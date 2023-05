S rođendanske zabave u kolumbijski zatvor. Manuel Vulić, zvan Otrov, jedan je od najtraženijih hrvatskih bjegunaca na Interpolovoj tjeralici, a pao je pod optužbama za ubojstva, krijumčarenje kokaina i oružja.

"Tamo se povjerenje stječe tako da kreneš s malim količinama i, ako si uspješan, te se količine i povjerenje povećavaju", pojašnjava za Danas.hr RTL-a Željko Cvrtila, kriminalist i stručnjak za sigurnost Vulićev uspon u Kolumbiji.

Rodom iz Zagreba, vodio je skupinu s još nekoliko Hrvata koji ilegalno šalju robu za Europu. Kolumbijske vlasti od SAD-a su dobile informaciju da se bjegunac nalazi na njihovom teritoriju.

Europske luke prava su paukova mreža za krijumčare.

"Ulazak u Europu preko različitih luka, aktualan je i naš Jadran, gdje dolaze različiti brodovi i različita roba gdje je sakrivena i droga. To su potvrdile i zadnje akcije. Naravno da Ploče, kao međunarodno jaka luka,u jednom trenutku bila je baš točka za prelazak", kaže kriminalist i stručnjak za droge, Dubravko Klarić.

Dobar paravan za policiju

Vulić (37) se u Kolumbiji predstavljao kao slovenski policijski istražitelj sa slovenskim dokumentima i različitim imenima.

"To je dobar paravan za policiju koja je redovna na ulici, koja ne zna točno o čemu se radi. On se tako lako može predstavljati. Do sad smo imali često samo hrvatske krivotvorene dokumente, očito da i naši susjedi nisu nepoželjni u tom svijetu iza kojih se dokumenata mogu kriti", kaže Cvrtila.

Nećak je bivšeg specijalca Petra Ćosića i desne ruke srpskog Escobara Darka Šarića, koji su pod optužnicama USKOK-a za krijumčarenje 600-njak kilograma kokaina i likvidaciju u Ekvadoru.

Klarić kaže da su u sjevernom dijelu Južne Amerike kriminalne grupacije strahovito jake pa se europske grupacije uključuju i povezuju s njima. Čim imaš novac i pokazuješ interes, lako se organizira posao i krijumčarenje, pojašnjava Klarić.

Kokainske afere

Hrvatsku posljednjih godina tresu kokainske afere.

Stjepan Prnjat pao je u riječkoj luci sa 100 kilograma kokaina, u kutijama s bananama u trgovačkom lancu u Pločama pronađen je kokain. USKOK je podigao i optužnicu protiv trojice Hrvata zbog krijumčarenja više od 170 kilograma kokaina preko Luke Rijeka.

"Očito da je ovo tržište Hrvatske, regije pa i Europe jako značajno", kaže Cvrtila. "Ono je ekonomski moćno. Kad imate ekonomski moćno tržište, onda i prodajete lako."

A jednom kada pošiljka uđe u područje Schengena, kaže Klarić, onda je i puno lakši dolazak robe do odredišta kojem je roba namijenjena i gdje je dogovor pao.

Hoće li se Vuliću suditi u Kolumbiji ili će biti izručen Hrvatskoj, još se ne zna.