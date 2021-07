Hrvatska Vlada i 10 banaka priopćile su u ponedjeljak da su s 30. lipnja ove godine obustavljena četiri arbitražna postupka koje su OTP Bank Plc, Erste Group Bank, Raiffeisen Bank International i Raiffeisenbank Austria d.d., UniCredit Bank Austria i Zagrebačka Banka d.d. vodili protiv RH pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova (ICSID).

U zajedničkom priopćenju Vlade i OTP Banka, Erste Group Banka, Raiffeisen Bank Internationala i Raiffeisenbank Austrije, UniCredit Bank Austria i Zagrebačke banke, Intesa Sanpaolo Holding Internationala i Privredna banka Zagreb d.d. te SberbankEurope i Sberbank d.d. Zagreb navodi se i da su se s tim datumom Intesa Sanpaolo Holding International i PBZ te SberbankEurope i Sberbank d.d. Zagreb, koje su najavile mogućnost pokretanja takvih postupaka, konačno odrekle takve mogućnosti. To se odnosi i na postupak koji su Raiffeisenbank International i Raiffeisenbank Austria d.d. vodile na Trgovačkom sudu u Zagrebu, dodaje se u priopćenju.

Svi ti postupci vodili su se u vezi s izmjenama Zakona o potrošačkom kreditiranju i Zakona o kreditnim institucijama iz 2013. i 2015., a slijedom kojih je u konačnici izvršena konverzija kredita u švicarskim francima, a što je za sobom povuklo čitav niz pravosudnih postupaka pred različitim sudovima.

Konstruktivan pristup

Vlada u današnjem priopćenju navodi kako cijeni konstruktivan pristup kreditnih institucija otvorenim pitanjima, prepoznavanje pozitivnih učinaka politike Vlade usmjerene usklađivanju s pravnom stečevinom Europske unije te provedbi aktivnosti usmjerenih uvođenju eura kao službene valute u Hrvatskoj. Kreditne institucije, pak, odaju priznanje Vladi na predanosti rješavanju otvorenih pitanja te naporima koje Vlada ulaže u stvaranje poticajnog poslovnog okruženja, navodi se u priopćenju.

Dva arbitražna postupka, koji vode Addiko Bank AG i Addiko Bank d.d. te Société Générale S.A. protiv Hrvatske, i jedan postupak na Trgovačkom sudu u Zagrebu, koji Addiko Bank d.d. vodi protiv Republike Hrvatske, nastavljaju se te će Vlada u suradnji s Državnim odvjetništvom, sukladno Zakonu o državnom odvjetništvu, i u nastavku tih postupaka poduzimati sve radnje radi zaštite imovinskih interesa države, zaključuje se u današnjem priopćenju.

Postignut dogovor

Inače, početkom veljače ove godine potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić izvijestio je da je postignut dogovor sa šest banaka oko arbitražnih postupaka vezanih uz konverziju kredita u CHF, pri čemu se sa četiri banke suspendiraju postupci pokrenuti protiv RH, čime je otklonjena potencijalna obaveza državnog proračuna u iznosu od najmanje 2,5 milijarde kuna.

Temeljem postignutog dogovora, u četiri postupka pred ICSID-om odmah je nastupila suspenzija, to jest zaustavljeni su svi procesi u pokrenutim postupcima Zagrebačke, Raiffeisen, Erste i OTP banke, a dogovor se odnosi i na Privrednu banku Zagreb (PBZ) i Sberbanku, iako one nisu pokrenule postupke. Tada je Marić kazao i da ICSID ima određene procedure koje bi trebale trajati oko šest mjeseci, unutar kojih je potrebno ispuniti sve korake, nakon čega bi trebalo doći do trajnog odustajanja od arbitražnih postupaka i bilo kakvih eventualnih budućih sporova.

Istaknuo je i da je dogovorom otklonjena potencijalna obaveza državnog proračuna u iznosu od najmanje 2,5 milijarde kuna. Pritom, 482 milijuna kuna se odnosi na tužbe ispred Trgovačkog suda u Zagrebu, a oko dvije milijarde pred sudom u Washingtonu. Do sada, po osnovi slučajeva tužbi banaka pred ICSID-om, RH je za troškove suda, odvjetnika, vještaka i sl. platila oko 127 milijuna kuna, izvijestio je u veljači Marić.