OPET SE TRESLO: Novo podrhtavanje magnitude 2,5 s epicentrom sjeverno od Gline

Sjeverno od Gline te sjeverozapadno od Petrinje bio je epicentar lakšeg potresa jačine 2,5 koji se osjetio danas u 14:07.

Prema podacima EMSC-a, valovi podrhtvanja osjetili su se do Zagreba, a ponegdje i sjevernije

Ovo je ujedni i sedmi potres (kojeg smo osjetili) u Hrvatskoj u posljednjih 57 sati.

Felt #earthquake (#potres) M2.5 strikes 28 km S of Zagreb – Centar (#Croatia) 6 min ago. Please report to: https://t.co/QaHAUr24GY pic.twitter.com/3szf00O4sT

— EMSC (@LastQuake) February 6, 2021