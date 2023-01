Cijene stambenih objekata u Hrvatskoj su u trećem kvartalu prošle godine porasle u prosjeku za 2.8 posto u odnosu na prethodni kvartal, dok su u odnosu na isto razdoblje 2021. u prosjeku više za 14.8 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS). Cijene novih stambenih objekata u odnosu na drugi kvartal 2022. u prosjeku su više za 2,6 posto, a u odnosu na treći kvrtal 2021. za 17,4 posto.

Cijene postojećih stambenih objekata više su za 2.9 posto na kvartalnoj, a 14.5 posto na godišnjoj razini.

Cijene stambenih objekata u trećem kvartalu 2022. u odnosu na drugi kvartal iste godine u prosjeku su za grad Zagreb bile više za 4.1 posto, za Jadran 2.8 posto, dok su za ostala područja niže za 0.8 posto. Na godišnjoj razini, cijene stambenih objekata u Zagrebu su porasle u prosjeku za 17.9 posto, na Jadranu za 12,8 posto, a u ostalim područjima za 13.9 posto, pokazuju podaci.

Rast potražnje i rast cijena će se nastaviti

"To je sad daleko bliže mom iskustvu od onoga kad smo se čudili podacima Izvještaja o stanju na tržištu nekretnina u 2021. godini iz listopada prošle godine", kaže nam Lucijan Jurić, vlasnik agencije Ponte Antiqua. "Statistika dolazi sa zakašnjenjem, a mi tržište promatramo svaki dan. Čak za Grad Zagreb, kada je u pitanju prošla godina, moji podaci pokazuju da su cijene bile veće čak i do 23-24 posto, ali tu stalno treba razdvajati kuće i stanove - kuće su uvijek jeftinije, teže ih je prodati i cijena im sporije raste", dodaje.

Jurić, za razliku od nekih drugih analitičara, smatra da će cijene nekretnina u Hrvatskoj rasti i u ovoj godini.

"Mi smo u prvih devet dana ove godine odradili četiri transakcije. Radim bolje nego ikad. Mislim da će doći do daljnjeg rasta cijena i daljnje potražnje što će opet napraviti pritisak na cijene", kaže Jurić, a kao glavne razloge navodi nekoliko faktora: ulazak u eurozonu što bi za posljedicu trebalo imati niže kamatne stope u bankama, ulazak u Schengen koji strancima omogućava lakši dolazak u Hrvatsku i kupovinu, a tome dodaje i podatak da su, primjerice, cijene u Zagrebu u odnosu na cijelo područje eurozone i Schengena još uvijek najjeftinije.

Sve zanimljiviji Sveta Klara, Botinec, Blato…

Zanimljivo je, primjećuje Jurić, da konkretno u Zagrebu na atraktivnosti sve više dobivaju lokacije poput Novog Zagreba, Svete Klare, Botinca i Blata, koje su atraktivne svima onima koji rade dobro plaćene poslove u tvrtkama u okolici Zagreba poput, primjerice, Rimac Automobila i Infobipa.

"Prirodno je da se Zagreb širi prema Velikoj Gorici i dio grada koji je nekad smatran teškom periferijom sve je atraktivniji. Primjerice, jedna agencija je na tržište stavila četiri ili pet zgrada s dizajnerskim interijerom po cijeni od 3000 eura za kvadrat, što je do 25 više od trenutno traženih cijena u tom dijelu grada. To je do prije par godina u tim kvartovima bilo nezamislivo", kaže Jurić te zaključuje da su ovi kvartovi, što se atraktivnih lokacija za kupnju stana u Zagrebu tiče, 'sljedeća nova stvar'.