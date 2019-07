OD SUTRA POSKUPLJUJE GORIVO: Ako još niste, požurite na benzinsku, skok cijena bit će značajan

Gorivo bi od sutra trebalo opet poskupjeti, javlja portal Cijenegoriva.info

U svojoj objavi na Facebooku, portal Cijenegoriva.info javlja kako će poskupjeti sva goriva. Tako, neslužbeno doznaju da bi spremnik od 50 litara benzina mogao poskupiti osam kuna, dok bi puni spremnik dizela mogao biti skuplji devet kuna. Poskupjet će i LPG, odnosno auto-plin i to za pet kuna po spremniku.

To bi značilo da će benzin po litri biti skuplji 16 lipa po litri, dok bi dizel trebao poskupjeti za 18 lipa po litri. Litra plina bi trebala poskupjeti okruglih 10 lipa. Zbrojivši to sa sadašnjim cijenama goriva, ispada da bi se Eurosuper 98 od sutra trebao prodavati po cijenama od 9,90 do 10,28 kuna po litri. Eurosuper 100 bi trebao premašiti razinu od 10,50 kuna (od 10,55 do 10,60 kuna po litri). Dizelska goriva bi se trebala prodavati po cijenama od 9,51 do 9,92 kune po litri. Plin će poskupjeti na 4,30, odnosno 4,60 kuna, ovisno na kojoj benzinskoj crpki ga kupujete.