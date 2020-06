ODRŽAN PRVI ISPIT DRŽAVNE MATURE, EVO ŠTO KAŽU UČENICI: ‘Nije bilo toliko olakšano kako su najavljivali’

‘Čak je bilo malo teško. Nisam očekivao. Priprema se jesam, ali neke stvari su bile stvarno detaljne. Nije toliko olakšano kako su najavljivali’

Danas je počela državna matura višom razinom hrvatskog jezika, a na ispit u trajanju od 100 minuta izašlo je 20.000 maturanata. S obzirom na pandemiju koronavirusa državna matura se ove godine odvija u posebnim uvjetima. Maturanti su u škole ulazili podijeljeni u grupe, a dočekala su ih sredstva za dezinfekciju i maske, javlja Dnevnik.hr.

Ravnatelj pulske gimnazije Filip Zoričić rekao je za Dnevnik.hr kako je u učionicama manje učenika nego na lanjskim maturama. “Devet učenika, dva dežurna nastavnika, nastavnici na hodnicima. Dezinfekcija prije i poslije. Kod ulaska u školu, oni koji žele mogu staviti maske i rukavice. Tako i nastavnici. To je škola osigurala uvjete”, rekao je .

Ravnateljica Nacionalnog zavoda za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ivana Katavić kazala je da je bilo nešto sporednih tehničkih malih izazova, no da je sve drugo provedeno uredno.

Neki su imali problema

Nekima test nije bio težak, no neki učenici su imali problema s gramatikom. “Sve u svemu ne bih rekla da je teža ili lakša matura nego one koje sam riješila doma”, kaže maturantica Eva iz Zagreba.

“Iskreno, meni je najveći problem ono kad je tekst napisan nekim arhaičnim jezikom. Bila su dva takva. Ostali su bili ok, razumljivi. Bila su dva testa koja su bila dosta aktualna, tako da je to bilo ok za rješavati”, rekao je Frano iz Zagreba.

“Čak je bilo malo teško. Nisam očekivao. PripremaO se jesam, ali neke stvari su bile stvarno detaljne. Nije toliko olakšano kako su najavljivali”, kazao je Josip iz Splita za Dnevnik.hr.

