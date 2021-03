OVE GODINE GRAĐANI ĆE PROVESTI USKRS U NEŠTO OPUŠTENIJEM IZDANJU: Evo koliko će Hrvati potrošiti

Na blagdanskom stolu najvažnija su uskrsna jaja

U odnosu na prošli Uskrs koji smo proveli u lockdownu, ove će godine narasti broj onih koji planiraju tradicionalni uskrsni doručak ili ručak. Spremit će ga 83 posto ljudi, oko šest posto više nego lani, dok ostali ne planiraju uskrsnu gozbu, donosi RTL.

54 posto građa kažu da će biti štedljivi u kupnji namirnica, dok je prošle godine to izjavilo manje od pola ispitanih. No, zanimljivo je da imamo i značajno visok broj od 45 posto Hrvata koji se za uskrsnim stolom s obitelji ili prijateljima ne žele odreći ničega, što je razumljivo s obzirom da proteklih godinu dana zbog mjera mnogi građani apstiniraju od većih druženja.

Pinca nije ušla u top 5 proizvoda

Većina ljudi će za Uskrs potrošiti do najviše 500 kuna, s time da je najveća skupina onih koji će za blagdanski stol izdvojiti između 400 i 500. Kako iznosi rastu, pada broj onih koji će si to priuštiti. Samo deset kaže da će za omiljene delicije dati i do 1000 kuna.

Namirnice će većina Hrvata kupiti u hipermarketima i velikim trgovačkim centrima. Od prošlog Uskrsa ponešto je više onih koji će uzeti domaće proizvode, dok će se ostali uputiti u male prodavaonice ili supermarkete i na tržnicu.

Na blagdanskom stolu najvažnija su uskrsna jaja, a slijede kuhana šunka, mladi luk, hren i rotkvica. Pinca je u ovome istraživanju tek na šestom mjestu.