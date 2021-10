U odnosu na četvrtak, petak nam donosi osvježenje uz oblake i povremenu kišu koja lokalno može biti i obilnija, javlja HRT.

Bit će pretežno oblačno i svježe s najvišom temperaturom oko 15 °C i u središnjoj Hrvatskoj. Povremeno će padati kiša, ponegdje i u obliku pljuskova.

Iako će na sjevernom Jadranu uglavnom poslijepodne mjestimice biti kraćih sunčanih razdoblja, povremeno će biti i kiše te pljuskova s grmljavinom, lokalno moguće i izraženijih. Puhat će većinom umjereno jugo uz malo i umjereno valovito more. U gorskim predjelima većinom oblačno i kišovito, ponegdje i uz obilniju kišu. Najviša temperatura od 13 °C u gorju do 19 °C na moru.

U Dalmaciji će temperatura biti većinom od 16 do 21 °C, uz umjereno i pretežno oblačno vrijeme i mjestimice kišu, te lokalno izraženije nevere. Umjereno do jako jugo, postupno će slabjeti, a more će biti uglavnom umjereno valovito.

Od subote smanjenje naoblake

Jugo će u petak biti najjače na južnom Jadranu zbog čega treba biti pripravan na ponegdje valovito more. Ponegdje će biti kiše, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, ali i kraćih sunčanih razdoblja. Temperatura zraka danju će se malo mijenjati i većinom će se mjeriti od 17 do 21 °C.

U petak je za područje cijele zemlje upaljen meteoalarm žute boje, koji sugerira da će vrijeme biti potencijalno opasno.

U prvom dijelu subote, u unutrašnjosti nas još mjestimice čeka kiša, a zatim smanjenje naoblake. Od nedjelje nas čeka pretežno sunčano vrijeme, uz porast vjerojatnosti jutarnje magle i slabog mraza, osobito u ponedjeljak. U subotu prolazno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a zatim većinom slab. Dnevna temperatura malo niža, a jutarnja u zamjetnijem padu.

U nedjelju i ponedjeljak posvuda nas čeka pretežno sunčano. Umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, početkom novog tjedna će oslabjeti, a jutarnja temperatura se još malo niziti, prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Česta kiša...

Meteorologinja RTL-a Damjana Ćurkov Majaroš prognozirala je danas od jutra umjereno ili pretežno oblačno s čestom kišom, lokalno i obilnom, a na Jadranu, osobito u Dalmaciji i izraženim pljuskovima. Puhat će umjereno, na jugu i jako jugo, a u gorju još u početku na udare jak jugozapadnjak. Uz južinu će i sutra ujutro biti prilično toplo.

U nastavku dana u središnjim predjelima ostaje oblačno s kišom, u Posavini lokalno obilnom, ali prema kraju dana će oborina ipak biti sve manje. Temperatura pet, šest stupnjeva niža od današnje, a potkraj dana će zapuhati vjetar sa sjevera. I na istoku zemlje pretežno oblačno s kišom, lokalno i obilnom. Temperatura i ovdje osjetno niža u odnosu na danas.

U Dalmaciji povećana naoblaka, česta, lokalno i obilna kiša, a ponegdje su mogući i izraženi pljuskovi. Jugo će postupno slabjeti pa će poslijepodne uglavnom na jugu biti jako, drugdje umjereno. Temperatura slična današnjoj.

Na sjevernom Jadranu umjereno ili pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, u gorju slično - lokalno će pasti i obilna oborina. Puhat će umjeren vjetar s juga, a temperatura od 13 do 18 stupnjeva.

Stabilnije za vikend

Za vikend postupna stabilizacija vremena - kiše će biti još uglavnom u noći na subotu, rijetko i ujutro, a zatim će se naoblaka kidati pa će u nedjelju prevladavati sunčano. Vedrina će dobro utjecati na naše raspoloženje, ali donijet će hladne noći pa će početkom tjedna ponegdje biti mraza, često i magle.

Na Jadranu još u subotu nestabilno, osobito u Dalmaciji, dok će sjevernije zapuhati bura uz koju će se razvedravati. Pojačane bure će u nedjelju biti duž obale, ali već će početkom tjedna oslabjeti.