Saborska zastupnica Centra Dalija Orešković osvrnula se u srijedu na uhićenje osječkih sudaca poručivši kako je “alarm kada nam odbjegli bjegunac radi ključne poteze u reformi pravosuđa".

“Ovo je alarm kada nam odbjegli bjegunac radi ključne poteze u reformi pravosuđa i pljuska svima nama zastupnicima. Nije hrvatsko pravosuđe prva stvar koju treba mijenjati, treba mijenjati prvo nas zastupnike, odnosno većinu”, poručila je Orešković u Saboru u stankama za slobodni govor.

Predložila je da se iz DSV-a i DOV-a maknu saborski zastupnici kao članovi.

Grmoja: 'Ovo je sramotno'

Predložila je da se iz DSV-a i DOV-a maknu saborski zastupnici kao članovi. "Ne slažem se da je krivac politika. Ovdje se radi o jednom moćniku koji je podmićivao suce. Zastupnici u DSV-u ne mogu utjecati jer suci imaju dvotrećinsku većinu", poručio je Mostov Nikola Grmoja komentirajući uhićenja sudaca koje je bivši čelnik Dinama Zdravko Mamić prozvao za korupciju - Darka Krušlina, Zvonka Vekića i Antu Kvesića, a prema prvim informacijama uhićen je i osječki poduzetnik Drago Tadić.

"Ovo je sramota. Tri suca su nam danas uhićena. Očito u Osijeku treba dobro provjeriti. Od akademske zajednice, jer znamo da su se HDZ-ovci kombijima vozili po diplomu u Osijek", rekao je.

Hrvatsko pravosuđe, kaže, ima načelno neku vanjsku neovisnost, ne i unutarnju. "Dok god menadžer može podmićivati suce pokazuje da nema integriteta", ustvrdio je. "Zdravko Mamić je glavni reformator hrvatskog pravosuđa. On je potaknuo procese koji su bili koruptivni i eskalirali su danas u Osijeku. Pravosuđe je korumpirano, a pokazalo se da i imamo slabe institucije", poručio je SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić.

Pavliček poručio Pupovcu: Upravo vi ste politički piroman

Saborski zastupnik Suverenista Marijan Pavliček osvrnuo se u slobodnom govoru na nedavni incident u Vukovaru u kojem je napadnut 13-godišnji dječak te Miloradu Pupovcu (SDSS) uzvratio kako je upravo on politički piroman čija se politička opcija hrani na takvim incidentima.

"Upravo ste vi gospodine Pupovac politički piroman, jer se vaša politička opcija hrani na ovakvim incidentima, inače ne bi imala svrhu postojanja", poručio je Pavliček Pupovcu koji je, kaže, osudio taj incident ali je istovremeno za taj i brojne druge incidente optužio aktualnu gradsku vlast i njega osobno za tzv. političko piromanstvo.

Pupovcu je poručio i da on svojom politikom radi najveće zlo, prvenstveno svojoj zajednici. "Vi, pod izlikom zaštite nacionalnih manjina, podržavate status quo i vršite segregaciju vlastite nacionalne manjine u Vukovaru", rekao je zastupnik koji je detektirao i gdje leži pravi uzrok sukoba.

"Leži ovdje, u zakonima koje je donio Hrvatski sabor, u Državnom pedagoškom standardu osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja koji je omogućio segregaciju djece na nacionalnoj osnovi", rekao je Pavliček i najavio da će, možda i prije ljetne stanke pokrenuti inicijativu za promjenu spomenutog Standarda kako bi se omogućilo da djeca nacionalnih manjina idu zajedno u školu sa većinskim narodom.

Tada nećemo imati ovakve sukobe i incidente, drugačije poglede na nacionalnu povijest, ustvrdio je zastupnik i na listu papira napisao poruku za Pupovca "Protiv odvajanja djece u osnovnim i srednjim školama".

O služenju vojnog roka

Darko Klasić (HSLS) podsjetio je kako je nedavno ministar obrane Mario Banožić načeo temu obveznog služenja, pa naveo kako je Europi to zadržalo 15 država, no prilike se razlikuju od države do države. Upozorava kako se sigurnosno okruženje značajno promijenilo zadnjih godina i u Europi i svijetu, kako Hrvatska ima sve manje stanovništva, kako je baza za povećanje pričuvnog sastava Oružanih snaga sve lošija.

Jedno od pitanja povratka služenja vojnog roka su troškovi i pitanje stručnog kadra, kaže Klasić i naglašava kako bi se povratkom obveznog služenja vojnog roka od šest mjeseci pričuva znatno povećala i pomoglo podizanju sigurnosnih kapaciteta države.

Za donošenje konačne odluke potrebna je javna rasprava i nacionalni referendum kako bi se mogao utvrditi dugoročni plan razvoja Oružanih snaga RH, rekao je Klasić.