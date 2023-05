Danas nitko nije svjedočio na zakazanom ročištu za Hrvate u Zambiji. Zambijsko tužiteljstvo, naime, nije uspjelo osigurati svjedoke pa je sutkinja Mary Mulanda zakazala novu raspravu za petak, pišu 24sata.

Važan iskaz koji bi mogao ići u korist hrvatskim državljanima na prošlom ročištu dala je Mary Phiri, zamjenica šefa imigracijskog odjela u međunarodnoj zračnoj luci Simon Mwansa Kapwepwe u Ndoli.

Rekla je, naime, da je spriječila Hrvate da izađu iz zemlje jer nije poznavala Zakon o posvajanju djece u DR Kongu. Dodala je da je imigracijska službenica Glorija Sandoya Sakulanga (koja je optužena zajedno s Hrvatima) dala naredbu da ih se zaustavi. Kasnije je pak Phiri izjavila da Sakulanga uopće nije bila na poslu taj dan.

Dosad ispitano petero svjedoka

Podsjetimo, tužiteljstvo je trebalo imati 11 svjedoka, ali neki od njih su otpali te ih je dosad ispitano petero.

Osim toga, zambijsko tužiteljstvo na popis svjedoka dodalo je dvoje novih iz Odjela za socijalnu skrb Ndola i Lusaka. No, danas nisu mogli svjedočiti. Pozvan je i jedan zaposlenik iz imigracijskog odjela u Zambiji, ali ni on nije danas svjedočio. Za četvrtog je pozvan policajac koji je uhitio Hrvate, a peti je Kongoanac iz ambasade DR Konga u Zambiji, no njemu Vlada još uvijek nije dopustila da svjedoči, pišu 24sata.