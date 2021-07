Na pošiljke 'zanemarive vrijednosti' do 22 eura, u kunskoj protuvrijednosti 160 kuna, a koje dolaze iz trećih zemalja, nije se plaćao PDV, no od 1. srpnja to će se promijeniti.

"Od 1. srpnja 2021. godine na sve komercijalne pošiljke iz trećih zemalja bez obzira na vrijednost plaćat će se porez na dodanu vrijednost. Izuzetak su nekomercijalne pošiljke do 45 eura u kunskoj protuvrijednosti 330 kuna koje fizička osoba šalje fizičkoj osobi besplatno (bez plaćanja protuvrijednosti), a koje su oslobođene plaćanja carina i PDV-a", pojašnjeno je na portalu e-Građani.

Oslobođenje je ograničeno za neke vrste

Navedeno oslobođenje za nekomercijalne pošiljke do 45 eura je, napominju, ograničeno, po pošiljci, na količine, za sljedeće vrste roba:

'Duhanski proizvodi: 40 cigareta, 20 cigarilosa (cigare čija je maksimalna težina tri grama svaka), 10 cigara, 50 grama duhana za pušenje ili proporcionalna kombinacija ovih različitih proizvoda.

Alkoholi i alkoholna pića: destilirana pića i alkoholi s volumnim udjelom alkohola većim od 22 posto vol.; nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola od 80 posto vol. ili većim: jedna litra, ili destilirana pića i alkoholi te aperitivi s vinskom ili alkoholnom bazom, tafija, sake ili slična pića s volumnim udjelom alkohola od najviše 22 posto; pjenušava vina, desertna vina; jedna litra ili proporcionalna kombinacija ovih različitih proizvoda, i mirna vina: dvije litre.

Parfemi: 50 mililitara parfema ili 250 mililitara toaletne vode'.

PDV će se naplaćivati bez obzira na datum kupnje

U Hrvatskoj pošti su objasnili kako će izgledati procedura naplate PDV-a za robu koju građani naručuju iz trećih zemalja, na primjer iz Kine ili neke druge zemlje koja nije članica Europske unije.

"U četvrtak, 1. srpnja, stupaju na snagu nova pravila oporezivanja poštanskih pošiljaka iz trećih zemalja koje sadrže robu. Na temelju odredba Direktiva Vijeća EU-a ukida se porezna olakšica pri uvozu pošiljaka iz trećih zemalja vrijednosti do 22 eura (160 kuna) koje su kupljene u e-trgovinama. PDV će se naplaćivati na sve pošiljke s robom koje od 1. srpnja pristignu u Hrvatsku, bez obzira na datum kupnje", kažu u Hrvatskoj pošti.

"Pošiljke koje ovih dana iz inozemstva stižu u prostorije Novog sortirnog centra ubrzano se pripremaju za dostavu i otpremaju na adrese korisnika. Unatoč velikim količinama pošiljaka koje svakog dana pristižu u Novi sortirni centar, zastoja nema, a pošiljke se u sortirnici minimalno zadržavaju. Trenutačno se obrađuju pošiljke pristigle danas i jučer navečer, a radnici Sektora međunarodnih poslova ulažu dodatne napore da se sve pošiljke male vrijednosti obrade prije stupanja na snagu novih pravila oporezivanja, odnosno bez naplate PDV-a i kontrolnog pregleda", napominju.

Složenija operativna kontrola

Kažu da su, s obzirom na to da će sve pošiljke s robom iz trećih zemalja morati proći kontrolni pregled, uveli nove procese obrade, naplate i isporuke pošiljaka.

"Kontrolni pregled pošiljaka iz trećih zemalja koje sadrže robu vrijednosti do 150 eura iznosi 18,50 kuna, a za robu vrijednosti od 150 do 1000 eura iznosi 37,00 kuna. Iznosi naknada formirani su na temelju dodatnih troškova. Kontrolni pregled pošiljaka iz trećih zemalja je proces koji sadrži više podataka, zahtijeva implementaciju i održavanje novog informatičkog sustava te podrazumijeva složeniju operativnu kontrolu koju obavljaju radnici Hrvatske pošte", objasnili su.