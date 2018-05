NOVI PROBLEMI ZA AGROKOR: Franck neće podržati nacrt nagodbe!

Fabris Peruško od sada ima novi razlog za brigu.

Iz Francka je danas stiglo priopćenje u kojom kažu kako neće podržati nacrt Agrokorove nagodbe te izlažu svoje razloge za tu odluku. Kažu kako nisu bili uključeni u pripremu i

izradu Nacrta te da nisu imali prilike dati primjedbe na njegov sadržaj.

Dodaju i kako Nacrt ne sadrži sljedeće elemente:

Iznose utvrđenih tražbina

Prijedlog razvrstavanja vjerovnika u skupine za glasovanje

Listu solventnih odnosno insolventnih društava

Vrijednost imovine koja se prenosi u zrcalna društva

Prethodne bilateralne dogovore s pojedinim vjerovnicima (Sberbank, Adris i Agram)

Plan namirenje tražbina za pojedine skupine vjerovnika odnosno pojedine vjerovnike

Krajnji rok za ispunjenje Odgodnih uvjeta

‘Prijedlog Nacrta upućuje na to da bi postupak izvanredne uprave trebao trajati minimalno deset godina budući da po Zakonu o postupku izvanredne uprave on traje sve do ispunjenja nagodbe. Prema objavljenom tekstu Nacrta, nagodba se ne počinje izvršavati po rješenju Suda o njenoj pravomoćnosti, već ako su ispunjeni Odgodni uvjeti ili ako se izvanredni povjerenik uz suglasnost privremenog vjerovničkog vijeća njih odrekne. Kako su Odgodni uvjeti preširoko postavljeni, a nije predviđen rok do kada moraju biti ispunjeni, apsolutno je neprihvatljivo da su sve ovlasti o odricanju od ispunjenja Odgodnih uvjeta prenesene na izvanrednu upravu i privremeno vjerovničko vijeće’, stoji u Franckovu priopćenju.

Kažu kako iz Nacrta nije vidljivo koji bi poslovni razlog opravdao prijedlog po kojem se upravljačka holding struktura budućeg Agrokora treba nalaziti u Nizozemskoj.

‘Budući da se prema prijedlogu Nacrta vjerovnici namiruju kroz depozitarne potvrde i zamjenjive obveznice po nizozemskom i engleskom pravu, predlagači očito žele izbjeći hrvatski zakonski okvir i nadzor izvršenja nagodbe koji bi provodili hrvatski sudovi. Namirenje u novcu predviđeno je samo za Roll-Up kreditore te za razlučne vjerovnike do visine vrijednosti založene imovine iako i dalje nije poznata specifikacija ni vrijednost te imovine’, poručuju iz Francka.