi Gavrilović javnosti je poznatiji kao tip koji je na zagrebačkom Ilirskom trgu kraj Mažuranićeve palače htio postaviti bistu Karla Marxa, obrazloživši to "Marxovim radovima koji su utjecali na ideologiju radničke klase u svim njezinim borbama u posljednjih 100 godina".

Gavrilović je bio stažist u Europskom parlamentu u uredu Tonina Picule

Da su radnici i njihova prava u fokusu njegova djelovanja, pokazuje i činjenica da je njegova tvrtka većinski sindikalizirana, a u Gamechucku se stvara prvi kolektivni ugovor u gaming sektoru.

O svom izbornom programu progovorio je za portal Novosti, gdje je kazao da je vizija njegova SDP-a – radnički SDP.

"Jedan od preduvjeta za stvaranje ovakvog novog 'radničkog' SDP-a jest da stranačka tijela polako otvorimo. U naše postojeće strukture (Gradski odbor, Predsjedništvo) trebamo kooptirati i pripadnike najborbenijih sindikata i aktivista, i dati im pravo glasa u tim tijelima. Ovo će pomoći ne samo da same sjednice budu puno manje fokusirane na kadrovske sukobe, a više na rješavanje stvarnih problema na terenu. Osim ovih konkretnih problema, mislim da je važno potaknuti i veće rasprave. U prošlosti je ljevica izborila osmosatno radno vrijeme, javno financiranje obrazovanja i zdravstva, a dok je još u 19. stoljeću bila u opoziciji uspjela je natjerati vlasti da uspostave kakav-takav mirovinski sustav. Volio bih da ljevica zauzme stav oko toga što je njen radikalni zahtjev 21. stoljeća, i da zajedno s ostatkom aktera lijevo od centra (progresivnih aktivista, lijevih feminističkih organizacija, borbenih sindikata, stranačkih partnera) krenemo u izgradnju pravednije alternative postojećem društvenom uređenju", kazao je Gavrilović.

Planira 'vratiti povjerenje birača'

Darko Liović dolazi iz Trešnjevačke organizacije, a u stranku je učlanjen skoro 20 godina. Kako kaže, poznaje članove i prošao je sve stepenice u stranci - od lijepljenja plakata do zagrebačke Skupštine, u kojoj je bio u prošlom sazivu.

Liović je inače magistar ekonomskih znanosti, doktorand na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu s iskustvom rada u tvrtkama big 4 – Ernst & Young te Deloitteu. U razdoblju od 2012. do 2016. godine obnašao je dužnost predsjednika Uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG – BICRO).

Liović je obnašao dužnost predsjednika Uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG – BICRO)

Od 2016. partner je u tvrtki Impuls savjetovanje d.o.o, koja se bavi pripremom i provedbom projekata za EU fondove te je do sada uspješno pripremila i provela više od 300 projekata financiranih iz EU fondova. Liović je navodno u jako dobrim odnosima s bivšim šefom zagrebačkog SDP-a Gordanom Marasom.

"Članovi i članice SDP-a poslali su jasnu poruku da na ovim izborima traže lidere, a ne figure, a moja prva zadaća bit će - razjedinjeno članstvo okupiti oko zajedničke vizije budućnosti gradskog SDP-a te vratiti povjerenje svih onih koji su glasali za SDP, ali i pridobiti povjerenje novih glasača. Skoro 20 godina sam SDP-ovac, poznajem članove i prošao sam sve stepenice u stranci - od lijepljenja plakata do zagrebačke Skupštine. Kroz kampanju ću predstaviti program pod nazivom 'Pretvorimo članstvo u tim' s kojim želim ubrizgati injekciju adrenalina u stranku, ali i promijeniti potrošene obrasce upravljanja strankom i vođenja ljudi", napisao je u objavi svoje kandidature.

Stručnjak za radno pravo koji želi 'mijenjati svijet'

Kuloari već tjednima šuškaju da je upravo Viktor Gotovac favorit SDP-ove vrhuške te da bi ga šef stranke i njemu bliski ljudi voljeli vidjeti na čelu zagrebačkog SDP-a, iako Gotovac to opovrgava.

Dio članova stranke vidi ga kao najbolje rješenje, obrazlažući da im konačno treba netko tko će se zalagati za radnike i radništvo, a u prilog mu ide i to što je "neokaljan po pitanju unutarstranačkih ratova".

Gotovac je docent na Katedri za radno i socijalno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Viktor Gotovac inače je docent na Katedri za radno i socijalno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Stručni je savjetnik i suradnik na više projekata Vlade Republike Hrvatske, Europske unije i Vijeća Europe, stoji u njegovoj biografiji.

"Želim mijenjati svijet i to tako da znanošću i strukom utječem na političke procese. To čime sam se ja bavio je socijalna država, mirovinsko i zdravstveno osiguranje, to su pitanja suvremene socijaldemokracije i društva u kojemu živimo", kazao je Gotovac komentirajući razloge svoje kandidature na N1 televiziji.

Žestoki kritičar bivše zagrebačke vlasti

Matej Mišić dobro je poznato lice zagrebačke politike. Mišić je u prošlom sazivu Skupštine obnašao dužnost gradskog zastupnika te je bio jedan od najžešćih kritičara pokojnog gradonačelnika Milana Bandića i njegove administracije.

Svoju kandidaturu Mišić je istaknuo posljednji.

"U 15 godina rada u stranci stekao sam potrebno iskustvo da se mogu suočiti sa svim izazovima koji čekaju SDP u Zagrebu, a kroz rad u Gradskoj skupštini, Vijeću gradske četvrti i Vijeću mjesnog odbora znanje o konkretnim problemima koji muče naše sugrađane. U sljedeća dva mjeseca predstavit ću svoje ideje, programske ciljeve i konkretne politike koje će dovesti do nužnih promjena u zagrebačkom SDP-u i biti temelj za povratak izgubljenog povjerenja građana", kazao je Mišić.

Matej Mišić bio je jedan od najaktivnijih gradskih zastupnika u prošlom sazivu Skupštine

U intervjuu za portal Objektivno.hr, Mišić je istaknuo da će mu prva misija kao predsjedniku biti okupljanje i motiviranje članstva, istaknuvši kako će se SDP pod njegovim vodstvom "potpuno otvoriti prema građanima i biti glas građana te tako utjecati na pozitivne promjene u Zagrebu".

Dio članova SDP-a s kojima smo pričali kazao nam je da bi upravo Mišić bio najbolji izbor za zagrebačkog predsjednika, zbog njegove mladosti, energije, ali i iskustva koje je do sada skupio u gradskoj politici.