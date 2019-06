OVO SE U HRVATSKOJ NIJE DOGODILO U POSLJEDNJIH 28 GODINA: ‘Sada će ljudi uštedjeti i vrijeme i novac’

Zrakoplov Boeing 767-300 američkog i najvećeg svjetskog avioprijevoznika American Airlines-a sa 197 putnika sletio je u subotu ujutro u Zračnu luku Dubrovnik i na izravnoj redovitoj liniji od lipnja do rujna povezivat će Philadelphiju i Dubrovnik triput tjedno, a tijekom rujna i četiri puta tjedno.

Prvi redovni izravni let iz SAD-a od neovisnosti Republike Hrvatske sletio je danas u Ćilipe.

Generalni direktor dubrovačke Zračne luke Frano Luetić podsjetio je kako Zračna luka posluje od 1961. godine, a već u sedamdesetim godinama prošlog stoljeća iz SAD-a su pristizali čarter zrakoplovi.

Nakon otvaranja hotela Croatia u Cavtatu, broj čartera se povećao, a samim tim i broj američkih gostiju. Koncem tog desetljeća bivši JAT je povezivao Dubrovnik s New Yorkom i Chicagom, a u travnju 1983. stigao nam je i prvi zrakoplov PAN AM, prije nego u Atenu ili Istanbul. Nažalost, 1991. PAN AM je bankrotirao, a mi smo imali Domovinski rat“, rekao je Luetić.

Nakon obnove zračne luke, istaknuo je, bilo je više bezuspješnih pokušaja obnavljanja linije, prije svega s Delta Airlines, nasljednikom PAN AM-a.

Ušteda vremena i novca

U razgovorima s American Airlinesom smo 2017. dobili obećanje za ovu liniju, temeljem turističkih brojki. Naime, od 2000. godine bilježimo godišnji dvocifreni rast dolazaka Amerikanaca, koji drže drugo mjesto iza Britanaca“, rekao je Luetić.

Dodao je kako će ova linija korisnicima uštedjeti novac i vrijeme, a bez presjedanja na većim zračnim lukama.

“U tijeku su pregovori da, ukoliko se linija pokaže uspješnom, dogodine povećamo kapacitet prijevoza, ali i da linija bude svakodnevna”, zaključio je Luetić.

Direktor operacija za Europu „American Airlines“ Richard Muise istaknuo je kako se Dubrovnik Amerikancima pokazao kao jako zanimljivo odredište, dok će putnici iz Hrvatske u Philadelphiji biti povezani sa sedamdesetak odredišta u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

“Na liniji nudimo preko dvjesto sjedišta u svim cjenovnim razredima”, rekao je Muise.

Naglasio je kako ta kompanija širi svoju međunarodnu mrežu pa su tako u posljednjih pet godina uložili više od 28 milijardi dolara u zaposlenike, proizvode i flotu. Riječ je, istaknuo je, o najvećem ulaganju jednog prijevoznika u povijesti komercijalnog zračnog prijevoza u tom razdoblju.

Dubrovnik na karti svijeta

Savjetnica i zamjenica šefa Misije u Veleposlanstvu SAD-a u Hrvatskoj Victoria Taylor izjavila je kako je ponovno uspostavljanje ove izravne zračne dokaz jakih ekonomskih i osobnih veza američkog i hrvatskog naroda.

“Philadelphia je koljevka američke demokracije, a Dubrovnik središte drevne Dubrovačke Republike koja je među prvima priznala američku neovisnost”, rekla je Taylor. Očekuje kako će ova sezona prestići prošlogodišnjih pola milijuna američkih posjetitelja Hrvatskoj.

“Nadam se da je ova linija tek prva od mnogih koje slijede”, zaključila je Taylor.

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković rekao je kako je linija još jedna potvrda vrijednosti Dubrovnika, dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić nazvao je događaj važnim za županiju, ali i čitavu državu, dok je državni tajnik u Ministarstvu turizma Frano Matušić istaknuo zadovoljstvo zbog izvrsnih odnosa gradskih vlasti dva grada povezana izravnom linijom.

Philadelphia je najveće je američko čvorište na sjeveroistoku Sjedinjenih Država s više od 420 dnevnih letova u više od 120 odredišta diljem SAD-a, Kanade, Meksika i Kariba.