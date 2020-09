STOŽER OBJAVIO NOVE BROJKE: Hrvatska ima 212 novih slučajeva zaraze, na respiratoru su 24 pacijenta

U posljednja 24 sata zabilježeno je 212 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2128

U Hrvatskoj danas nije bilo preminulih od koronavirusa

Na respiratoru se nalaze 24 pacijenta

U svijetu je zabilježeno 30.042.299 slučajeva zaraze, preminulo je 945.164 oboljelih

Ustavni sud zaključio je da su zakoni o ovlastima Nacionalnog stožera u skladu s Ustavom

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

U Hrvatskoj je danas potvrđeno 212 novih slučajeva

10:00 – U posljednja 24 sata zabilježeno je 212 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2128. Među njima je 288 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 24 pacijenta. Nema preminulih. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 14725 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 244 preminulo, ukupno se oporavilo 12353 osoba od toga 184 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 9714 osoba. Do danas je ukupno testirano 254 480 osoba, od toga 5457 u posljednja 24 sata.

U rujnu znatno veća smrtnost od korone

9:55 – Posljednjih dana zamjetno je porastao broj preminulih među oboljelima od COVID-19., piše u subotu Večernji list, navodeći da je u 18 dana umrlo 58 ljudi, četvrtina ukupno umrlih od veljače. Uglavnom dvoje-troje preminulih podatak je koji se ponavljao mjesecima, no posljednjih tjedan dana izvješća Ravnateljstva civilne zaštite govore o brojkama od šest smrti u jednom danu, 12. rujna to je bilo čak sedam umrlih među oboljelima od novog koronavirusa SARScoV-2. Samo od početka rujna do jučer preminulo je 58 ljudi, što je gotovo četvrtina od 244 ukupno preminulih u Hrvatskoj od početka pandemije.

Zašto je skočio broj umrlih i to baš u vrijeme kada se kod većine oboljelih bilježi lakša ili srednje teška klinička slika, nema jasnog odgovora ni među stručnjacima, osim da je zbog povećane učestalosti obolijevanja povećan i broj smrti. HZJZ radi na analizi mortaliteta među oboljelima od bolesti COVID-19, no ne izlaze s preliminarnim pokazateljima osim što se prije nekoliko dana moglo čuti da je među preminulim pacijentima najčešće bilo hipertenzije. Neki epidemiolozi s kojima smo razgovarali kažu da ni sami nemaju objašnjenje za povećanu smrtnost, a da ga zasad nemaju ni ostali stručnjaci. Infektolozi koji izravno rade s oboljelima na bolničkim odjelima zaraznih bolesti jednako tako nemaju pravi odgovor, donosi Večernji list.

Jedan novi slučaj u Istri

9:54 – Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 462 uzoraka briseva (308 za administrativne potrebe) na COVID-19, od kojih je 1 pozitivan. Radi se o osobi iz mjera samoizolacije, uvezeni slučaj, strani državljanin (Kosovo), koji boravi iz poslovnih razloga. Izliječeno je 9 osoba. Trenutno je 32 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 211 osoba.

Pet novih slučajeva u Osječko-baranjskoj županiji

9:54 – U zadnja 24 sata u Kliničkom bolničkom centru Osijek i Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije testirano je ukupno 232 uzorka, a od kojih je pet bilo pozitivno na koronavirus. Tri novozaražene osobe su iz Osijeka, a po jedna iz Čepina i s područja Općine Magadenovac. Na liječenju u Kliničkom bolničkom centru Osijek nalazi se 16 pacijenata oboljelih od COVID-19, no nitko nije na respiratoru. Jučer su epidemiolozi odredili samoizolaciju za 77 kontakata novopozitivnih osoba, pa je pod tom mjerom na području Osječko-baranjske županije trenutno 393 osoba. Policija je obavila 36 samoinicijativnih provjera osoba u samoizolaciji, a kršenje te mjere utvrdila je za jednu osobu iz Belog Manastira, dok su ostali zatečeni na prijavljenoj adresi. Inspektori i službenici Ravnateljstva civilne zaštite obavili su 45 nadzora provođenja epidemioloških mjera, i to 18 prodavaonica i trgovina, 7 svatova, 5 gospodarskih subjekata, 4 ugostiteljska objekata, 3 pekarnica, 2 noćna kluba i po jednu benzinsku crpku, frizerski salon, cvjećarnicu, ljekarnu, mesnicu i uslužnu djelatnost, a za uočene nepravilnosti izrekli su 15 upozorenja.

Osam novih slučajeva u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

9:53 – U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji osam je novih slučajeva zaraze koronavirusom. Šest novooboljelih osoba s područja je općine Rovišće, jedna je s područja općine Đulovac, a jedna s područja grada Bjelovara. Devet osoba oporavilo se i skinuto je s evidencije oboljelih tako da su trenutno u županiji 64 aktivna slučaja zaraze covidom-19. U samoizolaciji je u županiji 521 osoba.

14 novozaraženih u Primorsko-goranskoj županiji

9:38 – U Primorsko-goranskoj županiji danas je 14 novozaraženih osoba i 11 ozdravljenih. Aktivnih slučajeva je 103. U samoizolaciji je 356 osoba.

U Zagrebu 38 novozaraženih

8:58 – U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo (NZJZ) „Dr. Andrija Štampar“ u protekla 24 sata provedeno je 756 testiranja na SARS-CoV-2, a u Gradu Zagrebu zabilježeno je 38 novooboljelih osoba, izvijestili su u subotu iz NZJZ-a. Za 359 osoba izrečena je mjera samoizolacije. Među 38 novooboljelih od Covid infekcije, 16 osoba za sada je negativne epidemiološke anamneze, 19 osoba su kontakti COVID pozitivnim osoba, a za jednu je osobu epidemiološka obrada u tijeku. Dvije su osobe došle iz BiH i Njemačke. Jedna je novooboljela djelatnica Doma za starije i nemoćne osobe kojoj je prethodno bila određena mjera samoizolacije te je razvila simptome bolesti. Tijekom proteklog dana utvrđen je pozitivan nalaz testa kod jednog učenika osnovne škole te je mjera samoizolacije određena za 23 učenika i tri učenika srednjih škola pri čemu je samoizolacija određena za 75 učenika. Mjera samoizolacije za 47 učenika i jednu učiteljicu također je izrečena i za razrede dvoje pozitivnih učenika od prethodnog dana, nakon završene epidemiološke obrade. Zaključno, trenutno u Gradu Zagrebu ima 480 aktivnih slučajeva Covida-19, a 1611 osoba se nalazi u samoizolaciji. Iz NZJZ podsjećaju da je radno vrijeme drive-in testiranja vikendom i blagdanima u Zavodu “Dr. Andrija Štampar” od 8 do 12 sati.

Jedan novi slučaj u Sisačko-moslavačkoj županiji

8:54 – U Sisačko-moslavačkoj županiji danas jedna je novooboljela osoba od zarazne bolesti covid-19. Osoba je s područja grada Novske te je epidemiološka obrada u tijeku.

Van Morrison protiv karantene

8:02 – Sjevernoirski glazbenik Van Morrison priprema tri pjesme u kojima kritizira karantenu uvedenu na vrhuncu pandemije koronavirusa i naziva je smrću slobode, objavio je glazbenik u petak na svojoj internetskoj stranici, a prenosi France Presse. Autor pjesama kao što su „Gloria” i „Brown-eyed girl”, sada već 75-godišnjak, optužuje znanstvenike da su „izmislili čudne” razloge kako bi opravdali „porobljavanje” ljudi, po izvacima iz pjesama koje su prenijeli britanski mediji. U jednoj ističe da „novo normalno nije normalno” i da „smo rođeni da bismo bili slobodni”. U pjesmi „No more lockdown”, pjeva „vlada više ne smije kršiti granice”, „dosta je bilo fašističkih tirana koji remete naš mir”. Van Morrison je potkraj kolovoza izazvao kontroverzu kritizirajući „pseudoznanost” koja po njegovu mišljenju okružuje novi koronavirus te se zauzeo za nastupe uživo. Tu izjavu je u međuvremenu povukao sa svoje stranice. Britanski ministar zdravlja Matt Hancock rekao je u petak da bi ponovno uvođenje stroge karantene u cijeloj zemlji bila „posljednja linija obrane” te da je vlada sklonija lokalnim karantenama. Ujedinjeno Kraljevstvo, teško pogođeno covidom-19 s više od 41.000 mrtvih, bilježi zadnjih dana brzo širenje zaraze, kao i mnoge druge zemlje.

Francuski ministar financija pozitivan na koronavirus

8:01 – Francuski ministar financija Bruno Le Maire u petak je objavio da je pozitivan na koronavirus, no da nema simptome i da će nastaviti raditi iz samoizolacije. „Večeras je test pokazao da sam pozitivan na koronavirus“, priopćio je Le Maire na svom Twitter profilu, dodavši da će idućih sedam dana provesti kod kuće. Taj 51-godišnji političar nije prvi član francuske vlade pozitivan na koronavirus. Franck Riester, bivši ministar kulture, sada ministar inozemne trgovine, bio je pozitivan u ožujku. Francuski premijer Jean Castex prošli je tjedan bio negativan nakon što je bio u kontaktu s pozitivnom osobom. Francuska se nosi s novim rastom broja novozaraženih. Vlasti su ranije u petak objavile da je u protekla 24 sata zabilježeno rekordnih 13 tisuća novih slučajeva. Broj umrlih također je narastao na najviše razine u četiri mjeseca. Epidemiolozi smatraju kako je uzrok rasta kombinacija brže cirkulacije virusa i šest puta veći broj testiranja otkad ga je vlada učinila besplatnim.

SAD ponovno savjetuje testiranje i kad ne postoje simptomi

8:00 – Američki Centar za sprječavanje i prevenciju bolesti (CDC) od petka ponovno savjetuje da se na koronavirus testiraju i oni koji su bili izloženi virusu, no nemaju simptome. CDC je krajem kolovoza šokirao zdravstvene stručnjake kad je objavio upute da se oni koji nemaju simptome covida-19 ne moraju testirati. CDC je prije 24. kolovoza na testiranje poticao sve koji su bili u kontaktu s virusom, što se ponovno savjetuje od ovog petka, nakon povlačenja izmjena uvedenih krajem prošlog mjeseca. „Povratak pristupu temeljenom na znanosti CDC-ja je dobra vijest za javno zdravlje i našu ujedinjenu borbu protiv ove pandemije“, priopćio je nakon te vijesti Thomas File, predsjednik američkog udruženja IDSA koje okuplja liječnike i stručnjake za zarazne bolesti.

Dio dužnosnika saveznih država prošli je mjesec tvrdilo da je odluka američke vlade da se testiranje savjetuje samo onima sa simptomima donesena zbog želje predsjednika Donalda Trumpa da uoči izbora 3. studenoga smanji dnevni broj novozaraženih koronavirusom. Trump je u lipnju rekao da je velik broj testova „dvosjekli mač“ jer se zbog toga čini da SAD stoji lošije nego druge države. Tada je pozvao „na usporavanje testiranja“, a dužnosnik Bijele kuće ga je kasnije branio tvrdeći da se čelnik SAD-a šalio.