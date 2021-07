Luka Bebić, bivši predsjednik Sabora, jedan od seniora HDZ-a koji je sudjelovao u mnogim političkim akcijama, ali je bio i neizostavni svjedok na brojnim suđenjima, od onog Ivi Sanaderu, HDZ-u, ili Branimiru Glavašu, a ušao je i u prilično neugodnu legendu o hrvatskom nepotizmu kada je objavljeno pismo „barba Luki“ iz kojeg je bilo jasno da je najmanje jednoj osobi sređivao posao preko veze, ovih je dana neizostavan lik u mnogim izvještajima sa spajanju dviju strana Pelješkog mosta.

Bebić je razveselio brojne medije svojim živopisnim izjavama, a većina je započinjala njegovim objašnjenjem da je sve započelo s njegovom idejom, da je on 1998. prvi u Hrvatskom saboru predložio izgradnju Pelješkog mosta, a po svemu sudeći takva interpretacija prihvaćena i u državnom vrhu: pozvan je na svečanost „spajanja“, pozirao je uz premijera Andreja Plenkovića, te je, uz njega osobno, vjerojatno bio jedan od najzastupljenijih sugovornika u svim izvještajima.

Događaj koji je zbog izbora slavljenika postao svojevrsni festival HDZ-a, jer su osim Plenkovića i njegovih ministara, HDZ-ovaca, bili pozvani i mnogi lokalni HDZ-ovi čelnici, a i predsjednik HDZ-a iz susjedne BiH, kontroverzni Dragan Čović, uz pomoć euforičnog Luke Bebića zaokružio je priču o Pelješkom mostu kao o isključivo HDZ-ovom projektu: ako se pita Luku Bebića sve je počelo s njim, a završilo s Plenkovićem.

Župan Dobroslavić kao svjedok Luke Bebića

No, što je s brojnim tekstovima, medijskim zapisima i političkim istupima prema kojima je idejni začetnik mosta ipak Ivan Šprlje, bivši, pokojni (umro je 2007. u 61. godini nakon teške bolesti) župan Dubrovačko-neretvanske županije iz redova SDP-a? Može se naći i podatak da je županijski SDP još 2018. predlagao da se most nazove „Most Ivana Šprlje“ u čast idejnom začetniku.

Danas ga govorljivi barba Luka ni ne spominje, a pred medijima ga je sadašnji župan Nikola Dobroslavić (HDZ) koji je također bio pozvan na otvaranje i službeno premetnuo u „broj dva“. Dobroslavić je, javlja Dubrovački list, na pitanje tko je „prvi lobirao za Pelješki most“ spremno odgovorio – Luka Bebić.

„Imamo dokumente kojim se potvrđuje da je Luka Bebić u Hrvatskom saboru prvi govorio o povezivanju Pelješkim mostom. Istina je da je gospodin Šprlje bio zagovornik projekta. Bez obzira što je bio ‘drugi po redu’ gospodin Šprlje je razumio važnost ovoga projekta i time mu odajem počast.“, izjavio je Dobroslavić u prilog stvaranju kulta jednog jedinog pravog idejnog začetnika, Luke Bebića.

Ivan Šprlje kao župan Dubrovačko-neretvanske županije, od 1998. do 2005., dakako, nije bio u prilici govoriti u Saboru, ali činjenica je da je učinio mnogo više od toga da je „razumio važnost projekta“ kako to sada kaže župan Dobroslavić. Upravo je Šprlje, naime, „ucrtao“ u prostorni plan županije most i omogućio sve moguće daljnje poteze.

Šprlje je bio prije svega inženjer...

O ulozi Ivana Šprlje razgovarali smo s Ivom Karamatićem, sadašnjim vijećnikom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, dugogodišnjim suradnikom i dožupanom u vrijeme župana Ivana Šprlje.

„Prije svega je važno istaknuti da je Ivan Šprlje bio inženjer građevine. I ja sam inženjer. A to naglašavam jer je jasno da Šprlje nije samo govorio o ideji, nije samo maštao, nego je inženjerski točno znao što treba. On je bio vizionar koji je most stavio u prostorni plan županije i tako omogućio da se krene sa svim projekcijama. To je bio čovjek koji je gradio mostove, i doslovno, i ljudski – prema svima. I da je tu s nama sigurno bi ga boljelo vidjeti ovo razdvajanje kojem svjedočimo sada kada se most završava…“, ne bez emocija govori Ivo Karamatić u razgovoru za Net.hr.

On je, osobno, također zaprepašten na koji je način Vlada organizirala proslavu „spajanja“, odnosno, činjenicu da nije pozvan niti predsjednik države Zoran Milanović, a kamoli itko drugi iz oporbenih redova, ili iz dugog historijata izgradnje mosta u kojem su se mijenjale vlade i premijeri i ministri prometa. „Iako samo iz oporbe bio sam dva puta pozivan na otvaranje radova za Pelješki most. Da, to je bilo u vrijeme Sanadera i kasnije se pokazalo da su to bile PR parade, ali smatralo se da treba na svaki način podržavati nastojanje da se ostvari ono što je županija ucrtala u prostorni plan. Ali eto, možemo reći da je čak i Sanader razumio da bi most trebao spajati sve, a ne dijeliti.“, komentira vijećnik Karamatić. On međutim podsjeća i na ono što se sada nastoji „sakriti pod tepih“. „Stotine milijuna kuna su plaćene konzorciju za izgradnju upornica mosta da bi se radila politička predstava. Išlo se u vrijeme Sanadera u projekt bez studija, bez građevinske dozvole – a onda se i rušilo. I napravio se golemi trošak Hrvatskim cestama. A i na tom otvaranju su se slikali i Branko Bačić i Nikola Dobroslavić i Luka Bebić. Ali sada se prave da nemaju ništa s tom neslavnom epizodom.“, govori Ivo Karamatić o kriznoj fazi u izgradnji Pelješkog mosta.

Za most su zaslužni mnogi, ali zašto preskakanje?

Ivan Šprlje je za svoj drugi mandat župana i na svoj predizborni plakat stavio ucrtanu liniju Pelješkog mosta. „Ponosan sam što sam imao prilike zalijepiti taj prvi plakat, i neću lagati da me zaboljelo kada sam vidio da je Nikola Dobroslavić kasnije u svojoj kampanji uzeo identičnu sliku mosta i samo svojom fotografijom zamijenio fotografiju Ivana Šprlje.“, kaže Karamatić.

„Naravno da su svi potezi bili važni. Ne bi bilo mosta bez EU, ne bi ga bilo ni bez kineskih graditelja. Vidimo da sada to naglašavaju i mnogi građani koji su se nagledali svečanih otvorenja početaka radova. Naravno da nitko ne želi umanjiti zasluge Vlade Andreja Plenkovića, nema sumnje da je važan onaj koji je završio, ali most mora svjedočiti o kontinuitetu. Mora pokazivati tko se sve borio za njega. Zašto se preskače premijerka Jadranka Kosor koja je uvela Hrvatsku u EU? Zašto se zaboravlja ministra Hajdaša Dončića? Naravno da i barba Luka ima velike zasluge, nitko ne želi umanjiti njegovo zagovaranje u Saboru i zbilja mi je drago vidjeti koliko se raduje da je most izgrađen. Ali nije u redu preskočiti, umanjiti, zaboraviti one koji su isto izgarali za most. A Ivan Šprlje je bio taj koji je ucrtavanjem u prostorni plan županije otvorio vrata mostu. A nama ovdje ovaj most zbilja znači život.“, komentira Ivo Karamatić.

Ako se njega pita ovaj most mora biti simbol kontinuiteta, dokaz da se nacionalno važni projekti moraju izdići iznad „ove ili one vlade“. I uvjeren je da bi se tako postavio i Ivan Šprlje, da je uspio doživjeti ostvarenje svoje vizije.