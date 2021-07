Dražen Oreščanin iz Udruge Glas poduzetnika govorio je o raspravi o obveznom cijepljenju djelatnika, kako bi poduzetnici sačuvali pravo na korištenje državnih potpora.

"To je uvod u nepoštivanje ljudskih i prava poduzetnika, kao i rezolucije koju je Vijeće Europe donijelo u siječnju. UGP će se protiv toga boriti do kraja. Smatramo da je to u potpunosti protuustavno", rekao je Oreščanin za N1. Dodao je i kako je Vlada u ovoj krizi bila vrlo neuspješna te kako plan cijepljenja koji su imali nije realiziran, i to zbog toga što građani nemaju povjerenja u Vladu.

'Vlada zna tko gdje radi'

"Da napravite istraživanje kome građani sada više vjeruju, Vladi ili UGP-u, rekli bi UGP-u, koja je osnovana prije nešto više od godinu dana. Mi se borimo za ljudska prava, slobode, prava poduzetnika, za boljitak i napredak. No Vlada nas gleda kao protivnike", rekao je Oreščanin.

Oreščanin je kazao kako bi se jednostavno moglo prisiliti djelatnike javnih službi na cijepljenje, no da Vlada to svakako neće učiniti.

"Vlada zna tko gdje radi, preko OIB-a se vidi tko dobiva plaću odakle. Zna se i tko se cijepio. Ako radiš u javnoj službi i nisi se cijepio – nema plaće. Tri mjeseca se ne cijepiš – otkaz. Umirovljenici – niste se cijepili, nema mirovine. Neka se Plenković obrati članovima HDZ-a da se cijepe, tko se ne cijepi – van iz stranke. A da takvo nešto kaže za javne službe, odmah bi mu na vratu bili Ribić, Novosel i Sever. No on kreće od onih koji su na dnu hranidbenog lanca.

Sindikat javnih službi je na državnom proračunu. A premijer se iskaljuje na onima koje nema tko braniti, osim UGP-a. Komore se sada ne javljaju", ističe Oreščanin.