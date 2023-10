Od opoziva ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana neće biti išta, kao što išta nije bilo niti u svim prijašnjim zahtjevima oporbe za opozivima ministara u vladi Andreja Plenkovića. Saborska rasprava o oporbenoj inicijativi za opozivom šefa diplomacije održana je ovoga tjedna, a glasovanje će biti sljedećeg.

"Inicijativu ćemo odbiti, partneri će biti uz HDZ, ne morate dvojiti u povjerenje koje smo stvorili", samouvjereno je poručio Plenković oporbi.

Inicijativa za opozivom Grlića Radmana krenula je iz Kluba zastupnika Mosta, a od svih dosadašnjih ova je bila možda na najklimavijim nogama. Grijeh koji Grliću Radmanu spočitavaju tražeći njegov opoziv je - propust u ispunjavanju imovinske kartice. On je suvlasnik tvrtke Agroproteinka, a čak četiri godine - od 2019. do ove - dividende u ukupnom iznosu od 2,11 milijuna eura nije naveo u imovinskoj kartici, a trebao je. No Grlić Radman je svoje dionice u Agroproteinki propisno prijavio, a na dobivene dividende platio porez. Sve je, čini se, učinio po zakonu osim što te činjenice nije upisao u imovinsku karticu, pa će kao jedinu kaznu zaraditi onu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. A te su blage.

Oporba ne uspijeva parirati Plenkoviću

Osim što saborska oporba tvrdi da je ministar prikrio svoje prihode, prozivaju ga i da je profitirao na eutanaziji svinja u Slavoniji oboljelih od afričke svinjske kuge. Naime, tvrtka Agroproteinka ima koncesiju Ministarstva poljoprivrede za odvoz i zbrinjavanje lešina uginulih životinja. On sam kaže da ni na koji način nije uključen u poslovanje tvrtke niti ugovore o poslovima koje sklapa. Vladajući inzstiraju na tome da on nije počinio više od nenamjernog tehničkog propusta, zaboravivši upisati dobit od dionica u imovinsku karticu. Doduše, zaboravljao je to čak četiri godine zaredom.

Politički analitičar Žarko Puhovski smatra kako se i u ovom zahtjevu za opozivom ponovno očitovala nesposobnost saborske oporbe da parira premijeru Plenkoviću, koji je opet ostao izvan domašaja kritika.

"U nekim aspektima Plenković doista jest iznad kritike oporbe jer je sposobniji od praktički svih oporbenih političara i političarki. Ali, čitav niz akata i djelovanja HDZ-a i Vlade je ispod kritike pa imamo kontradikciju koja se i u saborskoj raspravi ovoga tjedna pokazivala. Jednog potpuno nekompetentnog ministra oporba kritizira zbog formalno sasvim sitne stvari - s ogromnim novcem, doduše - jer nije prijavio nešto što je dobio legalno, a ne zato što je nesposoban da bude ministar vanjskih poslova", smatra Puhovski.

HDZ 'češlja' Benčić, iščešljali joj 300 eura

A dok je oporba tražila opoziv ministra vanjskih poslova, vladajući su se fokusirali na istaknutu oporbenjakinju Sandru Benčić, zastupnicu stranke Možemo!. Čim je ona 15. rujna najavila da će biti kandidatkinja Možemo! za premijerku (iako, formalno, takva kandidatura ne postoji) smjesta se javio saborski HDZ-ovac Damir Habijan iskopavši odnekud jedan njezin 'grijeh'.

"Vlasnica je obrta EU savjetovanje, obrta za usluge. I tu nije ništa sporno. Međutim, ono što bi građani trebali znati jest da je navedeni obrt, prema javno dostupnim podacima, u blokadi. Također, razvidno je kako nije prvi put da je obrt u vlasništvu Sandre Benčić u blokadi. Dakle, osim što dokazano ne znaju upravljati Gradom Zagrebom, nisu u stanju voditi niti vlastiti obrt, a vodili bi Hrvatsku", objavio je Habijan bombastično na Facebooku.

Benčić je potom javno pojasnila da njezin obrt već dugo nije aktivan te da je pokrenula postupak gašenja istog.

"Razlog zbog kojeg ga prije nisam ugasila i zašto se račun stalno blokira i deblokira je taj što sam imala nenaplaćena potraživanja koja sam čekala da napokon naplatim. Što se tiče ove zadnje blokade, moram reći da se radi o dugu prema jednom od telekoma u iznosu od 300 eura. Dug nije platila moja podstanarka, a kako je telefonska linija vezana uz moje ime kao i obrt, blokada je došla automatski", kazala je Benčić za Jutarnji list.

'Komu odgovara ova glupa situacija?'

Potom je Sandru Benčić, uoči saborske rasprave o opozivu ministra Grlića Radmana, bučni zastupnik parlamentarne većine Hrvoje Zekanović, prozvao da je 2001. godine zaradila prekršajnu prijavu jer je na ulici bez dozvole prodavala pirotehnička sredstva pa vrijeđala policjace koji su joj oduzeli ista. Benčić je potom opet javno objašnjavala da se to dogodilo kada je "kao studentica radila na božićnom sajmu i prodavala sve, od čestitki do petardi".

Dojam je, a kaže to i politički analitičar Puhovski, da su svi ovi prekršaji - i Grlić Radmanov i Benčićkini - zapravo banalni, nižeg ranga značaja. U slučaju Benčić čak posve niskog.

"Mislim da je prekršaj Grlić Radmana banalan prema njegovoj nesposobnosti. A kad se taj prekršaj uspoređuje s mikronano prekršajem Benčićke, koja nije prijavila rashod za razliku od prihoda, to dovodi do jedne, jednostavno rečeno, glupe situacije. Komu odgovara glupa situacija? Onomu tko neće da se razgovara o pametnim stvarima. Naprosto dovodite javnost u situaciju da kaže "Ima i ona svojih mana, nije ni ona bez grijeha" ili kako se voli reći "Tko je bez grijeha neka prvi baci kamen". Drugim riječima, neka nitko ne baca kamen", tumači Puhovski.

'U toj noći sve su krave crne', ali...

I oporbi i vladajućem HDZ-u to je dobar alat u neformalnoj kampanji koja se opasno zahuktava, iako do prvih izbora u superizbornoj 2024. godini ima još osam mjeseci.

"Očito se vidi jedna prijeizborna taktika koja je, nota bene, zapravo nepotrebna jer po svemu sudeći HDZ stoji postojano sa svojim postocima i neovisno o svim skandalima. Ali očito žele pokazati da oni neće biti pasivni u kampanji, da će s jedne strane voditi pozitivnu kampanju i iskazivati svoje rezultate kojih doista ima - što oporba, po mome sudu, nekorektno ne želi priznati - a onda će s druge strane, da ne ostane samo na pozitivnoj kampanji, njima (oporbi) vratiti milo za drago. Pa će netko imati dva milijuna, a netko 300 eura. I jedno i drugo su različite brojke, ali i jedno i drugo je prekršaj. Pa imamo, kako je davno rečeno, da su "u toj noći sve krave crne", a na što je netko lukavo odgovorio: Da, ali bik će i u noći raspoznati kravu od vola", aforistički je zaključio Puhovski.

