Izvršni direktor Udruge Glas poduzetnika Dražen Oreščanin na televiziji N1 objasnio je svoju kandidaturu za predsjednika Hrvatske gospodarske komore (HGK). Oreščanin je, naime, jedan od najglasnijih kritičara HGK.

“Naravno da smo kritizirali, zbog toga što većina naših članova nisu zadovoljna tom Komorom i ne žele biti njeni članovi. Htio sam naglasiti ovom kandidaturom je da su sve te naše kritike konstruktivne i dobronamjerne i da se mi zaista želimo uključiti u kreiranje gospodarske politike HGK, a najbolji način jest da se stavim na raspolaganje za poziciju predsjednika HGK”, rekao je.

Najavio depolitizaciju i dobrovoljno članstvo

Najavio je da bi kao predsjednik HGK ponudio korjenite promjene.

“Prvi cilj je depolitizacija i vraćanje ugleda HGK. Politika je kontinuirano kadrovirala po HGK. Nebrojeno ima primjera bivših ministara i stranačkih dužnosnika zaposlenih tamo. Mi kao poduzetnici ne želimo politiku u HGK. Drugi cilj na kojem ću inzistirati je da se uvede dobrovoljno članstvo. Svatko tko ne želi biti član Komore, neće biti član Komore. Treći cilj je osmišljavanje novih usluga i podizanje razine kvalitete postojećih usluga”, rekao je Oreščanin.

'Pustimo da HGK vode ljudi koji znaju'

Istaknuo je da će uvijek stajati na braniku liberalne demokracije i građanskog društva.

“Institucija poput HGK može postati institucija koja ima svoje mjesto u društvu jedino ako bude služila svojoj svrsi i ako bude neovisna. To nije hrvatska politička komora, to nije hrvatska komora za uhljebljivanje podobnih kadrova. Vratimo dite materi, pustimo ljude koji se bave gospodarstvom da vode Komoru. Znam da će HDZ i vladajući smatrati HGK svojim dijelom političkog plijena, ali to tako ne bio trebalo biti”, dodao je.