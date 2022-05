Od ponoći imamo nove cijene naftnih derivata na benzinskim postajama u Hrvatskoj. Tako je benzin od ponoći skuplji za 13 lipa pa je litra osnovnog Eurosupera 95 s 13,24 skočila na 13,37 kuna, dok se cijena premium benzina kreće od 14,34 do 14,90 kuna.

Što se, pak, tiče dizela, tu ipak ima malo dobrih vijesti za vozače jer je on pojeftinio. Litra osnovnog Eurodizela, koja je do jučer koštala 13,47, danas stoji 13,02 kune. Premium verzije dizela, pak, kreću se između 14,39 i 14,44 kune. Autoplin, pak, od ponoći košta između 7,43 do 7,80 kuna po litri.

Detaljne cijene svih goriva na benzinskim postajama možete pogledati ovdje.

Hrvatska i dalje ima najviše cijene naftnih derivata u bližem okruženju. Susjedne Mađarska i Slovenija su, primjerice, zamrznule cijene goriva, pa tako litra Eurosupera 95 u Hrvatskoj stoji 1,71 euro, u Sloveniji 1,56, a u Mađarskoj 1,25 eura. Litra dizela u Hrvatskoj je 1,85, u Sloveniji 1,66, a u Mađarskoj 1,4 eura.

O Vladinim mjerama za obuzdavanje cijena goriva jučer se oglasila i Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), ističući kako bi, da nije bilo interveniranja u trošarine i privremenog ukidanja obaveze umješavanja biogoriva, dizel bio skuplji za 88 lipa po litri, prema analizi HUP-a, iz kojeg traže dodatne Vladine mjere za pomoć prijevoznicima zbog visoke cijene goriva. Poslodavci ističu kako Vlada treba uložiti dodatne napore kako bi se prijevoznicima pomoglo da izdrže cjenovne udare, jer cijena prijevoza utječe i na cijene brojnih proizvoda i usluga.