OBITELJSKI LIJEČNICI ŠOKIRANI BEROŠEVIM NAJAVAMA: ‘Ne možemo to raditi, na temelju čega?!’

“Kako će oni, na temelju čega će oni to odlučiti? Na temelju usmene predaje?’, ogorčeni su pacijenti

Izjava ministra zdravstva kako će liječnici obiteljske medicine i bez testa moći osobu proglasiti Covid pozitivnom izazvala je revolt u Domovima zdravlja.

Najavu je kasnije tek neznano nadopunio Krunoslav Capak koji je istaknuo kako će se u dalje osobe koje imaju karakteristične simptome za Covid — temperaturu, kašalj, teško disanje i druge simptome, i bili su u kontaktu sa zaraženima, a ne testiraju se – smatrati pozitivnima, kaže šef HZJZ-a.

CAPAK OBJASNIO NEDOSTATKE ANTIGENSKIH TESTOVA NA COVID: ‘Značajna su pomoć, ali PCR i dalje ostaje zlatni standard’

No liječnici obiteljske medicine, koji bi uza svoj redovni posao morali obavieštavati kontakte, osim preopterećenosti imaju i ozbiljan problem.

“Ja znam nedjeljom, subotom u 5 ujutro, u 10 navečer pacijentima odgovarati na mailove. Mislim da je to nešto što naš ministar zaboravlja. On bi htio da mi radimo još više, ali ja ne znam što bih više mogla raditi”, govori za RTL specijalistica obiteljske medicine Vjekoslava Amerl-Šakić i dodaje ključni problem: “Mi možemo proglasiti pacijenta da ima respiratorni infekt, ali baš da je Covid pozitivan to ne možemo reći bez testa”, ističe Vjekoslava Amerl-Šakić.

Liječnici tvrde da im trebaju jasne upute. Zbunjeni i pacijenti.

“Kako će oni, na temelju čega će oni to odlučiti? Na temelju usmene predaje? To sigurno nije dobro”, govori Danica Ključarić iz Zagreba.

“Jedino što ima smisla da može zaključiti da je vjerojatno pozitivna i da je može poslati u samoizolaciju, ali sa sigurnošću bez testa je nemoguće zaključiti je li osoba pozitivna ili negativna”, dodaje Marijan Serenčeš.

A na sve to dolazi i birokracija

Dodatan je i problem kako u takvoj situaciji regulirati bolovanje.

“Različito se šifrira, pa se različito i plaća. Pitanje je hoće li to onda biti na teret poslodavca ili HZZO-a. Očekujemo jasne upute”, jasno će specijalist obiteljske medicine Vesna Potočki-Rukavina.

Dok liječnici čekaju jasne upute, velike gužve za testiranje trebali bi smanjiti antigenski (brzi) testovi. Danas su objavljeni prvi rezultati takvih testova u zemlji i niti u jednom slučaju se nije dogodio “lažno pozitivan rezultat”.