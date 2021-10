U posljednja 24 sata zabilježena su 4.392 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 23.751. Među njima je 1.311 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 171 pacijent.

Preminulo je 26 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 462.482 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 9.168 preminulo, ukupno se oporavilo 429.563 osoba od toga 2.997 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 35.229 osoba.

Do danas je ukupno testirano 3.085.825 osoba, od toga 12.207 u posljednja 24 sata.

Zaključno s 28.10.2021. utrošeno je 3.599.586 doza cjepiva, a cijepljeno je 46,92% ukupnog stanovništva, odnosno 56,21% odraslog stanovništva. Na dan 28.10.2021. utrošeno je 13.292 doza cjepiva, a od toga je 5.902 osobe cijepljeno prvom dozom.

Zaključno s 28.10.2021. 1.903.995 osoba cijepljeno je barem jednom dozom, a od njih je cijepljenje završeno za 1.791.056 osoba (1.678.119 osoba cijepljeno s dvije doze te 112.937 osoba cijepljeno cjepivom Jannsen), što čini 52,98% odraslog stanovništva.

Nacionalni stožer CZ danas od 11 sati održava konferenciju za medije.

Kazala je i to da među 26 preminulih, njih 20 nije bilo necijepljeno.

Potom je Krunoslav Capak kazao da smo prije tjedan dana imali 3258 novooboljenih. "U prvih 5 dana ovog tjedna imali smo 17 157 novooboljelih, dok smo prije tjedan dana imali 11 533, što je povećanje od 48,8 posto", kazao je Capak.

Govoreći o smrtnosti, Hrvatska se nalazi na 21. mjesto u Europi po stopi smrtnosti, najnižu stopu ima Finska, a najvišu Bugarska, izvijestio je Capak.

Ministar zdravstva Vili Beroš govorio je o povećanju broja zaraženih. "Svjedočimo da smo jučer bili šampioni sigurnosti na Mediteranu, a danas smo negdje blizu platoa 4. vala epidemije", kazao je Beroš. "Kako će biti sutra ovisi o stupnju procijepljenosti koji postignemo, pridržavanje mjera i ponašanju brzoširećeg delta soja ali i činjenici da dolazi hladnije vrijeme", dodao je.

Beroš: 'Ne znamo što nas čeka'

"Brojevi rastu", kazao je Beroš. "Jučer smo na Vladi izvijestili o povećanju kapaciteta bolničkog liječenja, poboljšavamo koordinaciju između izvanbolničke hitne i bolničke hitne. Uveli smo obvezu svakodnevne komunikacije u četiri navrata Hitne medicinske pomoći. Ne znamo što nas čeka, naš zadatak je biti pripreman. Napravili smo pripreme za ponovnu aktivaciju Arene Zagreb, kada bude potrebno", rekao je Beroš.

"Donijeli smo odluku o organizaciji rada izabranih liječnika obiteljske medicine radi provođenja cijepljenja protiv covida-19 u tijeku pandemije covida-19. Četrdeset posto sugrađana koji su stariji od 80 godina nije cijepljeno. Moramo znati da porastom životne dobi imunitet slabi. To su najvulnerabilnije i najizloženije osobe, pogotovo ako imaju i druge bolesti ili patološka stanja. Stoga je važno doći do tih osoba i potaknuti ih na cijepljenje. U tom kontekstu je donesena odluka da su liječnici obiteljske medicine dužni pozvati sve pacijente u dobi višoj od 65 godina na cijepljenje”, rekao je Beroš.

Dodao je da liječnici trebaju ići i u kućne posjete i cijepiti starije građane te o tome izvijestiti Ministarstvo zdravstva. “Sve to radimo u kontekstu naših napora da spasimo zdravlje naših građana, da spasimo one koje spasiti možemo. Pozivamo građane da otvore vrata patronažnim sestrama i da se jave na pozive obiteljskih liječnika koji ih žele informirati o cijepljenju. Cijepljenje u ovom trenutku spašava živote, a naša je dužnost to i omogućiti”, rekao je.

"Apsolutni prioritet i legitimni zajednički cilj je zaštiti osobe preko 65 godina, donijeli smo odluku o organizaciji i rasporedu rada izabranih liječnika obiteljske medicine. 40 posto naših sugrađana koji su stariji od 80 nije cijepljeno. Onima koji su stariji od 65 godina, njih 31,3 posto nije cijepljeno. To su najizloženije osobe. Stoga je od osnovnog značaja doći do tih bolesnika. Obiteljski liječnici su obvezni u roku od 15 dana pozvati sve pacijente u dobi iznad 65 godine, a koji nisu cijepljeni, a to jedino mogu oni zbog GDPR-a, moraju ih nazvati i komunicirati situaciju oko cijepljenja. Ako ne uspiju, u daljnjem roku od 30 dana moraju obavijestiti naše starije sugrađane o cijepljenju", kazao je Beroš.

Capak o važnosti cijepljenja

Capak je potom govorio o značaju cijepljenja najvulnerabilnijih osoba, onih starije životne dobi.

"Naglasio bih da trenutno dostupni podaci o učinkovitosti cjepiva upućuju da su cjepiva visoko učinkovita, iako pobolijevaju i neki cijepljeni. To je bitna činjenica. Cjepivo štiti od teže bolesti i smrti. Starije osobe čine dominantnu brojku umrlih, to nam govori da je bitno njih zaštititi i što prije cijepiti. Puno smo napravili na dostupnosti cijepljenja, u ambulantama, na punktovima, mobilnim timovima...

Sada je trenutak, ako ih želimo zaštititi, da ih se kontaktira i razgovara s njima, a to trebaju napraviti oni koji su i inače u kontaktu s njima. Mogu ih pitati zašto nisu i poučiti ih da je važno cijepiti se", poručio je Capak.

Markotić: 'Nismo pred partyjem, već pred tulumom'

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Alemka Markotić, zahvalila je svim kolegama koji pomažu infektološkoj, epidemiološkoj i mikrobiološkoj struci da iznesu pandemiju na najbolji mogući način. Napomenula je da su i trudnice rizična populacija te ih je pozvala na cijepljenje.

"Više skoro 2 mjeseca smo puni. Pritisak sad postaje puno veći. Preksinoć smo imali oko 240 pregledanih, 120 upala pluća, naši rentgeni rade punom parom; svaki drugi ima upalu pluća. Imali smo situaciju da županijska Hitna zove da imaju visokorizičnu osobu s više od 180 kg, nakon toga, za otprilike pola minute, zovu iz naše ambulante da imaju trudnicu u teškom stanju koja treba ići na odjel intenzivne. Noćas joj je stanje pogoršano. Porođena je carskim rezom, ona je na respiratoru", rekla je Markotić i dodala da su to sve situacije koje se mogu izbjeći.

"Mi smo kao nacija izbjegli korona party u prvom valu jer smo bili složni, sad smo ne pred partijem nego tulumom i umjesto korona tuluma možemo imati cijepljenje tulum kao što smo jučer vidjeli na Velesajmu", dodala je. "U puno stvari smo složni i uspješni, bili smo prvaci u turizmu pa možemo možda s malo zakašnjenja biti prvaci i u cijepljenju", navela je Markotić.

Dodala je da će tijekom prosinca vjerojatno biti odobreno cijepljenje djece od 5 do 11 godina.

Božinović: 'Lockdown ne pada nikome na pamet'

Ministar Davor Božinović govorio je o povećanoj kontroli epidemioloških mjera. "Nismo išli preekstenzivno jer pratimo iskustva drugih zemalja, onih koje su uvodile strože mjere od Covid potvrda i imamo zaključak da s niskom stopom procijepljenosti - rješenje je da se ljudi cijepe. Nema boljeg rješenja ni bolje mjere. To je mjera koja je svima dostupna i besplatna", rekao je Božinović.

"Otvoriti tu mogućnost, kad govorimo o trgovačkim centrima, pitanje je koliko se to može kontrolirati. Činjenica je da, kad govorimo o širenju virusa, covid potvrda je stanovita sigurnost, ali nema stopostotne sigurnosti. Virus se širi s blažim posljedicama i kod ljudi koji su cijepljeni. Velika većina njih izađe s puno blažim simptomima, no to ne znači da ne mogu zaraziti druge", naveo je Božinović i dodao kako je rješenje samo povećanje obuhvat cijepljenja i pridržavanje i kontroliranje temeljnih epidemioloških mjera - maski u zatvorenom prostoru, fizičke distance, izbjegavanje velikih skupova...", kazao je ministar.

Činjenica je da smo krenuli s apliciranjem treće doze, ne samo za starije osobe, već je ta mogućnost svima koji su se cijepili prije 6 mjeseci kako bi se podigao imunitet osoba koje su cijepljene", kazao je Božinović. "Treća doza je nešto što mi vrlo pomno pratimo, pogotovo s Izraelom, koji je tek nakon treće doze uspio doći do povoljne epidemiološke situacije", dodao je.

Kazao je da je, u odnosu na prošlu godinu, sada prisutna delta varijanta, kao i činjenica da se ljudi ne pridržavaju više toliko mjera. "Ne želim biti zloguki prorok, no mi ćemo se s ovim morati nositi. Ne samo u Hrvatskoj, nego u svim demokratskim zemljama je cijepljenje stvar individualne odluke. "Ta odluka mora biti informirana odluka. S nekakvim obvezama, s represijom, se ne može puno postići, postigne se situacija koja nije povoljna i koja nije cilj", dodao je.

"U javnom prostoru je zavladalo dosta "fake" vijesti, govorimo o krizi u komunikacijskom smislu. Svaki dan se objavljuje sve što se može objaviti. Ljude želimo usmjeriti upravo zbog toga njihovim liječnicima. U epidemiji smo shvatili da vi možete zaustaviti tu eksploziju širenja totalni lockdown. To više nikome ne pada na pamet, ni nama ovdje", poručio je. "Moramo se naučiti da je ovo epidemija kojoj nitko u svijetu ne vidi kraja i jednostavno moramo, što i činimo, komparirati sve ono što druge države rade, kako bismo zapravo donijeli odluke koje smatramo optimalnima u datom trenutku", poručio je Božinović.

Markotić i Capak su kazali da u Hrvatskoj trenutno nije prisutna delta plus varijanta. "Treba imati na umu da se ta varijanta brzo širi. Vidjet ćemo, ovisi o procijepljenosti stanovništva, hoće li pronaći mjesta da se proširi", kazala je Markotić.

Beroš je kazao da se trenutno ne razmišlja o obveznom cijepljenju za bilo koju dobnu skupinu.