Već deset dana imamo euro, a još je tri dana ostalo do petka 13. dokad je premijer tražio trgovce da cijene vrate na staro. RTL-ova ekipa je otišla do slovenskih Brežica i što god je kupila - od kiselih krastavaca do kefira - sve je bilo jeftinije nego ovdje.

Proizvodi poput kiselih krastavaca, šunke, sira, banana, kefira u istom trgovačkom lancu nekoliko su centi jeftiniji nego u Hrvatskoj, ali to je potpuno odvojena tema od ovog zaokruživanja s 31. prosinca na 1. siječnja.

Hranu plaćamo kao Španjolci i Nizozemci, a zarađujemo kao Mađari.

Filipović uvjerava da su sve opcije na stolu

"Sve su opcije na stolu. To znači ukidanje subvencije, ograničavanje cijena većeg broja proizvoda, a i različite promjene u poreznim zakonima", kazao je ministar gospodarstva Davor Filipović.

"Mi ne znamo koja je namjera Vlade, što će učiniti – ako Vlada diže poreze, to je zapravo put u još veću inflaciju", kazao je predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca Mihael Furjan.

Kava svugdje skuplja

"Trenutna postojeća zakonska rješenja ne daju Vladi apsolutno nikakve mogućnosti da utječe na trgovce osim da apelira", kazao je odvjetnik Stjepan Lović.

Nema sumnje da su neki stvarno digli cijene s eurom u Hrvatskoj, najviše obrtnici. Kava je skuplja skoro svugdje, a i frizura.

"To vam je po boji možda pet kuna, po lakovima deset. Mi smo ažurirali možda minimalno cijene", kazala je predsjednica Ceha frizera Ljiljana Subašić.

'Nikakvog drastičnog dizanja cijena nije bilo'

No, trgovci i dalje tvrde da nisu oni dizali cijene, a proizvođači kažu da nisu ni oni.

"Nitko nije dizao cijene, možda je netko nešto zaokružio zbog lakšeg funkcioniranja, ali nikakvog drastičnog dizanja cijena nije bilo", kazao je predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mladen Jakopović.

Inače, prema Eurostatu, najskuplje su cijene hrane u Švicarskoj i Norveškoj uz potrošačke indekse, odnosno postotak prosjeka od 168 i 149. Slovenija je na 100, Nizozemska i Hrvatska su tu negdje na 96 odnosno 94, jeftinija je hrana u Češkoj, Srbiji ili BiH.