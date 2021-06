Požegu je prošloga tjedna pogodilo snažno nevrijeme. Ledena tuča je u županiji napravila štetu od više desetaka milijuna kuna.

Vremenske neprilike potpuno su uništile proizvodnju povrća Alena iz Cerovca. To je jedini posao četveročlane obitelji kojim se bave već 30 godina. Na tri hektara zemlje nije ostao niti jedan jedini kukuruz, rajčica ni lubenica.

Ogromna šteta

''Godina je bila obećavajuća. Sve je bilo u vrhunskom stanju. Očekivali smo rekordne prinose, a sve je nestalo u 20 minuta'', kazao je poljoprivrednik Alen Pojer za RTL Direkt.

Njegovi stalni kupci na tržnici ostali su bez domaćeg povrća, a on i bez plastenika na kojemu su rupe.

''Sam ulog je, od sjemena, od ruku, od truda, rada nekih 100.000 kuna. Plus još dobit što je trebala ovdje biti tako da nekih 200.000, 250.000 kuna je šteta", izjavio je Pojer.

Potok Pakao

Potok koji nosi ime "Pakao" nije zaobišao niti crkvu u Vidovcima.

''To je Pakao. Mirno teče. Ali u jednom trenutku u nekoliko godina nanese jedanput takvo zlo i ostane ožiljak i trauma. To je Pakao. To je grijeh'', kazao je župnik Branko Šipura.

Nema materijala, a nema ni krovopokrivača pa krovove u Požegi krpaju sami. Štete se procjenjuju na stotine milijuna kuna pa je požeški kraj posjetio i premijer s ministrima. I premijer je svjestan da će se zbog klimatskih promjena priroda buniti sve češće.

Premijer: Još samo nismo vidjeli tornado

''Od potresa, poplava, požara, tuča... još nismo vidjeli ovakav tornado kao što je bio u Češkoj, ali možda i toga bude nažalost'', rekao je premijer.

''Što se tiče protugradne obrane sigurno da ona koristi i da je dobra. U ovom slučaju to je bilo tako munjevito i tako snažno da nisam baš siguran da bi se moglo nešto puno reagirati'', izjavio je Plenković.

Ta snažna oluja srušila je i zid zatvora u Požegi, ali nitko nije niti pokušao pobjeći.