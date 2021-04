OVE GODINE U JASENOVCU PONOVNO TRI KOLONE? Povjesničar Jakovina: ‘Tih 15 minuta nema mjesta za glumu’

‘Što, kad bi se sutra Hrvatska našla u ratnom stanju, imali bismo tri vojske koje ne bi međusobno komunicirale, jer nema potrebe za glumom?’, komentirao je povjesničar Jakovina premijerovu izjavu da će prilikom komemoracije u Jasenovcu imati odvojene vijence predsjednika Republike, Vlade i predsjednika Sabora jer ‘nema potrebe za glumom’

Povjesničar Tvrtko Jakovina u Novom danu N1 Televizije komentirao je kako bi ove godine mogla izgledati komemoracija u Jasenovcu, smatrajući da ove godine postoje dvije razine problema.

“Jedna je ona važnija, a to znači da su razlozi od 2016. godine, pa sve do covid godine vrijedili, kad je napravljen kompromis ili stavljen stop ili se situacija zbog potresa i bolesti željela ublažiti zajedničkom komemoracijom, da se ti razlozi i dalje pokazuju kao prisutni. Dakle Vlada nije učinila ništa ni s pozdravom ‘Za dom spremni’, koji je de facto legalizirala jednim privatnim mišljenjem izabranog povjerenstva koje je ona stvorila. Mislim da je to dio odluke ili razlog iza odluka židovske, romske, antifašističke zajednice, da oni idu odvojeno u posebnoj komemoraciji zbog nezadovoljstva koje više godina pokazuju”, rekao je Jakovina.

‘Imat ćemo tri kolone’

Dodao je da je drugo pitanje priključenje predsjednika Republike vijencima predsjednika Vlade i predsjednika Sabora. “Tu je suradnja između Banskih dvora i Ureda predsjednika drugačija i ne dopušta zbog različitih razloga da se oni nađu na istome mjestu, tako da ćemo imati tri kolone. Predstavnici stradalnika poslali su poruku kako zadnjih pet godina Vlada upravlja našim sjećanjem na prošlost”, istaknuo je Jakovina.

Također, smatra da se od zadnje komemoracije protekle godine nije ništa značajno promijenilo. “Koliko znam, nakon Vladina izaslanstva slijedi predsjednikovo pa onda slijede predstavnici žrtava i naroda stradalnika. To ne znači da oni koji će biti u trećoj koloni neće biti i u prvoj ili drugoj koloni, ali to je stvar koja protokole svakih od tih institucija stavlja u neugodnu situaciju”, rekao je.

Državni vrh bez sporazuma

Jakovina je, odgovarajući na pitanje zbog čega nema sporazuma državnog vrha oko zajedničkog odlaska u Jasenovac, budući da je predsjednik Zoran Milanović uputio poziv na zajednički odlazak, rekao da to smatra rezultatom događanja proteklih mjeseci.

“Isto tako, to je najbolji pokazatelj da hrvatski političari katkad teško mogu pronaći konsenzus i možda shvatiti da ovdje nisu zbog vlastite partije, koliko god one uzurpirale, nego bi morale biti zbog interesa Republike, a ovdje i zbog onoga što Jasenovac jest bio i zbog žrtava koje su tamo ubijene. To bi trebalo biti jedno od tih mjesta koje bi trebale pokazati da to nema veze niti s trenutnim ljubavima ili partijama na vlasti, nego su ugrađene u naš nacionalni kod kao što su neke druge stvari u Hrvatsku i da se time ne treba spekulirati”, rekao je.

Plenković: ‘Nema potrebe za glumom’

Premijer i predsjednik Vlade, Andrej Plenković jučer je u Topuskom izjavio da neće biti zajedničkog vijenca vrha države jer “nema razloga da u tom pogledu nešto glume”. Jakovina je komentirao tu premijerovu izjavu, rekavši da postoje stvari koje se moraju zajednički odraditi. “Što, kad bi se sutra Hrvatska našla u ratnom stanju, imali bismo tri vojske koje ne bi međusobno komunicirale, jer nema potrebe za glumom?”, upitao je.

“Moramo se moći prema tome odrediti i to je taj trenutak u travnju kad svi koji nose vlast u Hrvatskoj moraju pokazati da se to ne smije više ponoviti, da imamo poseban teret, jer osim Židova i Roma, gdje se obično skrivamo iza Nijemaca, mi imamo drugi teret, jer Srbi su stradavali samo u Hrvatskoj. Rat je bio i prije 30 godina, koji je imao iste aktere, trebamo se prema tome odrediti, mi o tome trebamo razgovarati, moramo biti svjesni da se tragedija dogodila od nekih koji su također bili na vlasti, i o tome bi se trebali dogovoriti sva trojica predsjednika u Hrvatskoj. Žrtve su te koje su tamo važne. Tih 15 minuta nema mjesta za glumu”, zaključio je Jakovina.

