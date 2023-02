Hrvati u Zambiji opet čekaju novo ročište, a nakon što dva mjeseca slušamo da su osumnjičeni za trgovinu djecom - prvi put smo čuli što kažu roditelji te djece, koja podsjetimo već imaju hrvatske putovnice.

Priču su objavili novinari 24 sata: biološki roditelji decidirano kažu da nije bilo trgovine djecom, da su ih oni dali na posvojenje da im omoguće bolju budućnost, i da nije bilo nikakvih novčanih transakcija. Isto tako, sva su djeca već poznavala svoje posvojitelje, kontaktirali su s njima putem video poziva, već su naučili i neke hrvatske riječi, prenosi Danas.hr

'Verificirao sam njihov idetitet na sve zamislive načine'

Iz Zambije se upravo vratio novinar Denis Mahmutović koji je cijelu priču, a detalje je ispričao u RTL Direktu.

"Upoznao sam jedan biološki par koji je dao djecu na posvajanje. Nisam ih fizički upoznao, ali komunicirali smo telefonski, pisanim putem, videopozivom - u više navrata. Verificirao sam njihov identitet na svaki mogući zamislivi način. Usporedio sam njihove osobne dokumente, osobne dokumente djeteta, rodnog lista, kongoanske dokumentacije o posvajanju. Tražio sam da mi pošalju pisanu izjavu, rukom pisanu izjavu pa su to sve ponovili u videopozivu pa sam ih unakrsno ispitivao dalje", rekao je Mahmutović.

Spremni su i svjedočiti da su svojevoljno dali dijete na posvajanje

Rekao je da su zabrinuti i u nevjerojatnom strahu jer do njih informacije praktički ne dolaze. "Kažu da ih nije kontaktirao nitko iz Zambije. Ni sud, ni odvjetnici ni policija, nijedna relevantna institucija koja im se trebala obratiti. Nitko ih nije kontaktirao. Bar oni tako kažu. Oni su ponovili u više navrata da su dijete dali na posvajanje svojevoljno nakon dugog razmišljanja zato što je u Kongu situacija katastrofalna. Siromašni su, nemaju elementarne uvjete za život. Za vrijeme jednog videopoziva, majka je držala ručnu bateriju iznad oca da mu mogu vidjeti lice dok priča sa mnom. Najveća mogućnost koju su mogli pružiti tom djetetu, prema njihovim riječima, je bila da ga daju na posvajanje. da ima bolju šansu za život. Znaju da im je dijete u Zambiji i to je to", objasnio je Mahmutović.

Na pitanje jesu li spremni svjedočiti na sudu, odgovara: "Rekli su da se moraju konzultirati s voditeljem sirotišta za dolazak u Zambiju, ali da su u bilo kojem trenutku spremni videopozivom svjedočiti", kazao je pa prepričao da u dokumentaciji stoji da su roditelji dali pisani pristanak za posvojenje.

"Vidio sam njihove osobne dokumente, dokumente djevojčice - od rodnog lista do dokumentacije koja se sastoji od rješenja o posvajanju. U njemu piše, između ostalog, da je preliminarnu istragu obavio ovlašteni socijalni službenik. Navode se cijeli nizovi zakona, članaka i stavaka iz kongoanskog zakonodavstva. Iz njih proizlazi, zaključkom državnog odvjetnika, da su Hrvati - jedan dio je i pisani pristanak bioloških roditelja da daju djecu na usvajanje. Također, naveden je taksativno cijeli niz dokumenata koje su morali isporučiti posvojitelji iz Hrvatske. IZ njih proizlazi da se prema kongoanskom zakonodavstvu koje je međunarodno ratificirano da se posvajanja mogu omogućiti, ako je to u interesu posvojenog djeteta i ako su svi uvjeti zadovoljeni", kazao je.

Demokratska republika Kongo ima prilično kompliciranu politiku međunarodnog posvajanja, rekao je Mahmutović pa nastavio:

"Ta dokumentacija koju sam imao na uvid i u kojoj na dnu piše da su prisustvovali predsjednica suda, državni odvjetnik koji je donio zaključak da su Hrvati ispunili sve uvjete- radim na tome da mi iz Konga da mi potvrde da je taj dokument autentičan i da je taj dokument u skladu s kongoanskim zakonodavstvom i međunarodnim zakonima koji se tiču međunarodnog posvajanja."

'Zatvor nije ni za životinje, a kamoli ljude'

Osvrnuo se i na informacije prema kojima Hrvati nisu u najboljem zdravstvenom stanju: "Taj zatvor, bio sam ispred njega, to je kokošinjac, nije zatvor. To su potpuno neljudski uvjeti. S jedne strane se drže žene, druge muškarci u uvjetima koji nisu pogodni za životinje, kamoli za ljude. Mislim da je važno da ljudi koji olako komentiraju i unaprijed osuđuju, prejudiciraju nevinost ili krivnju Hrvata u Zambiji trebaju pokušati shvatiti kakvi su uvjeti u tom zatvoru. bar dva para su dobila malariju. To su nam potvrdili roditelji. Bez obzira koliko se javno pokušavala progurati slika da se prema njima ponaša čovječno ili humano na inzistiranje hrvatskog veleposlanstva ili diplomacije- uvjeti su tamo katastrofalni", rezolutan je bio Mahmutović pa se dotaknuo komentara na ovaj slučaj.

'Kad sam vidio komentare teško mi je bilo shvatiti'

"Iskreno kad sam vidio te komentare i pobunu koja se dignula teško mi je bilo shvatiti razliku radi li se o stvarnim ljudima ili botovima. Nulama i jedinicama ili ljudskim nulama. Unaprijed bez poštivanja te famozne presumpcije nevinosti tražiti smrtnu kaznu za nekoga, a ne poznavajući te ljude, ni uvjete, ni detalje slučaja je u najmanju ruku sociopatsko ponašanje. Nema nikakvog, još uvijek opravdanog ni čvrsto dokazanog razloga da bi se ti ljudi smatrali apriori krivima. Poželjeti nekome smrtnu kaznu i sve najgore i onda to pisati zambijskim medijima - po meni graniči s ne želim dovršiti rečenicu" kazao je Mahmutović.