Znate li što je prekršaj - upitala je Mojmira Pastorčić u RTL Direktu, a onda objasnila.

''Prekršaj je kada se vozite u autu bez pojasa, kada imate glasan tulum s 40 ljudi i muziku čuje cijeli kvart. Prekršaj je kad netko u džepu ima joint, kad jurite na romobilu bez kacige, kad nekog tko leži na tlu svom snagom udarite nogom u glavu, da čovjek ostane bez svijesti i da nakon toga ima vrtoglavice i probleme sa čitanjem. Eto to nas je naučila hrvatska policija koja je prvo mislila da je važno javnost izvijestiti o krađi torbica, ali ne i o nasilnicima na skijaškoj stazi'', kazala je u svome osvrtu u RTL-ovom Direktu.

Prekršaj je, istu večer idete doma

Pa je nastavila: ''Kad su ih mediji konačno prisilili da nešto kažu, doznali smo da se radilo o "ravnopravnom obračunu", da je riječ o "prekršaju", da je prijavu dobio i HGSS-ovac, jer se i on tukao, i on je zapravo "isprovocirao dečke" da ga istuku. I premda sada najugledniji odvjetnici kažu da je to kazneno djelo, neki čak kažu i pokušaj ubojstva, jer radi se o istreniranim borcima.

Premda ljudi u Rijeci prosvjeduju, premda je pola Hrvatske na nogama jer su napadnuti ljudi koji spašavaju druge za nula kuna - nikom ništa. Šefovi u policiji ne vide ništa sporno, nema inspekcije, nema greške. Čisto da znate što možete očekivati ako večeras sjednete u auto, odete na neku skijašku stazu, divljate pod ručnom, prebijete par ljudi putem. To je prekršaj. Odmah ćete istu večer ići doma. A budete li imali sreće, kao naši borci s Platka, naći će se neki dobri župnik koji će za Index ispričati da ste kulturan dečko koji ide na misu. I to je na kraju jedino važno'', kazala je Pastorčić u RTL Direktu.