Novi tjedan bit će promjenjiv i nestabilan, često i oblačan, a osobito na početku još ujutro mjestimice i maglovit, posebice na istoku Hrvatske. Kiše će do utorka biti uglavnom na Jadranu i područjima uz njega.

Od srijede kiša rasprostranjenija. Ponegdje su vjerojatni i obilniji pljuskovi s grmljavinom, a valja upozoriti i na prolazno jako jugo u srijedu. Već od četvrtka osjetno svježije, najprije na kopnu, uz sjeveroistočnjak, zatim i na Jadranu, uz većinom umjerenu buru i sjeverozapadnjak, sažeta je tjedna vremenska prognoza za HRT dr. sc. Petre Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

Iako smo i dalje u polju povišenog tlaka, na vrijeme nam djeluje visinski vrtlog vlažnog i nestabilnog zraka koji kruži iznad Sredozemlja. On polako slabi na svojoj neuobičajenoj putanji prema Alpama.

"U ponedjeljak na istoku Hrvatske malo kiše može pasti tek navečer i u noći. Danju djelomice sunčano, ujutro razmjerno hladno, ponegdje i maglovito, a ponajprije uz rijeke magla može biti i dugotrajna", kaže dr. sc. Petra Mikuš Jurković, meteorologinja DHMZ-a za HRT.

Mjestimična magla ujutro je moguća i u središnjoj Hrvatskoj. Bit će oblačnije nego na istoku, sunčana razdoblja kratka, a popodne mjestimice može pasti i malo kiše, osobito u Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji. Dnevna temperatura od 10 do 12 °C.

Sunčanih razdoblja tek na obali

Nestabilno i na zapadu zemlje, povremeno uz kišu. Sunčanih razdoblja bit će na obali, dok će u gorju prevladavati oblačno. Vjetar će oslabjeti, podno Velebita puhat će većinom umjerena bura, a prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Popodnevna temperatura oko 10 °C u gorju te između 15 i 18 °C na sjevernome Jadranu.

U Dalmaciji će popodne vrijednosti temperature ponegdje dosegnuti i 19 °C, a ujutro od 6 do 8 °C u unutrašnjosti te između 12 i 15 °C na obali i otocima. Izmjenjivat će se sunčana i oblačna razdoblja, mjestimice će pasti malo kiše te će puhati do umjereno jugo, pa će i more biti malo do umjereno valovito.

Umjerenog juga bit će i na jugu Hrvatske, uz vrlo nestabilno i promjenjivo vrijeme, povremeno uz kišu. Lokalno može i zagrmjeti, osobito prema otvorenom moru."

Nema stabilizacije u sljedećim danima

Ni idućih dana stabilizacije nema na vidiku, naprotiv sredinom tjedna kiša će biti češća, lokalno i obilnija uz moguću grmljavinu - u srijedu ponajprije na sjevernome Jadranu, a u prvome dijelu četvrtka i u Dalmaciji. Prolazno će biti jakog juga, zatim podno Velebita i bure.

Na kopnu će u utorak malo kiše pasti uglavnom u gorju i unutrašnjosti Dalmacije, a posebice na istoku ujutro vjerojatna magla. U srijedu jače naoblačenje s kišom, mjestimice i obilnom, a u četvrtak će s umjerenim sjeveroistočnjakom i osjetno osvježiti.

Uključen je i žuti meteoalarm za cijelu osječku i zagrebačku regiju, dio splitske i dubrovačke regije te dio Južne Dalmacije.