OBJAVLJENI NOVI PODACI PANDEMIJE: Raste broj zaraženih ali ima i dobrih vijesti

U svijetu je od koronavirusa do sada umrlo više od 5700 ljudi, a više od 153.500 potvrđeno je zaraženih, po podacima Sveučilišta Johns Hopkins koji se stalno ažuriraju i vlasti raznim i sve strožim mjerama nastoje obraniti se od pandemije.

Po zadnjim podacima tog američkog sveučilišta, koji se na njegovoj internetskoj stranici stalno ažuriraju, u svijetu je od koronavirusa umrlo 5789 ljudi.

Potvrđeno je ukupno 153.503 zaraženih, a oporavilo se 72.587 oboljelih.

Kina, gdje je epidemija počela potkraj prosinca, ima 80.976 potvrđeno zaraženih, 3193 umrlih i 65.655 oboljelih koji su ozdravili, navodi Johns Hopkins na svojoj internetskoj stranici.

U Kini tek 11 novih slučajeva

Od petka je, po AFP-u, u Kini zabilježeno 11 novih slučajeva zaraze i 13 novih smrtnih slučajeva.

Najteže pogođena nakon Kine je Italija gdje je zaraza potvrđena kod 17.660 ljudi, a umrlo je 1266, od čega u Lombardiji 966.

Nakon Italije najteže je pogođen Iran sa 611 mrtvih (12.729 slučajeva), a slijede Španjolska sa 191 mrtvih (6023 slučajeva) i Francuska sa 79 mrtvih (3667 slučajeva).

Prvi slučajevi zaraze zabilježeni su i na Kosovu, u Mauritaniji, Urugvaju, Surinamu, Gvatemali, Antigvi i Barbudi, Namibiji, Svaziju, Portoriku, Gvineji i Ekvadoru.

Drugi dan zaredom više izliječenih nego novih zaraza

Južna Koreja u subotu je drugi dan zaredom izvijestila o više slučajeva izlječenja od koronavirusa nego novih slučajeva zaraze. Korejski centar za kontrolu i prevenciju bolesti zabilježio je u subotu 107 novih slučajeva zaraze koronavirusom u usporedbi sa 110 dan ranije. Ukupni broj zaraženih u zemlji, u kojoj je prvi slučaj potvrđen 20. siječnja, je 8086. Umrlo je 72 ljudi.

Afrika je još uglavnom pošteđena epidemije koronavirusa koji se širi u ostatku planeta. Međutim, gotovo 200 zaraženih virusom službeno je evidentirano u petak u 14 zemalja Afrike južno od Sahare, objavile su nacionalne vlasti, a u Sudanu je zabilježen prvi smrtni ishod.

Južnoafrička Republika je s 38 zaraženih najteže stradala na kontinentu. Mrtvih u toj zemlji još nema.

U zadnja 24 sata prvi slučajevi bolesti prijavljeni su u Gabonu, Gani, Gvineji, Keniji, Etiopiji i Sudanu.

Gotovo svi slučajevi zaraze zasad su “uvezeni” iz Europe, objavio je Južnoafrički institut za zarazne bolesti (NICD).

Europa

Nizozemska je u subotu objavila da je broj potvrđeno zaraženih porastao za 155, na 959, te da je još dvoje ljudi umrlo, ukupno 12, prenosi Reuters.

Engleske zdravstvene vlasti objavile su u subotu da su zabilježile još 10 smrtnih slučajeva od koronavirusa. Riječ je o ljudima iz rizičnih skupina, navodi Reuters.

Britanija konačno uvodi mjere

Britanska vlada zabranit će od idućeg tjedna velika okupljanja ne bi li usporila širenje koronavirusa.

Premijer Boris Johnson do sada je odbijao pritiske da uvede restriktivne mjere koje su uvele druge europske zemlje kako bi spriječile širenje virusa.

Plan britanske vlade nije potpuno suzbiti širenje koronavirusa, već postupno razvijanje kolektivnog imuniteta.

‘Italija neće stati’

Italija je u subotu dogovorila nove mjere za strože zdravstvene kontrole u tvornicama, uredima i na drugim radnim mjestima kojima je dopušteno da rade tijekom karantene. „Radi dobrobiti zemlje, radi zaštite radnika. Italija neće stati”, poručio je premijer Giuseppe Conte na Twitteru.

Njemačka je u subotu pozvala ljude koji se vraćaju iz Italije, Švicarske i Austrije da budu u samoizolaciji dva tjedna, čak ako i nemaju simptome. U Njemačkoj je po zadnjim podacima Johns Hopkinsa 4174 zaraženih i osmero mrtvih.

Njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je sunarodnjake u tjednom podcastu da smanje socijalne kontakte, primjerice da djeca ne posjećuju bake i djedove.

Danska, koja ima 836 zaraženih, u subotu je potvrdila prvi slučaj smrti od koronavirusa, a riječ je 81-godišnjem pacijentu umrlom u bolnici. U podne je Danska zatvorila granice i ta će mjera biti na snazi do 13. travnja. To znači da turisti i drugi strani državljani koji nemaju važan razlog za posjet neće moći ući u zemlju. Danci će se smjeti vratiti u zemlju, kao i ljudi koji žive i rade u Danskoj, a dopuštena su i putovanja u tranzitu.

I Cipar zatvara granice

Cipar će u ponedjeljak do 30. ožujka zabraniti ulazak u zemlju svima onima koji nisu ciparski državljani, koji nemaju reguliran boravak, nisu diplomati ili studenti, objavio je u subotu ciparski predsjednik Nicos Anastasiades, prenosi portal a1on. Na Cipru je do sada potvrđen 21 slučaj zaraze.

Broj žrtava od koronavirusa u Grčkoj porastao je na troje, nakon što su u subotu ujutro umrla dvojica muškaraca, prenosi agencija MIA. Jedan je s otoka Zakintosa, a drugi iz grada Ptolemaida, i imali su već zdravstvene probleme. U zemlji je registrirano 190 zaraženih koronavirusom.

Austrija je u subotu obavila da će odmah staviti na raspolaganje 4 milijarde eura za ublažavanje gospodarskih posljedica pandemije koronavirusa, dok je estonska vlada odlučila zbog pandemije prodati kratkoročne obveznice u iznosu od milijardu eura.

Istočna i srednja Europa

Slovačka i Češka također su odlučile zatvoriti granice, kao i obustaviti nastavu, a Litva i Latvija zatvorile su škole i zabranile masovna okupljanja.

U Češkoj je do subote ujutro potvrđeno 150 slučajeva zaraze, ali još nema mrtvih.

Češka je u četvrtak proglasila izvanredno stanje u trajanju 30 dana i zatvorila granice za državljane iz 15 „riskantnih” zemalja.

Zabranila je i putovanja u riskantna područja u što spadaju Austrija, Belgija, Britanija, Kina, Danska, Francuska, Njemačka, Iran, Italija, Nizozemska, Norveška, Južna Koreja, Španjolska i Švicarska.

Susjedna Slovačka, koja ima 32 potvrđeno zaražena po Johns Hopkinsu, zatvorila je granice od petka za sve strance osim za one koji imaju boravišnu dozvolu. Poljaci će smjeti ulaziti u zemlju jer ih ondje puno radi. Svi Slovaci koji se vrate iz inozemstva moraju u samoizolaciju na dva tjedna.

Zabranili masovne skupove

I Slovačka i Češka zabranile su masovne kulturne i sportske događaje. Češka je zabranila okupljanja više od 30 ljudi i zatvorila je sve teretane, bazene, klubove i knjižnice. Slovačka je zatvorila wellness centre, dok će restorani i kafići ostati otvoreni.

Latvija, koja ima 26 potvrđenih slučajeva zaraze i za sada nema mrtvih, proglasila je u petak izvanredno stanje do 14. travnja. No granice ostaju otvorene i nije uvedena zabrana za međunarodne letove ni pomorski promet. Zatvaraju se sve škole i sveučilišta i zabranjena su okupljanja više od 200 ljudi te sportski i kulturni događaji. Bolnice ne primaju posjetitelje.

Litva, koja po zadnjim podacima Johns Hopkinsa ima 8 potvrđenih slučaja, također je zatvorila škole, sveučilišta i vrtiće i zabranila okupljanja više od 100 ljudi. Mjere su na snazi najmanje do 27. ožujka. Od ponedjeljka uvodi zabranu letova iz Italije. Litva je u subotu objavila da razmišlja i o zatvaranju granica, ali još nije donijela konačnu odluku.

Od subote u 18 sati ponovno je uvela kontrole na granici s Poljskom i Latvijom. Kontrole se provode i na granici s Bjelorusijom i Kalinjingradom.

Mađarska zatvara škole

Estonija, gdje je po Johns Hopkinsu 109 ljudi zaraženo, u četvrtak je proglasila izvanredno stanje koje može biti produljeno do 1. svibnja. Zatvorene su škole, sveučilišta, muzeji i kina te otkazani sportski događaji. Zabranjeni su posjeti bolnicama i zatvorima.

Mađarska će u ponedjeljak zatvoriti sve škole. Nastava će se odvijati putem interneta. Premijer Viktor Orban nije rekao koliko dugo će mjere biti na snazi, ali je rekao da će se vjerojatno raditi o “mjesecima, a ne tjednima.” Mađarska je na popis zemalja iz kojih ne dopušta ulaz dodala i Izrael, uz već postojeće Kinu, Iran, Italiju i Južnu Koreju. U zemlji je zaraženo 25 ljudi, navodi Johns Hopkins.

Situacija u regiji

U Sloveniji je, po zadnjim podacima, potvrđen 181 zaraženi. Novoimenovana slovenska vlada osnovala je stožer za borbu protiv epidemije koronavirusa s premijerom Janezom Janšom na čelu koji će donijeti nove mjere za kontrolu situacije.

“Situacija je ozbiljna, možemo reći da je vrag odnio šalu. Čeka nas burno razdoblje u kojemu se moramo pripremiti za bitku s ovom krizom”, izjavio je novinarima glavni tajnik vladinog kriznog stožera koji je imenovan i za novog ravnatelja obavještajne službe SOVA-e Andrej Rupnik.

Janša i ministar obrane Matej Tonin u petak su zanijekali da se zbog koncentracije potvrđenih slučajeva koronavirusa u Ljubljani planira “karantena”, odnosno proglašenje crvene zone za slovensku prijestolnicu i okolicu. Kako je u subotu ujutro objavio slovenski radio, nova vlada ne isključuje mogućnost uvođenja “policijskog sata” ako bi se pokazalo da se ljudi ne pridržavaju mjera samoizolacije.

U Bosni i Hercegovini do sada je potvrđeno 21 zaražena osoba koronavirusom.

U Srbiji je do subote ujutro registriran ukupno 41 slučaj koronavirusa, priopćilo je Ministarstvo zdravlja. Od prvog slučaja koronavirusa u Srbiji potvrđenog 6. ožujka do 14. ožujka ujutro testirano je ukupno 256 osoba.

Zatvaraju se granice

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ocijenio je da bi problemi s pandemijom koronavirusa mogli biti završeni “za oko dva mjeseca” i ne isključuje mogućnost uvođenja izvanrednog stanja. To podrazumijeva potpunu blokadu i izolaciju, zabrane, vojsku na ulicama i zatvaranje granica.

Na Kosovu je u subotu potvrđen treći slučaj zaraze koronavirusom, objavio je ministar zdravlja Arben Vitia, a prenosi Beta. Riječ je o bliskom kontaktu drugog zaraženog.

Kosovska vlada odlučila je u petak zatvoriti sve kopnene granične prijelaze, osim za građane Kosova, te uvela niz drugih mjera, a dvije općine proglasila karantenom nakon što su tijekom dana potvrđena prva dva slučaja zaraze. Građani koji se žele vratiti na Kosovo moraju biti u karanteni dva tjedna. Zatvoreni su svi kafići, trgovački centri i restorani te odgođeni kulturni i sportski događaji.

U Albaniji je u zadnja 24 sata zabilježeno pet novih slučajeva zaraze koronavirusom, čime je ukupan broj zaraženih porastao na 38. Jedna od zaraženih, 73-godišnja žena iz Drača je umrla, dok je dvoje u teškom stanju. Od ponedjeljka se zatvaraju svi ugostiteljski objekti u zemlji, prenosi Tanjug.

U Sjevernoj Makedoniji zaraženo je 14 ljudi, po Johns Hopkinsu.

Sjedinjene Države

U Sjedinjenim Državama do sada je, po Johns Hopkinsu, umrla 51 osoba, a zaraženo je 2488 ljudi.

Američki predsjednik Donald Trump proglasio je u petak izvanredno stanje u zemlji zbog pandemije, što će omogućiti korištenje 50 milijardi dolara za borbu protiv bolesti. Trump je srijedu odlučio zatvoriti na 30 dana granice za sve putnike iz najvećeg dijela Europe.

Američki Kongres usvojio je kasno u petak zakon o višemilijunskoj pomoći američkom gospodarstvu zbog epidemije.

Američki tehnološki div Apple odlučio je u subotu zatvoriti sve svoje prodavaonice izvan Kine na dva tjedna radi suzbijanja pandemije koronavirusa. „Moramo učiniti sve što možemo kako bismo spriječili širenje virusa Covid-19”, objavio je izvršni direktor kompanije na Twitteru, Tim Cook, dodajući da će Apple donirati 15 milijuna dolara za suzbijanje bolesti u svijetu. Appleove internetske trgovine ostat će otvorene, a ponovno su otvorene i trgovine u Kini.

Rusija prorijedila zračne veze s EU-om

Rusija je u petak objavila da od ponedjeljka smanjuje broj zračnih linija s Europskom unijom kako bi suzbila širenje koronavirusa.

Zračni promet s Norveškom i sa Švicarskom obuhvaćen je tim ograničenjima.

Izuzeti su, međutim, letovi između glavnih gradova zemalja EU-a i Moskve, kao i letovi između Moskve, Osla i Ženeve.

Ruske novinske agencije navode da se zračni promet između Moskve i Ujedinjenog Kraljevstva neće mijenjati.

Rusija ima 47 potvrđeno zaraženih, a mrtvih još nema, navodi Johns Hopkins. Rusija je već zatvorila granicu s Kinom i ograničila dolaske iz Irana i Južne Koreje ne bi li spriječila širenje virusa.

Novi Zeland, Australija i Saudijska Arabija

Novi Zeland je u subotu objavio najstrože mjere granične kontrole za zaštitu od koronavirusa te će svi putnici koji dolaze u Novi Zeland, uključujući i novozelandske državljane morati, od nedjelje, na 14 dana u samoizolaciju, dok je Saudijska Arabija ukinula sve međunarodne letove.

Na Novom Zelandu potvrđeno je do sada pet slučajeva zaraze i još nema mrtvih, navodi Johns Hopkins.

Broj zaraženih koronavirusom u Australiji porastao je na 250, a umrlo je troje ljudi, navodi američko sveučilište.

Saudijska Arabija suspendirala je sve međunarodne letove na dva tjedna, a odluka stupa na snagu u nedjelju, objavila je u subotu državna novinska agencija SPA.

Do sada je u toj zemlji zabilježeno 86 slučajeva zaraze koronavirusom.

Za sada nema odgode Olimpijskih igara

Japanski premijer Shinzo Abe rekao je u subotu da će se Olimpijske igre u Tokiju održati u srpnju kako je i planirano unatoč koronavirusu zbog kojeg je odgođen velik broj kvalifikacijskih natjecanja.

„Prebrodit ćemo širenje zaraze i bit ćemo domaćin Olimpijskim igrama bez problema, kako je i planirano”, rekao je Abe, dodajući da će konačnu odluku donijeti Međunarodni olimpijski odbor, prenosi BBC.

U Japanu je zaraženo više od 1400 ljudi, a umrlo je 28, prenosi u subotu Reuters pozivajući se na državnu televiziju NHK.

Od ukupno 1423 zaraženih, 697 je s kruzera Diamond Princess, a 14 se vratilo iz Kine charter letovima.

Bivši glavni tajnik NATO-a zaražen; darežljivi vlasnik “Alibabe”

Među poznatim osobama koje su se zarazile koronavirusom je i bivši NATO-ov glavni tajnik Javier Solana koji je u srijedu primljen u bolnicu u Madridu. Zdravstveno stanje mu se popravlja i zadržan je na promatranju.

Solana (77) je od 1995. do 1999. obnašao dužnost NATO-ova glavnog tajnika, od 1999. do 2009. bio je visoki predstavnik EU-a za vanjsku politiku, a od 1992. do 1995. španjolski ministar vanjskih poslova u vladi Felipea Gonzalesa.

Kineski milijarder i suosnivač tvrtke Alibaba, Jack Ma odlučio je donirati dva milijuna zaštitnih maski koje će se distribuirati po europskim državama, a prva je pošiljka u Belgiju stigla u petak kasno navečer. Pošiljka će se distribuirati dalje prema Italiji.

Ma je kazao i da Sjedinjenim Državama kani donirati 500.000 pribora za testiranje na koronavirus te milijun maski.