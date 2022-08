Nakon najgore sezone šumskih požara, otkako je počelo zajedničko praćenje na razini EU-a, Europa se našla na udaru snažnih oluja u kojima je jučer stradalo trinaestero osoba, a jedino je pozitivno to što su pomogle u gašenju velikih požara.

Ova nagla promjena vremena stiže i u Hrvatsku. Danas će diljem zemlje biti promjenjivo i nestabilno uz mjestimičnu kišu i grmljavinu, lokalno moguće i nevrijeme te obilnije pljuskove, prognozira DHMZ. Već ujutro u Istri će biti grmljavinskog nevremena. Vjetar u unutrašnjosti slab i umjeren zapadni i jugozapadni, navečer ponegdje u Slavoniji sjeverozapadni.

Na Jadranu će zapuhati umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, najprije na sjevernom dijelu, a na južnom će se veći dio dana zadržati umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 26 do 31, no na krajnjem istoku i jugu i do 33 °C.

Žuto i narančasto upozorenje

Žuti meteoalarm upaljen je za područje cijele Hrvatske, a za područje Istre i Kvarnera, Splitsku i Osječku regiju izdano je narančasto upozorenje te je vrijeme opasno. Kako navode uz upozorenje, mjestimice su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz obilniju kišu i prolazno pojačan vjetar. Vjerojatnost grmljavine veća je od 70 posto.

Upozorenje zbog mogućnosti jakih udara vjetra i tuče

Estofex, europski sustav za upozorenje na oluje, izdao je upozorenje prvog i drugog stupnja za Hrvatsku zbog mogućih jakih/štetnih udara vjetra i velike tuče.

Estofexovo upozorenje drugog stupnja zahvaća sjeverni Jadran i Istru, dok upozorenje prvog stupnja zahvaća središnji Jadran i dio središnje Hrvatske. Najavljuju da su, posebno na obali, mogući tuča, jaki udari vjetra, obilne padaline i tornada.

Olujno nevrijeme u Sloveniji

Sloveniju je jučer zahvatilo snažno olujno nevrijeme, a udari vjetra prelazili su 100 kilometara na sat, čupali stabla, dzali krovove, čupali reklame i prometne znakove te raznosili građevinski materijal po Ljubljani.

Prema podacima Agencije za zaštitu okoliša (Arso) vjetar je dosezao 102 kilometra na sat, što je novi rekord, a jak vjetar na području Kranja i Ljubljane potpuno je otkrio više od 70 krovova.

Nevrijeme poharalo Austriju

Orkansko nevrijeme je krenulo s Korzike te je preko sjeverne Italije stiglo u Donju Austriju i Beč. U Štajerskoj je puhao vjetar jačine 139 km/h.

Dvoje djece u dobi od četiri i osam godina poginulo je u južnoj Austriji u padu stabala kod jezera u Koruškoj. Desetak ljudi je pritom ozlijeđeno, neki ozbiljno. Troje ljudi poginulo je u padu stabla sjevernije u Donjoj Austriji.

U Štajerskoj, Koruškoj i Istočnom Tirolu vlakovi su morali stati zbog nestanka struje uslijed oluja, a srušena stabla blokirala su i neke ceste, objavile su vlasti.

Na Korzici jačina vjetra 200 kilometara na sat

Francuski ministar unutarnjih poslova Gérald Darmanin, koji je u posjetu Korzici, rekao je da je vjetar na otoku puhao brzinom do 200 kilometara na sat. U oluji je ozlijeđeno 12 ljudi, od kojih jedna osoba teško. Zbog oluje bez struje je ostalo 45.000 kućanstava. Snažne oluje pogodile su i druge dijelove Francuske, potopivši ulice Marseillea i obližnjeg Cassisa.

U kampu u Sagonu na zapadnoj obali otoka na 13-godišnju djevojčicu palo je stablo.

Na jugu otoka poginula je 72-godišnja žena na čiji je automobil pao krov kućice na plaži. Poginuli su i jedna žena u kajaku, ribar i još dvoje ljudi.

U Toskani je u olujama poginulo dvoje ljudi. Stabla su pala na muškarca i ženu. Vatrogasci su imali 150 intervencija u Liguriji i Toskani. Teško pogođena olujama je i središnja regija Emilia-Romagna.

Kiša stavila požar u Valenciji pod kontrolu

Europa je cijelo ljeto pogođena ekstremnim vremenskim prilikama, što je po mišljenju stručnjaka posljedica klimatskih promjena. Šumski požari gore na jugu Italije, na Siciliji i na otoku Pantelleriji, a sjever zemlje su nakon dugotrajne suše pogodile oluje.

Španjolska, kao i Francuska, poharana je šumskim požarima, ali je kiša barem omogućila da se požar u Valenciji stavi pod kontrolu. Gotovo 2000 ljudi bilo je evakuirano, no sada se mogu vratiti, izvijestili su španjolski mediji.

Europska unija doživjela je najgore šumske požare u ovo doba godine otkako je 2006. počelo zajedničko praćenje, po Europskoj komisiji.